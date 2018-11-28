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«О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 года (8)

09:13. 28 ноября 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:

«О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 года

К 100-летию завершения боевых действий
первой мировой войны ХХ век

3.2. О войне и «мире»:
немного теории, необходимой для понимания сути практики жизни

…Тем не менее и термин «гибридная война» сам по себе не даёт должного представления о мире как о разновидности войны, ведущейся иными средствами, и о войне как о продолжении политики мирного времени преимущественно средствами грубого насилия.

Теория «тотальной гибридной войны» может быть развёрнута из понимания того факта, что жизнь людей (в масштабах от единоличного до человечества в целом) подчинена объективным закономерностям.

Эти объективные закономерности можно объединить в шесть групп.


  1. Объективные закономерности, регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса, формирование биоценозов и взаимодействие биологических видов друг с другом в пределах биосферы. Человечество — часть биосферы Земли и не способно существовать, если в биосфере нет для него экологической ниши.


  2. Специфические биологические (физиологические и психологические) видовы́е закономерности, характеризующие биологический вид «Человек разумный» и регулирующие его жизнь.


  3. Нравственно-этические (ноосферные, эгрегориальные и религиозные) закономерности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли. И вопреки мнению многих, закономерности этой категории выходят за пределы человеческого общества, а этика, диктуемая с иерархически более высоких уровней в организации разного рода систем, — обязательна для иерархически низших уровней и отступление от её норм наказуемо. Собственно в этом и состоит один из аспектов учения В.И. Вернадского, П.Т. де-Шардена о ноосфере как о внесоциальном регуляторе жизненных процессов на Земле, включая и жизнь человечества и культурно своеобразных обществ в его составе.


  4. Культура, которую генетически предопределённо несёт человечество, представляет собой информационно-алгоритмическую систему. Культура вариативна, и существуют социокультурные закономерности, следование которым гарантирует устойчивость общества в преемственности поколений, а их нарушение способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких поколений под воздействием деградационных процессов.


  5. Исторически сложившаяся культура всех обществ нынешней глобальной цивилизации такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды техносферой. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе хозяйственной и финансовой деятельности. Кроме того мы питаемся не на основе охоты и собирательства, а на основе производства продуктов питания. И существуют финансово-экономические закономерности, предопределяющие как развитие общественно-экономических формаций, так и их деградацию и крах. Военный аспект, связанный с закономерностями этой группы, состоит в том, что следование им позволяет обеспечить военно-техническое превосходство над потенциальными противниками, а их нарушение — гарантирует отставание от потенциальных агрессоров по качеству военной техники, по неспособности обеспечить её производство в необходимых количествах, что в конечном итоге ведёт к утрате обороноспособности.


  6. Всё это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо управлять. И существуют объективные закономерности управления, единые для всех процессов управления, будь то езда малыша на трёхколёсном велосипеде либо комплексный проект, осуществляемый несколькими государствами на принципах частно-государственного партнёрства.


Что можно узнать из обязательных для изучения в школах и вузах России и зарубежья курсов социологии, политологии, юриспруденции, экономики, менеджмента,предназначенных для подготовки специалистов социально-управленческого профиля для работы в государственном аппарате, командном составе ВС и спецслужб, в бизнесе? — ничего125.

Фактически это означает, что внедрённые в систему образования России неадекватные жизни учебные курсы по названным научным дисциплинам — оружие наших геополитических конкурентов и противников, действующее против нас, что влечёт за собой самые тяжёлые последствия и угрожает безопасности страны в будущем.126

Дело в том, что есть комплекс взаимосвязанных научных дисциплин: социология, история, политология, социальная философия.


  • Социология должна давать знание объективных закономерностей всех шести ранее названных групп, поскольку им подчинена жизнь людей.


  • История должна давать фактологию, показывающую, как в историческом прошлом эти объективные закономерности проявлялись в жизни культурно своеобразных обществ и человечества в целом, и к чему и как вело пренебрежение ими и их нарушение.


  • Политология должна давать знания о том, как строить политику государства (внешнюю, внутреннюю и глобальную127), опираясь на эти закономерности в управлении государством по полной функции.


  • Социальная философия должна обеспечивать взаимопроникновение друг в друга трёх названных научных дисциплин и стирание между ними «междисциплинарных барьеров».


