Письмо. Война с Японией, как анекдот и безысходность

Здравствуйте!

Хотелось бы напомнить, что принять решение о возобновлении военных действий, равно как и капитуляции страны в войне может лишь главнокомандующий одной из воюющих сторон. В связи с этим следует вспомнить, что с Японией воевал, вообще-то, СССР. А потому и решение о войне и мире полномочна принимать только Ставка главнокомандующего – или тот человек/орган, которого она официально уполномочит.

Насколько я знаю, никого из нынешнего состава комсостава РФ Ставка не уполномочивала на какие-либо военные отношения с Японией. Разумеется, подобную заварушку могли бы устроить и нынешние политики, если бы не…

Возобновить военные действия Россия могла бы лишь в том случае, если бы являлась правопреемницей СССР, однако, все материалы с Вашего сайта упорно твердят об обратном. Даже если бы Император притворился, что об этом не знал, ему бы живо напомнили.

Можно было бы объявить войну, но это делается только Сенатом, а он, насколько мне известно, пока до такого не додумался, да и в материале ничего об этом не говорится.



А потому вброс о том, что кто-то там возобновил войну с Японией и сдался, - это просто анекдот. С тем же успехом войну мог бы объявить босоногий карапуз лет пяти с воинственной палочкой в руке.

Соответственно никто миллиардных репараций из зарубежных банков перечислять бы не стал: люди, работающие с такими деньгами, отнюдь не глупы и очень хорошо понимают как степень обоснованности денежных требований, так и то, что в случае чего сердечным приступом или хотя бы полонием в чае они не отделаются.

С уважением,

Т. В. Здравствуйте!

«Война с Японией» на бумаге — это признак полнейшего отчаяния определенной части властной элиты РФ, если хотите, – «заговор уходящих». Доступа к деньгам РФ в стадии ликвидации юр. лица у них уже нет, вот и ищут «элегантный» выход из финансового тупика.

У японцев свой интерес — в случае восстановления трона объединенной Кореи, нынешняя правящая династия Японии не удержится у власти. Они это прекрасно понимают, как и неизбежность объединения на корейском полуострове. Японская принцесса приезжала к нам «поддержать футболистов» не от хорошей жизни, – они там тоже в поиске «нестандартного» выхода из патовой ситуации. Война с РФией на бумаге, тайная капитуляция и присвоение денег СССР в качестве репараций казались участникам аферы не такой уж безумной схемой…

Но, пока «война с Японией» не задалась, сам Абе лечится в дурке, его двойника можно предъявить народу, но его подпись нельзя предъявить в ООН…. В Японии все сложно…

В РФ свои «особенности» поиска выхода из кризисных ситуаций. Если бы у нас была всего одна организованная группа жуликов от власти, то этим еще как-то можно было бы управлять, но ситуация такова, что «башни Кремля» отбились от рук и каждая ведет свою игру, ситуативно вступая во временные союзы с соседями по этажу.

Кое-кто из идейных вдохновителей «войны с Японией» попробует завтра (27 июня) в Ватикане провернуть очередной финансовый трюк в целях «поиска выхода из финансового кризиса», намечено подписание неких документов, которые повесят долги ротшильдов на СССР… Подается это как наивысшее достижение блага народного — возврат денег СССР и «царских» из Франции, Японии и т. д. Проблема в том, что это золото уже обросло такими обременениями, что брать его ни в коем случае нельзя.

Еще один военно-финансово-юридический трюк — «возвращение» вывезенных нацистами в конце Второй мировой войны из СССР «церковных ценностей» должен состоятся в Ватикане с участием «кирилловичей». (Не зря же их Ротшильд содержал) Предки Маши-Гоши, в свое время благословили Рейх на войну с СССР в целях возврата конфискованных большевиками ценностей. Часть ценностей действительно была похищена нацистами и вывезена из СССР в Германию, после чего передана Ватикану на «ответхранение».

И вот теперь ценности решили «вернуть», но не СССР или народу СССР, а РПЦ…

Слово «вернуть» я поставила в кавычки, так как после «возвращения» ценностей РПЦ, под них с согласия РПЦ и Ватикана ФРС немедленно напечатает новых долларов, которые будут пущены на войну с Ираном… Пока же у «мирового правительства» денег нет даже на столь необходимую ротшильдам войну.

Итак, в сухом остатке: РПЦ оформит «возврат» с помощью Маши-Гоши, передаст эти ценности Ватикану, и под них ФРС печатает новые деньги, которые идут на бомбежку Ирана с целью уничтожения оригиналов документов по трасту НМП, по которому Ротшильды — главные должники и банкроты.

Потом, разумеется, выяснится, что Маша-Гоша не имели никаких прав на распоряжение золотом, вывезенным из СССР и траст будет признан незаконным, но война уже начнется, и вероятно, по заказу условных ротшильдов военные успеют разбомбить священный город Кум.

Так что липовая «война с Японией» – это лишь одна из многих попыток известного банкирского семейства спастись от неминуемого банкротства. Они, как крыса, загнанная в угол, способны на самые неожиданные и отчаянные поступки и тут, как бумажная война РФ с Японией, так и вполне реальное нападение США на Иран, необходимы в той мере, в какой они решат финансовые проблемы ФРС и семьи. Они не побрезговали даже тем, чтобы спереть у соплеменников квоту Израиля в мировых деньгах в 32Т, которая потрачена на погашение долга. Поэтому и Израиль в большой опасности, – кредитора всегда проще уничтожить, чем вернуть уже украденное и потраченное.

С уважением, Татьяна