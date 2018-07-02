Карл Маркс в мировой истории и культуре
19:10. 2 июля 2018 Просмотров - 56 Один комментарий Опубликовал: brahman
В порядке бесплатной рекламы.
У нас в Крыму осенью пройдет научная конференция посвященная…тадам…Карлу Марксу.
Ялтинские философские чтения «Карл Маркс в мировой истории и культуре»
Форма участия: очно-заочная
Язык информации:Русский
Участники: бакалавры, магистранты, аспиранты, кандидаты и доктора наук.
Планируется работа следующих секций:
1. Социальная философия и Философия истории.
2. Философия экономики и политическая философия.
3. Этика и Эстетика.
4. Искусствоведение и Культурология.
5. Религиоведение
6. Историческая наука.
Вопросы для дискуссии:
- Карл Маркс в перспективе современного цивилизационного развития.
- Карл Маркс и социальная философия ХХ веке.
- Марксизм в современной топонимике Крыма и России.
- Политическая философия К. Маркса и феномен Крымской весны.
- Экономическая социология К. Маркса и тенденции современного развития общества.
- Карл Маркс в мировой литературе и искусстве.
- Знак, символ и язык марксизма.
- Марксизм и неомарксизм: перспективы и ретроспективы
- Марксизм в контексте мировой утопической философии.
- Марксизм и вопросы религии
- Карл Маркс: к проблеме личности, влияющей на ход истории.
При обращении к организаторам мероприятия обязательно ссылайтесь на сайт «Конференции.ru» как на источник информации.
Последний день подачи заявки: 10 ноября 2018 г.
Организаторы: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялта, Институт филологии истории и искусств, Кафедра философии и социальных наук
Контактная информация: Кафедра философии и социальных наук, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялта, ул. Севастопольская 2, г. Ялта, Крым, РФ Индекс 298635. С пометкой: «На Ялтинские философские чтения». Веб: http://yaltinskie-chteniya.mya5.ru
http://konferencii.ru/info/125559 – цинк
Если будет оказия, постараюсь побывать.
Плюс еще на тему.
Художественно-биографический альбом "Биография Карла Маркса" с иллюстрациями китайского художника Гао Мана.
Читать материал и смотреть иллюстрации – https://prorivists.org/marx-engels-artbio/
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Народ желает обсудить одного из великих компиляторов и политических мистификаторов , Флаг в руки , очередной спиритический сеанс по вызову духа Маркса из Мрака обьявляется отрытым .