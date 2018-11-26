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Провокация в Керченском проливе, арест Хаски, майдан в Париже

19:03. 26 ноября 2018 Просмотров - 182 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Шестой выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Провокация в Керченском проливе
- Арест рэпера Хаски
- Майдан в Париже
- Странные высказывания чиновников

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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