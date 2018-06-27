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Русская наука. Холодный ядерный синтез Филимоненко

22:02. 27 июня 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Уникальное видео 1997 года. Помимо рассказа об удивительных, фантастичных технологиях русского учёного в передаче содержится одно из первых на ТВ упоминаний о ядерной войне, уничтожившей до-потопную цивилизацию долгожителей.

Иван Степанович Филимоненко – автор прорывных энергетических установок, использующих энергию холодного ядерного синтеза, а также установок для подавления радиации.

Родился в 1924 г. в Иркутской области. В 1941 г. в возрасте 16-ти лет ушёл на фронт. С 1941 по 1945 гг. воевал разведчиком 191-ой отдельной мотострелковой разведроты. Участвовал в боях на Юго-Западном, Северо-Западном, 2-ом Украинском, Забайкальском фронтах ВОВ. Имеет награды: орден «Красного Знамени», медали – «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта». 

Источник: www.kramola.info

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