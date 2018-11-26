Провокация в Керченском проливе, арест Хаски, майдан в Париже
19:03. 26 ноября 2018 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Концептуальные итоги недели. Шестой выпуск
Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Провокация в Керченском проливе
- Арест рэпера Хаски
- Майдан в Париже
- Странные высказывания чиновников
Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР
Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович
Концептуал ТВ
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