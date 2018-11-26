Провокация в Керченском проливе, арест Хаски, майдан в Париже

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Шестой выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.

- Провокация в Керченском проливе

- Арест рэпера Хаски

- Майдан в Париже

- Странные высказывания чиновников



Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески. Альтернативные принципы глобализации, Внутренний Предиктор СССР

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович



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