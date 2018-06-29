Капитализм добивает науку

Концептуал СМИ Кому выгодно фактическое уничтожение Академии как государственного института?

В множестве институтов Российской академии наук выявлены массовые нарушения. Это и сдача в аренду помещений и земель без договоров, и часто для далёкой от науки деятельности, а также большие возникшие долги арендаторов. Генпрокуратура разбирается в вопросе. Но это только верхушка айсберга, уверен историк Евгений Спицын.



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