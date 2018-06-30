Вынужденное временное разделение русских в РБ и РФ

На мой взгляд, на нынешней стадии развития управленческих технологий полное воссоединение невыгодно обеим республикам. Республика Белоруссия действительно создала систему управления по многим характеристикам куда эффективнее, чем в Российской Федерации. Но это достигнуто в значительной мере потому, что хозяйство РБ заметно проще, чем РФ. В ней куда меньше значимых направлений деятельности — поэтому государство может уделять каждому из них существенно больше внимания, да и согласовать их куда проще (число возможных связей между элементами структуры пропорционально квадрату числа элементов). Организовать в РФ такую же систему управления сейчас технически невозможно. В едином государстве две разных системы управления будут постоянно вступать в противоречие, что практически парализует обе. Подчинение же РБ системе управления, сложившейся в РФ, ухудшит качество управления её хозяйством и, следовательно, понизит её уровень жизни — а значит, и средний уровень жизни объединённого государства в целом. Только появление нового поколения средств управления (по моим подсчётам, технически возможное во второй половине 2020-х годов) позволит воссоединить всю Россию (ещё три десятилетия назад именуемую Союзом Советских Социалистических Республик) без потери качества жизни. Пока же выгоднее нынешний формат сосуществования РБ и РФ: со многими хозяйственными взаимодействиями, но и со множеством самостоятельных решений в каждой.

Источник: vassermans.ru