Если этот комплекс дисциплин адекватен жизни, то открывается возможность выявлять «гибридные агрессии» извне на том основании, что происки гибридного агрессора направлены на то, чтобы ввести в культуру общества, подвергнувшегося агрессии, некие положения, которые в будущем, став нормой его жизни128, приведут к нарушению в нём тех или иных объективных закономерностей. В этом случае общество — объект «гибридной агрессии» — само реализует исполнение воли агрессора в отношении себя вопреки интересам собственного развития и понесёт некоторый ущерб.

Именно так была реализована Директива СНБ 20/1 от 18.08.1948 г. Понятно, что «мраксизм», возведённый в СССР в ранг неусомнительной догмы, не мог стать средством обеспечения победы СССР в «холодной войне», а слова «учение Маркса всесильно потому, что оно верно» освящали эту догму авторитетом В.И. Ленина и работали против СССР.

При таком понимании характера «гибридной войны» становится очевидным, что глобализация, осуществляемая в соответствии с библейским проектом порабощения человечества от имени Бога, — тотальная гибридная война, охватывающая как внутрисоциальную коммуникацию личностей, так и психодинамику, а также — культуру общества, понимаемую как информационно-алгоритмическую система и совокупность всей информации и алгоритмики, которая не передаётся от поколения к поколению на основе генетического механизма биологического вида «Человек разумный».

При этом «линия фронта» в этой гибридной агрессии хозяев Запада против человечества может проходить по психики одного и того же человека, поскольку какими-то одними своими действиями он будет участвовать в этой войне на стороне агрессора, а другими — противиться ему же.

И вся информация, представленная в разделе 1 настоящей записки, касающаяся предыстории возникновения первой мировой войны ХХ века как войны в смысле, заданном К. Клаузевицем, показывает жизненную состоятельность всего высказанного в предыдущем абзаце.

В аспекте защиты от гибридной агрессии те же самые объективные закономерности предстают как непреодолимая оборона, поскольку, если общество живёт, опираясь на них, то оно обречено гармонично развиваться, и в его жизни не могут возникнуть генераторы ущерба, действие которых способно повлечь за собой самоликвидацию общества.

Соответственно встаёт вопрос о том, что является средствами, способными подвигнуть общество, ставшее объектом агрессии, на модификацию своей жизни в направлении, желательном для инициаторов агрессии. И с этим вопросом связан вопрос о том, что является средствами, способными подвигнуть общество-агрессор на то, чтобы погасить его агрессию и агрессивность вообще.

Ответ на эти два взаимосвязанные вопросы, если понимать, что гибридная война это прежде всего — распространение информации и алгоритмики, вовлекающей в действие иные факторы нападения и защиты, которые могут в ней применяться в зависимости от складывающихся или целенаправленно формируемых обстоятельств, приводит к выявлению следующей иерархии приоритетности обобщённых средств оружия / управления.

Первый приоритет — методологический (гносеологический129).

По сути это методология познания и творчества. Т.е. осознанное описание процессов в психике личности и в коллективной психике общества (или социальной группы), которые протекают в ходе познавательно-творческой деятельности.

Если это описание адекватно, то индивид в состоянии соотнести с ним свою личностную культуру психической и интеллектуальной деятельности и выработать навык самостоятельного познания мира и формирования желательного для него будущего.

В этом случае он обретает независимость от толкователей жизни тем в большей мере, чем более совершенна методология познания и творчества, которую он освоил, и чем дальше он продвинулся в её освоении.

С другой стороны, если познавательно-творческие способности личности не востребованы, подавлены, извращены дефективной методологией познания, то личность, будучи неспособной познавать жизнь самостоятельно, становится зависимой от внешних толкователей.

Общества в целом характеризуются как отношением к познавательно-творческому потенциалу людей, так и статистикой его освоенности.

В зависимости от последнего обстоятельства общество реально более или менее суверенно: при массовой методологической безграмотности общество обречено утратить реальный суверенитет и подпасть под власть внешних толкователей смысла жизни, которые вовсе не обязательно будут добросовестны.

В этом случае общество оказывается в методологической ловушке, аналогичной той, в которой оказался Медведь в сказе «Вершки и корешки».

