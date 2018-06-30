Основы социологии. Комплект из шести томов, Внутренний Предиктор СССР

Концептуал СМИ Необходимая альтернатива стандартному учебному курсу

ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТ Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ Основы социологии. Том 5, Внутренний Предиктор СССР

ПРИОБРЕСТИ КНИГУ Основы социологии. Том 6, Внутренний Предиктор СССР



Предлагаемый вниманию читателя курс «Основы социологии. Комплект из шести томов» ни в чём не соответствуют образовательным стандартам РФ, будь то образовательные стандарты общеобразовательной либо высшей школы.



Однако, если исходить из того, что назначение науки — решать разнородные проблемы, с которыми сталкиваются люди, культурно своеобразные общества и человечество в целом, то обилие проблем, унаследованных от прошлого, генерация новых и их усугубление — это основание полагать, что исторически сложившиеся обществоведческие дисциплины неадекватны жизни как таковой. И потому неадекватны жизни как таковой и требования образовательных стандартов в области обществоведения — как в общеобразовательной, так и в высшей школе. Поэтому следование образовательным стандартам в области обществоведческих дисциплин — продолжение политики формирования неадекватного миропонимания учащихся школ и студентов вузов, и как следствие — воспроизводство потенциала проблем, бедствий и катастроф на будущее.



Поэтому авторский коллектив ВП СССР счёл за благо написать в свободной манере и опубликовать постановочные материалы альтернативного стандартным учебного курса «Основы социологии».

