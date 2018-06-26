Уникальный опыт русского социализма. Александр Елисеев

Концептуал СМИ Об узловых точках истории XX века

Чем был Февраль, а чем Октябрь 1917-го. Как большевики реализовали многие планы царского правительства по модернизации страны. В чём была двойственность Ленина. Сумел ли Сталин вернуть страну к русско-народническим основам. Как хрущёвско-брежневская деградация способствовала западнической перестройке.



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Преданный социализм, Елисеев Александр Владимирович

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