Второй приоритет — историко-алгоритмический.

История — это реализовавшаяся психодинамика обществ прошлого. Алгоритмика социальной психодинамики всегда многовариантна. Но она всегда реализуется единственным образом, выражая себя в фактах истории, которые имеют точную хронологическую привязку.

Поэтому информация хронологического порядка следования фактов и событий — наиболее характерна для второго приоритета.

Грубо говоря, формирование концепции исторического прошлого — это один из аспектов управления будущим. Наиболее метко значимость этого приоритета охарактеризовал Дж. Оруэлл («Год 1984»): «Кто контролирует прошлое, контролирует будущее, а кто контролирует настоящее, тот всевластен над прошлым».

Чтобы показать действие этого принципа в социальном управлении, обратимся к истории второй мировой войны ХХ века.


  • В культовой либерально-антирусской версии истории, вторая мировая война ХХ века началась 1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу, а с 17 сентября СССР помогал Германии добить Польшу.


  • Но если вспомнить Мюнхенский сговор и видеть всю иерархию обобщённых средств управления / оружия (а не только военную силу), то вторая мировая война была начата именно Мюнхенским сговором 30 сентября 1938 г., а её поджигателями стали наши будущие союзники по антигитлеровской коалиции — Великобритания и Франция. После Мюнхенского сговора Германия совместно с Польшей и Венгрией уничтожили Чехословакию, вследствие чего Польша — не невинная жертва агрессии Германии и СССР, а изначально союзник Гитлера и потенциальный агрессор против СССР. Если один потенциальный агрессор решил напасть на другого потенциального агрессора, то это — их проблемы, в разрешении которых в своих интересах целесообразно принять участие: в результате краха Польши СССР вернул себе территории, захваченные Польшей по итогам войны, начатой ею против РСФСР в 1919 году130.


В зависимости от того, какую из двух дат считать началом второй мировой войны, в её историю попадают разные факты, разные взаимосвязи фактов и получаются две взаимно несовместимые версии истории одной и той же войны.

Ну а сокрытие истинной хронологии и подмена её некой иной хронологией вообще ведёт к тому, что прогресс предстаёт как деградация, а деградация как прогресс вследствие того, что одни и те же факты в обеих версиях хронологии выстроятся в различные последовательности, из которых возникнет и различное представление о причинно-следственных связях в жизни общества.

Третий приоритет — фактологический.

В него попадает вся фактология всех отраслей науки и техники.

По отношению к обществу это приоритет, на котором с позиций проводимой в жизнь носителями концептуальной власти концепции формируются воззрения всех официально признаваемых научных школ, партий, идеологий, религий, линий поведения, средств массовой информации, в том числе и спланированно «противостоящих» друг другу в рамках одной и той же концепции, не видящих её и не оспаривающих её правомерности.

Для концептуальной власти это единый арсенал инструментов ведения гибридной войны, включающий в себя левых, правых и центр. Многие, кто стал инструментами в этом арсенале, благонамеренно работают, как они полагают, во имя собственных целей, хотя в действительности ими управляют в обход их сознания.

Процесс манипулирования инструментами протекает как в анекдоте: «Штирлиц знал, что дважды два — четыре, но он не знал, знает ли об этом Мюллер». Т.е. если Мюллер знает, что дважды два — четыре, то линия поведения Штирлица будет одна, а если Мюллер не знает, то линия поведения Штирлица может быть совершенно иной.

А если Мюллеру сообщить, что дважды два — четыре, то возникает совершенно новая ситуация в двух вариантах: Мюллер и ранее знал об этом либо для Мюллера это новость, и каждому из вариантов соответствует его своеобразное отношение к Штирлицу и его информированности.

К третьему приоритету относится и вся система персональных авторских прав, развитая на Западе, которая по своей управленческой сути представляет систему управления обществами в процессе глобализации посредством дозированного распределения фактологии под видом торговли авторскими правами и интеллектуальной собственностью.

Это её предназначение сокрыто от подавляющего большинства показной заботой о том, чтобы творцы той или иной интеллектуальной собственности могли иметь средства к существованию. Но это две разные задачи:


  • обеспечить либо закрыть доступ к той или иной информации — это управление общесоциального или глобального уровня;


  • обеспечить жизнь творцов художественных, научных и технических произведений.


