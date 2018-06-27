Россия исчезает на глазах

Затеянная правительством реформа с увеличением возраста выхода на заслуженную пенсию вынуждает обратиться к цифрам. И они пугают. Оказывается, до 65 лет в России не доживают 43% мужчин! По смертности среди представителей сильного пола наша страна на первом месте в Европе.

Стоит напомнить, что согласно прогнозу Организации объединенных наций, численность населения Российской Федерации не прирастет, а сократится на 11 миллионов человек уже к 2050 году. Не стоит забывать, что 38 миллионов жителей одной только китайской провинции Хэйлунцзян с презрением смотрят через границу на жалкие 6 миллионов российских жителей всего Дальнего Востока.

Упитанные политики, лощеные журналисты и наглые блоггеры с сытыми физиономиями утверждают в один голос, что в повышенной смертности русских мужчин виноваты они сами. Дескать, пиво, водка, алкогольные суррогаты, табак, диван, генномодифицированная жареная картошка и онлайн игры вместо футбола с друзьям во дворе, на худой конец, городков. При этом иезуитски умалчивается, что проблема повышенной мужской смертности прежде всего социально-экономическая.



Главные причины деградации многих российских мужчин – отсутствие цели в жизни, государственной идеологии и личных идеалов, социальных лифтов для самореализации. У генерала свой сын, у маршала свой, как в том анекдоте. Так сложилось, что у прокуроров, судей и полицейских, у государственных и муниципальных чиновников – свои дети, которым тоже надо строить карьеру по проторенной дорожке.



Постепенно все эти структуры превращаются в закрытые служилые сословия, куда сложно попасть со стороны, а попав, неизбежно упираешься в определенный непробиваемый потолок карьерного роста. Результат – нелюбимая работа с маленькой зарплатой, алкоголь, табак и бесконечные шоу со звездами, чтобы отвлечься от собственной бессмысленной и бесперспективной жизни, а в конце, если повезет, жалкая пенсия.



Но даже если повезло с хорошей высокооплачиваемой работой, которая приносит чувство самореализации, даже если питаешься правильно, все равно приходится дышать одним на всех отравленным выхлопными газами и промышленными выбросами городским воздухом, пить насыщенную сомнительными для здоровья элементами воду. В итоге приходится обращаться к отечественной медицине. Справедливости ради, надо признать, что больницы и врачи бывают разными. Но есть немало тех, кто работает по принципу:



Будем лечить или пусть живет?





Некоторые «эскулапы» превратили медицину в систему выжимания денег из населения. Люди, знающие систему здравоохранения изнутри, приводят такую анонимную цитату одного главврача:



Если мой врач приносит в месяц меньше ста тысяч, я его увольняю на фиг





Лечиться в нашей стране становится все дороже и дороже. Тем более, что смелые мужчины нередко боятся уколов и врачей и идут в больницу только тогда, когда больной орган приходится буквально нести в руках. И совершенно напрасно.



Статистика показывает, что 15-16% российских мужчин просто бесплодны. С учетом того, что мужчины избегают участия в подобных исследованиях, реальный процент должен быть существенно выше. И проблема бесплодия на фоне стресса, дурной экологии и питания, а также комплекса иных неблагоприятных факторов, постепенно прогрессирует.



В сухом остатке получается, что с уменьшением количества здоровых и работоспособных мужчин экономическое будущее у нашей страны крайне туманное.

Источник: topcor.ru