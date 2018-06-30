Эксперт отметил нежелание Японии и США мириться с КНДР: Они выдвигают ничем не обусловленные требования

Источник: politros.com

Баллистические ракеты всех типов должны быть уничтожены. С таким требованием к КНДР выступил министр обороны Японии Ицунори Онодэра. Данный вопрос он обсудил с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, после чего мнение было озвучено на пресс-конференции.



По словам Онодэра, Япония согласна с американской стороной в вопросе, который касается ядерного разоружения Северной Кореи. Министры сошлись во мнении, что помимо ликвидации ядерного, биологического и химического оружия, должны быть уничтожены баллистические ракеты в необратимой форме.

Глава Пентагона подтвердил, что все запланированные на лето военные учения в море и совместные с Южной Кореей крупномасштабные маневры будут отменены, чтобы создать благоприятную атмосферу для диалога с КНДР.

Таким образом, США и Япония надеются, что северокорейский лидер пойдет на выполнение данных требований, и решение проблем полуострова пройдет в мирной и располагающей обстановке. При этом, по словам американского министра обороны, военное сотрудничество с союзниками поможет вести диалог с КНДР с сильных позиций.

Какую цель на самом деле преследуют Америка и Япония, выдвигая заведомо невыполнимые требования Пхеньяну, рассказал в интервью журналистам интернет-издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог Николай Викторович Стариков.

«В подписанном между Трампом и Ким Чен Ыном соглашении вообще нет ничего конкретного. Там одни разглагольствования и декларации о намерениях жить дружно, поэтому любые заявления Токио и Вашингтона с какими-то требованиями к Пхеньяну, безусловно, выходят за рамки этого подписанного документа», — сказал политолог.

По мнению Старикова, США и Япония этого требуют, потому что им нужны не договоренности и не разрядка на Корейском полуострове, а наоборот постоянное поддержание определенного уровня опасности и конфронтации.

«А выдвижение заведомо не обусловленных взаимностью и абсолютно непонятных требований к КНДР является способом разрушения потенциальных договоренностей между Северной и Южной Кореей. Сами американцы, естественно, не собираются разоружаться. Если Ким Чен Ын хочет закончить, как Каддафи, и собирается привести свое государство к гибели, он, безусловно, начнет выполнять ничем не обусловленные требования, которые Северная Корея не выполняла никогда в своей истории. Но мне северокорейский лидер представляется политиком вполне здравомыслящим и сдержанным, поэтому следует ожидать обмен пустыми заявлениями, новое бряцанье оружием. В итоге мир на Корейском полуострове останется в подвешенном состоянии, в котором он находится там постоянно, с момента подписания перемирия между Северной и Южной Кореями, которое состоялось 27 июля 1953 года. Скоро отметим 65-летие», — закончил эксперт.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru