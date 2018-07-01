В 1/4 Россию ждет Хорватия

Сборная России в 1/4 сыграет с хорватами, которые по пенальти обыграли датчан, при этом не забив пенальти за 4 минуты до конца.Достаточно странный матч был – хорваты явно сыграли не лучшим образом и при случае, датчане могли их и наказать за вальяжность.Но хорваты на классе дотянули до пенальти, где у них нервы оказались крепче, а вратарь оказался не хуже сына Шмейхеля, который оказался весь в папку.По идее, с хорватами должно быть полегче, чем с испанцами, но легко точно не будет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com