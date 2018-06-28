Пропаганда. Как манипулируют нашим мнением?

«Нами управляют, наши умы штампуют, наши вкусы формируют, а идеи нам внушают. И делают это те, о ком мы никогда не слышали». Это слова Эдварда Бернейса, человека, о котором вы, наверное, никогда не слышали. Его называют первопроходцем современного маркетинга. До него реклама была чёткой: рекламируя автомобиль, продавцы рассказывали о характеристиках, а не промывали голову подростков долгосрочной установкой о том, каким великолепным мужчиной ты становишься за рулём Астон Мартина. Еда была инструментом насыщения, и никто в ту пору не пытался ассоциировать свой продукт с каким-то праздником. И никому даже в голову не приходило манипулировать детьми, чтобы те потом манипулировали родителями.

Но эта сказка была до тех пор, пока в дело не вступил Эдвард Бернейс.

Однажды его попросили сделать так, чтобы женщины США начали курить, что было большим табу. Он закатал рукава и принялся за работу. Он решил воспользоваться популярным тогда и сейчас движением феминисток. Нанял женщин и организовал парад, на котором они должны были курить. Шествуя, одна из них прокричала: «Девушки, зажгите ещё один факел свободы. Освободитесь от очередного женского табу». Журналисты, нанятые Эдвардом, быстро растиражировали эту фразу по СМИ, а слабый пол начал зажигать факел свободы.

Но этого было недостаточно, так что Бернейс заполнил газеты заявлением, что сигареты способны избавить от лишнего жира. Лидеры мнений на право и на лево рассказывали о достоинствах тонких женских сигарет. Как тут можно устоять? Свобода, да ещё и красивая фигура! Нам это кажется смешным и нелепым, но за десяток лет такой пропаганды треть американок неожиданно научилась курить. Так же, помимо сигаретной компании, Бернейс убедил всех американцев, что яйца и бекон на завтрак – это хорошая идея, а также с помощью рекламы сверг демократически избранного Гватемальского президента.

Для современных маркетологов, принципы Эдварда Бернейса – золотая жила, они ушли намного дальше: пропаганда из политического инструмента превратилась в монстра продаж. Золотое правило «спрос рождает предложение» уже не работает. Теперь пропаганда рождает спрос: вы хотите того, что вам хотят продать. Например, сейчас мы по нелепой случайности верим, что у каждого человека должен быть смартфон, что виски нужно пить с колой, а Макдональдс – это еда. Но, конечно, самые масштабные кампании – это то, о чём вы даже не подозреваете, как американские женщины, курящие за свободу.

Последствия здесь очень простые: вы тратите всю жизнь, деньги и здоровье на что-то, что нужно дяденьке за океаном. Как этого избежать? Давайте посмотрим на основы пропаганды, изложенные самим Эдвардом в его книгах, и будем вести себя диаметрально противоположно.

Самое главное, по мнению Бернейса – это массовость и повторение. Повсюду, везде и как можно дольше пихать то, что нужно продать. Необходимо занять как можно больше места в вашей голове. Поэтому пропаганду искать не нужно, её с большим интересом обсуждает ваше окружение. Так что хорошей идеей будет держаться подальше от того, что популярно среди больших масс населения.

Вторая основа пропаганды – убедить вас, что вы очень умный, важный и сильный. Убеди человека, что он знает, как надо правильно жить, и он будет твоим рабом. Женщин будут убеждать, что они отстаивают своё право на свободу, куря сигареты, а из подростков сделают экспертов по современным технологиям, чтобы те до конца жизни отдавали свои кровно заработанные.

Словом, вы должны поверить, что сами делаете выбор, основанный на сотнях часов размышлений.

Третья основа пропаганды – эмоциональная ассоциация. Чтобы понять, о чём идёт речь, посмотрите рекламные ролики эппл. Они, как и любой грамотный пропагандист, ассоциируют свой продукт с семьёй, друзьями, яркими цветами, вкусной едой, радостью и беззаботностью. Это называется программирование сознания, и оно работает на всех, благодаря ему, большинство людей никогда не поймёт, что находится в путах массового психоза, повторяя в своей жизни сценарии рекламных роликов. Как этого избежать? Опять же, перестать быть частью массовой культуры, перестать бежать туда, куда бегут другие. Осматривайтесь по сторонам и сверяйтесь со здравым смыслом.

Эдвард Бернейс сказал, что люди не осознают реальную ценность образования и не понимают, что в условиях демократии мы уделяем ему слишком мало внимания. Думаю, он хотел сказать, что кроме вас в мире пропаганды никто о ваших мозгах не позаботится.

Источник: Канал YouTube «Простые мысли»

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