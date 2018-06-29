Что значат буквы? 3. Системность. Буква «Х»

Новые свершения требуют новых бойцов. Давайте их пригласим и познакомимся.

На палубу взошло крестообразное существо, а вслед за ним вереницей тащились сирые и убогие создания: хромые, худые, хворые, хилые, хвастуны и хитрецы. Только одного взгляда на эту уродливую братию достаточно, чтобы понять, что от них вряд ли можно ожидать чего-то хорошего. И вправду, если мы посмотрим по словарям, то вряд ли сможем обнаружить хотя бы одно слово на букву «Х», которое бы имело однозначно положительное значение. Вот, потрудитесь, поищите.

Например, «хотение». Многие скажут, что это всего лишь здравое желание или нужда. Нет, друзья, нужда возникает, когда объекта нет, и его даже заменить нечем. А желание – это, прежде всего, стремление к получению. Хотение – это каприз, хочется всегда чего-то большего, чем есть в данный момент. Хочется и все.

«Храбрость». Это прежде всего страх, не испытывая страха, нельзя стать храбрым. Именно поэтому «Х» стоит на первом месте в слове, в качестве причины. Храбрость – хорошо, страх – плохо. Да, и если сравнить со смелостью, то сразу становится ясно, смелость – это бытовое, а храбрость проявляется только на поле брани. То есть это не просто страх, это страх смерти. Страх гибели всегда лишает человека разума, и заставляет совершать безрассудные поступки, пусть даже и храбрые, пусть даже и подвиги. В самом «страхе», кстати, тоже буква «Х». Если сравнить, к примеру, со «стражем», то становится очевидно, что негативную окраску этому слову придает именно буква «Х».

Буква «хѣровая» в полном смысле этого слова. Даже, казалось бы, есть слово «Хорошо», но и оно имеет свои недостатки. Ведь, как известно, лучшее враг хорошего. Тот, кто понимает в полной мере смысл этой пословицы, согласится. Я не говорю, что это плохое слово, плохих слов вообще не существует, все нужны. Я лишь утверждаю, что оно не имеет исключительно положительного значения, и более того, имеет противовес – слово «лучше».

Сложно определить четкое и точное значение, которое подходило бы под название «Хѣрь», любому слову будет чего-то не хватать. В то же время сама «Хѣрь» описывает саму себя на уровне ощущений как нельзя лучше. Если чувствуешь, что вышла «Хѣрь», значит, это «Хѣрь» и есть, по-другому не назовешь.

«Хлеб, автор! Хлеб! Я нашел!».

Что ж, хлеб так хлеб. Давайте думать вместе. Мы с самого детства слышим от родителей и прародителей, что хлеб всему голова. У кого хлебушко, у того и счастье. Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска. Как так вышло, что в общество больных и отщепенцев, попало слово с ярко выраженным положительным значением. Может по чьей-то глупой ошибке?

Прежде, чем кого-то обвинять, давайте выясним, что вообще такое хлеб и что с ним может быть не так. Это мучное изделие на основе закваски. Мука получается из… Постойте. Похоже, мы уже нашли проблему. Закваска. Это же грибы, они портят изначальный продукт. С другой стороны, при правильной закваске, технике изготовления и просто добром отношении к делу, конечный продукт станет вкусным, питательным и полезным. Не подходит. Хм… А вот я тут пару недель назад читал занимательную книжку господина Драгункина, и он там указывал на китайское слово «gli-ep», обозначающее рисовые зерна, которые, как известно, на востоке кушают в качестве хлеба. «Г» и «Х» вообще-то похожие по звучанию буквы, может быть, попробуем заменить? «Глѣбъ» и «Хлѣбъ». Движение или Херь? Движение идеально подходит под брожение, как первопричину и источник хлеба. Буква ведь стоит на первом месте в слове. Вы как хотите, а меня такие совпадения заставляют крепко задуматься. Может быть, на самом деле, прав наш всеобщий знакомый: «Самый простой ответ – кто-то напортачил»?

Интересно, что само слово «Хѣрь» означает крест. До революции игра «крестики-нолики» так и называлась «хѣрики-нолики». В целом под определение «Хѣрь» подходит «нарушение гармонии», «неспособность к ладным действиям», «некая увечность», не позволяющая в полной мере исполнять обязанности. Будем реалистами, не все в жизни складно, не у всех все получается, кому-то не везет, над кем-то жизнь откровенно измывается, кто-то просто хулиганит исподтишка, в поисках мести или просто для того, чтобы выжить. И это очень правильно: иметь в распоряжении хотя бы одну букву, с помощью которой можно описывать все то, что имеет не самый привлекательный оттенок или просто побочную сторону, с которой, в конце концов, необходимо считаться.