Исторически реально решение второй задачи на основе системы авторских и смежных с ними прав, развитой на Западе, маскирует существенно более значимую для жизни задачу — задачу управления путём сокрытия либо открытия той или иной фактологии.

Четвертый приоритет — экономический.

Информация финансово-экономического характера, соответствующие процедуры (финансовые и юридические инструменты), государственные и мировые деньги, цены и их соотношения, институты котировки стоимости всего и вся.

Выстраивание финансовых схем, позволяющих изымать через кредитно-финансовую систему создаваемые в сфере материального производства богатства в пользу золотого миллиарда. Часть награбленного перепадает и тем, кто непосредственно проводит в жизнь этот освященный законами грабёж методом «культурного сотрудничества».

Главное в этом — мировая монополия некоторых иудейских кланов на ростовщичество, искусственно соединенное с банковским делом (счетоводство макроуровня, которым занимаются банки, необходимо, но оно не должно намертво срастаться с ростовщичеством): монополия на ростовщичество, предписанная иудеям с ветхозаветных времён131, — финансово-экономическая основа библейского проекта порабощения человечества от имени Бога.

Пятый приоритет — оружие геноцида.

Подрыв генофонда, ослабление потенциала развития и уничтожение будущих поколений. Мотивация к насаждению всего этого проста — биологически выродившиеся рабы не обладают потенциалом личностного и общественного развития, позволяющим им жить свободно без «опеки». В числе таких средств — алкоголь, табак, наркотики, генная инженерия, разврат.

Оболванивание населения и подавление его генетики разного рода наркотиками проводится, как правило, в обход сознания, через мягкое подталкивание на этот путь внедряемыми в общество традициями, обычаями, пословицами и поговорками, анекдотами.

На это в мягком варианте нацелены почти все информационные каналы, все виды искусств и даже сама медицина, церковь (церковное вино). Именно с этим приоритетом связано многое в разграничении демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей.

Если средства пятого приоритета использовать во благо, то это совокупность мер по переходу цивилизации к здоровому образу жизни, гарантирующему улучшение медико-биологических статистик, характеризующих население, с течением времени.

Шестой приоритет — военное оружие.

Его применение или угроза применения (принуждение) единственно и воспринимаются самыми недалёкими людьми как реальная власть и как управление, как война или угроза войны.

* *
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Иерархия приоритетов обобщённых средств управления / оружия именно такова, как она представлена выше. Шестой приоритет подчинён пятому: если армия перепилась, накурилась или обкололась наркотиками, то даже самое лучшее оружие не позволит ей защитить её страну, поскольку в наиболее мягком для них варианте развития событий «бойцы» протрезвеют в плену.

Пятый приоритет подчинён четвёртому: наркотики надо произвести, а их внедрение в культуру реализуется по принципу «где не пройдёт могучее войско — пройдёт осёл, навьюченный золотом».

Кроме того, разработка и производство средств шестого приоритета требуют высокоразвитой культуры хозяйственно-финансовой деятельности (четвёртый приоритет) и научного прогресса (третий, второй и первый приоритеты).


То, что четвёртый приоритет подчинён третьему, видно из работы Дж.К. Гэлбрейта «Экономические теории и цели общества»132, где он пишет о роли экономических теорий и образования на их основе, как об институциональном средстве управления, поскольку преподавание тех или иных теорий программирует статистику управленческих решений, которые будут вырабатываться и проводиться в жизнь на основе рекомендаций этих теорий.

Фактически Дж. К. Гэлбрейт описывает социокультурную закономерность, представленную на рисунке выше «Обусловленность спектра управленческих решений и будущего качества жизни наукой и системой образования».

Фактология (третий приоритет) в каждый исторический момент статична. Прогресс и регресс, т.е. динамику фактологии, динамику культуры в целом, причинно следственные связи можно выявить, только соотнося фактологию с хронологией (второй приоритет), при условии владения методологией познания.

В связи с проблематикой «гибридных войн», которые ведутся издревле — со времён, когда такого термина ещё не было, следует обратить внимание на событие в недавней истории Японии. В Японии в июне 2015 г. ввели запрет на преподавание ряда гуманитарных дисциплин в вузах страны.

