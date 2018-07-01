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В 1/4 Россию ждет Хорватия

23:57. 1 июля 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:


Сборная России в 1/4 сыграет с хорватами, которые по пенальти обыграли датчан, при этом не забив пенальти за 4 минуты до конца.
Достаточно странный матч был – хорваты явно сыграли не лучшим образом и при случае, датчане могли их и наказать за вальяжность.
Но хорваты на классе дотянули до пенальти, где у них нервы оказались крепче, а вратарь оказался не хуже сына Шмейхеля, который оказался весь в папку.
По идее, с хорватами должно быть полегче, чем с испанцами, но легко точно не будет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дания, Россия, спорт, футбол, хорватия
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