Мы положили букву «Д» на деяние, а «Г» – на движение. Ладно-ладно, я положил, а вы пока вроде как сделали вид, что согласились. Так вот, закономерный вопрос: почему бы тогда нашим умным предкам вместо слова «ход», обозначающего движение, не использовать «хог», которое бы напрямую указывало на сие движение, прям, кричало бы об этом. Вопрос неплохой. Однако слово «ходъ», указывает не столько на само движение, сколько на свойства этого движения. Слово «ходъ» конкретизирует движение, делает из движения деяние. Осмысленное, целенаправленное действие. Ходят всегда только с определенной целью, и всегда этот процесс ограничен по времени. Рита ходит в магазин. Саша ходит в кино. Вышли из дома, дошли до магазина. Процесс закончен, цель достигнута.

Отвлеченным взглядом заметим на стенке часы. Они ходят? Да, так и говорят, потому как у часов есть цель и назначение – показывать время. А вот стрелки часов ходят? Нет, стрелки двигаются, стрелкам не нужно ничего показывать, они вообще в другой реальности. Часы все делают за них. А что имеет конкретную цель и заданные временные рамки? Верно, деяние «Д». Разобрались. А почему «хѣрь»? Вероятно, потому что, есть способы передвижения в пространстве гораздо быстрее и удобнее. Шары, к примеру, катятся, быстро и без затрат. Птицы летают. А люди не умеют ни кататься, ни летать, вот такой у них херовый способ передвижения. К слову, можно и побегать, в «беге» нет буквы «Х». Бег – это хороший способ передвижения, в нем есть «Г».

То, что соха, как пахотное орудие, это соединение, состоящее из частей, вряд ли у кого-то вызывает сомнение. Однако, как мы видим это «соединение образует» нечто неоднозначное. Если опять же сравнивать, то соха по отношению к плугу, очевидно, более примитивное сельхозорудие, потому и херь. Но объяснение постфактум, это не самое лучшее объяснение, ведь по идее плуг появился позже сохи. А мы тут серьёзными вещами занимаемся, между прочим, хотя со стороны это до сих пор и кажется забавным. У слова «соха» есть и более древние значения. Соха – это шест или просто палка, используемая в качестве подпорки, к примеру, для ограды, чтобы та не упала. Палка соединяется с оградой. Долго ли эта палка простоит, и долго ли она будет удерживать ограду, которую нужно подпирать? Нет, вот потому и ставят эту палку, лишь бы сейчас не упало, и подпирают всякой херью, которая попалась под руку.

Суффикс «-их-».

Трудно сказать, почему образование определений женского рода связано с «хѣрью», особенно если учесть, что в данных словах указателем женского рода является обычное для них окончание «а» – «создающее». В голову пришло только одно на уровне ощущений объяснение, которое я попытаюсь до вас довести. К примеру, «слониха». Слониха – это не слон, слониха не является «слон»-ом, но с ним связана постольку поскольку. Купчиха сама не занимается куплей-продажей, она замужем за тем, кто этим занимается. То есть можно сказать, «хѣрь» в этом суффиксе выступает в качестве указателя на то, чем объект, в сущности, не является, но при этом имеет с ним определенную связь, благодаря которой и получает название. По-другому, суффикс «-их-» указывает на то, что объект не способен в должной степени выполнять функции, возложенные на него в корне слова. На это также указывает и то, что женский род для животных весьма условная штука. То есть крольчиха, конечно, тоже создает из себя себе подобных, но назвать её женщиной в полном смысле этого слова, язык не повернется даже у самого заядлого защитника прав животных. Из крольчихи херовая женщина, из купчихи херовый предприниматель. Если женщина занимается стряпней, то её называют или поварница, или по-привычному – повар, и не важно, что она женщина, важно, что она умеет хорошо готовить. За поварихой такой славы не водится, скорее, наоборот.

Мы знаем, что окончание «а» указывает на принадлежность к женскому роду, на способность создавать из себя себе подобных. И верно, «лосиха» – это самка лося. А лось – это «вместилище, образующее соединение» на голове.

Собственно, это соединение на голове и выделяет его среди множества других животных. Этим соединением он запал в душу и нашим предкам, потому они его так и прозвали. И кстати, это «соединение на голове» выделяет его на фоне самок, ведь у лосих рогов нет. А раз нет, значит, лосиха – херовый лось.