«Министр образования Хакубун Шимомура направил в 86 государственных университетов Японии письмо, в котором призвал их сосредоточиться на областях знаний, «лучше отвечающих потребностям общества», то есть — сократить или и вовсе отменить учебные программы по гуманитарным и социальным наукам.

Лучшие университеты страны — Токийский и Киотский — отказались подчиняться декрету, однако издание Times Higher Education сообщает, что 17 вузов объявили о закрытии гуманитарных программ, а еще девять согласились их сократить; университеты не будут готовить юристов, экономистов, политологов, социологов и других специалистов-гуманитариев»133.

Если не вдаваться в содержание образовательных программ по этим дисциплинам и в последствия их воздействия на жизнь страны, то это решение министерства образования предстаёт как акт поощрения невежества.

А если вдаваться в рассмотрение их содержания и в источники происхождения этого содержания, соотносясь с представленным слева рисунком «Обусловленность спектра управленческих решений и будущего качества жизни наукой и системой образования», то окажется, что запрет их преподавания в Японии направлен на восстановление интеллектуального суверенитета страны (1‑й приоритет обобщённых средств управления / оружия): ведь речь идёт о гуманитарно-обществоведческих дисциплинах, которые пришли в Японию из культуры передовых государств Запада в результате реставрации Мейдзи в ходе «догоняющий модернизации» Японии, в каком процессе страна прожила весь ХХ век.

Соответственно содержание этих «научных дисциплин» во многом ориентировано на подчинение Японии и интеграции её в региональную цивилизацию «Запад» в качестве одного из множества регионов, способность которых к управлению по полной функции уничтожена гибридной агрессией.

Соответственно изложенному:

Гибридная война как социальное явление охватывает (включает в себя) внутрисоциальную коммуникацию личностей (в том числе и трансгосударственную), психодинамику обществ, а также — культуру общества во всех её проявлениях134.

Гибридная война всегда компонента того или иного проекта глобализации, даже если этого не понимают её инициаторы и жертвы агрессии.

Поэтому обеспечение боевой устойчивости и цивилизационного развития нашей страны в условиях гибридной войны заправил Запада за порабощение человечества от имени Бога требует восстановления, прежде всего, интеллектуального суверенитета многонационального общества России с целью построения культуры, в которой:


  • познавательно-творческий потенциал каждого (1-й приоритет обобщённых средств управления / оружия, обеспечивающий интеллектуальный суверенитет — основу суверенитета в его полноте) — общественное достояние, и должен осваиваться по максимуму в процессе взросления всеми без исключения (это задача семьи, школы, СМИ, сферы искусств);


  • воля, понимаемая как способность подчинять самого себя и течение событий осознанной целесообразности (вырабатывается познавательно-творческой деятельностью — 1‑й приоритет обобщённых средств управления / оружия), должна быть активна на протяжении всей жизни;


  • воля должна реализовывать творческий потенциал под властью диктатуры совести — врождённого религиозного чувства, действующего помимо конфессиональных вероучений, сложившихся автоматизмов (традиций) и юридических норм общества (обеспечивает приведение деятельности индивида и общества таких индивидов к опоре на объективные закономерности всех шести групп).


Внутренний Предиктор СССР*
18 октября — 14 ноября 2018 г.


________________

125 Тестирование выпускников школ и студентов по этой проблематике показывает, что многие из них даже не понимают, о чём их спрашивают. И только меньшинство в состоянии изложить содержание некоторых закономерностей из числа названных категорий, но и оно не имеет представления об их совокупности.

126 Примером тому Украина, где главная причина катастрофы государства — не вмешательство спецслужб государств Запада в её внутренние дела и внешнюю политику, а несостоятельность научно-методологического обеспечения государственного управления и общественного управления в ней самой, вследствие чего вмешательство в её политику иностранных субъектов и их агентов привело к известным результатам.

127 Глобальная политика — действия, направленные на осуществление целей в отношении всего человечества.

128 Для этого на протяжении всей обозримой истории используются политтехнологии, получившие в наши дни название «окно Овертона»: http://interesnyefakty.org/okno-overtona/.

129 Гносеология (греч. gnosis — знание, logos — учение) — философская дисциплина, занимающаяся исследованиями, критикой и теориями познания, — теория познания как таковая.

