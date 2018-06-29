Главная » Невероятное в мире

Капитализм добивает науку

15:43. 29 июня 2018 Просмотров - 18 Нет комментариев Опубликовал:

Кому выгодно фактическое уничтожение Академии как государственного института?

В множестве институтов Российской академии наук выявлены массовые нарушения. Это и сдача в аренду помещений и земель без договоров, и часто для далёкой от науки деятельности, а также большие возникшие долги арендаторов. Генпрокуратура разбирается в вопросе. Но это только верхушка айсберга, уверен историк Евгений Спицын.

============================================================================

Рекомендуем:

Книги Евгения Спицына

============================================================================


Накануне.RU

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>