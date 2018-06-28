В погоне за сенсацией: как BBC танцуют на костях погибших добровольцев в САР

Похоже, издание BBC себя изжило. Вместо того чтобы объективно освещать важные и актуальные темы информационной повестки, журналисты британского СМИ копаются в грязном белье и, что самое из ряда вон выходящее – очерняют память погибших людей.





Так, сегодня, 28 июня, журналисты опубликовали статью, где детально рассказывается о судебном разбирательстве между родителями погибшего Андрея Литвинова и его вдовой Светланой. В контексте событий мелькает аббревиатура ЧВК, за которую мертвой хваткой зацепились представители BBC.

Как сообщали ранее Надежда и Виктор Литвиновы, их сын был добровольцем в «ЧВК Вагнера» и воевал с боевиками в сирийской республике. Не редко российские добровольцы становились объектом нападок зарубежных масс-медиа. Так BBC, поняв, что на этом можно сделать отличную сенсацию и хорошенько пропиариться, отправили своего корреспондента в Челябинскую область, где как раз проживают родители Андрея.

На этот момент семья Литвиновых уже подала иск против жены погибшего военного, согласно которому Светлана должна выплатить родителям 1 миллион рублей. Надежда и Виктор остались не согласны с тем, что организация, где работал их сын, выплатила Светлане компенсацию в размере 5 млн рублей.

Возвращаясь к тому самому корреспонденту из Британии. В день суда он появляется на заседании. Очень уж больший был соблазн перемыть еще кому-нибудь косточки, ведь только за этот год издание, по меньшей мере, 8 раз самым неподобающим образом высказывалось о российских героях, которые бились на смерть в горячей точке.

Впрочем, ожидаемого эффекта добиться не удалось. Судья принял решение отклонить иск, поскольку источник поступления денег, из-за которых и произошел весь сыр бор, доподлинно установлен так и не был.

Конечно, родители Андрея в конечном итоге помирятся с невесткой, а вот на BBC эта история оставила очень маркий след. Если ранее данное СМИ могло похвастаться высоким рейтингом и качественными материалами, то сейчас публикации стали носить сугубо заказной характер. При этом их цель заключается в дискредитации России любым способом, в ход, как видно, идут даже самые изощренные методы. Пытаясь попиариться на тривиальной истории в быту, журналисты очернили память погибших.

Примечательно, что статья тут же была подхвачена украинскими публицистами, которые специализируются на фабриковании откровенных фэйков. Так что, в этом деле BBC - их равноправные коллеги.