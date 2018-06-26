Главная » История, Мировоззрение

Уникальный опыт русского социализма. Александр Елисеев

18:32. 26 июня 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Об узловых точках истории XX века

Чем был Февраль, а чем Октябрь 1917-го. Как большевики реализовали многие планы царского правительства по модернизации страны. В чём была двойственность Ленина. Сумел ли Сталин вернуть страну к русско-народническим основам. Как хрущёвско-брежневская деградация способствовала западнической перестройке.

============================================================================

Рекомендуем:

Преданный социализм, Елисеев Александр Владимирович

============================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>