130 В результате провала М.Н. Тухачевским наступления на Варшаву в той войне победила Польша. При этом в польском плену погибли порядка 80 000 красноармейцев из 130 000 попавших в плен.

Ответственность за организованный геноцид пленных Польша не признаёт до настоящего времени (есть свидетельства, что пленных красноармейцев употребляли в качестве живых мишеней и рубили саблями вместо манекенов в ходе учений польской армии; в такого рода действиях участвовали и иностранные советники, бывшие в польской армии — см. в частности: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2012/06/12/tyomnye_pyatna_istorii_tragediya_russkih_v_polskom_plenu_ii/ ).

В либеральной версии истории:


  • М.Н. Тухачевский — военный гений, которого И.В. Сталин безвинно уничтожил, поскольку не терпел вокруг себя гениев и окружал себя исключительно угодничающими посредственностями и идиотами, чтобы на их фоне выглядеть великим.


  • А утверждения об организованном Польшей геноциде пленных — клевета.


131 «Не давай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что возможно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, чтобы господь бог твой благословил тебя во всём, что делается руками твоими на земле, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею», — Второзаконие, 23:19, 20.

«…и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой господствовать не будут]. Сделает тебя господь [бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям господа бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять», — Второзаконие, 28:12, 13.

«Тогда сыновья иноземцев (т.е. последующие поколения, чьи предки влезли в заведомо неоплатные долги к племени ростовщиков-единоверцев) будут строить стены твои и цари их будут служить тебе; ибо во гневе моём я поражал тебя, но в благоволении моём буду милостив к тебе.

И будут отверсты врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся», — Исаия, 60:10 — 12.

По сути это программа скупки мира со всеми его обитателями и их собственностью на основе надгосударственной транснациональной кланово-корпоративной монополии на ростовщичество, также предполагающая уничтожение всех с нею не согласных или оказавшихся никчёмными для её хозяев.

132 «Насаждение полезных (для проведения той или иной политики: наше пояснение по контексту) верований особенно важно ввиду способа, которым осуществляется власть в современной экономической системе.

Он состоит, как отмечалось, в том, чтобы побуждать человека отказаться от целей, к которым он обычно стремится, и осуществлять цели другого лица или организации. Имеется несколько способов добиться этого.

Угрозы физических страданий — тюрьмы, кнута, пытки электрическим током — относятся к древней традиции. Так же обстоит дело и с экономическими лишениями — голодом, позором нищеты, если человек не хочет работать по найму и тем самым принять цели работодателя.

Все большее значение приобретает убеждение, которое состоит в изменении мнения человека таким образом, чтобы он согласился, что интересы другого лица или организации выше его собственных. (…)

Содействие, которое экономическая теория оказывает осуществлению власти, можно назвать её инструментальной функцией в том смысле, что она служит не пониманию или улучшению экономической системы, а целям тех, кто обладает властью в этой системе.

Частично такое содействие состоит в обучении ежегодно нескольких сот тысяч студентов. При всей его неэффективности такое обучение насаждает неточный, но все же действенный комплекс идей среди многих, а может быть большинства, из тех, кто подвергается его воздействию.

Их побуждают соглашаться с вещами, которые они в ином случае стали бы критиковать; критические настроения, которые могли бы оказать воздействие на экономическую жизнь, переключаются на другие, более безопасные области. Это оказывает огромное влияние непосредственно на тех, кто берется давать указания и выступать по экономическим вопросам.

Хотя принятое представление об экономике общества не совпадает с реальностью, оно существует. В таком виде оно используется как заменитель реальности для законодателей, государственных служащих, журналистов, телевизионных комментаторов, профессиональных пророков — фактически всех, кто выступает, пишет и принимает меры по экономическим вопросам.

Такое представление помогает определить их реакцию на экономическую систему; помогает установить нормы поведения и деятельности — в работе, потреблении, сбережении, налогообложении, регулировании, которое они считают либо хорошим, либо плохим.

Для всех, чьи интересы таким образом защищаются, это весьма полезно» («Экономические теории и цели общества», гл. 1).

133 Соломонова И. «Япония отменила гуманитарные науки. Почему это важно?»: https://republic.ru/posts/56806.

134 Культура общества — информационно-алгоритмическая система, вся информация и алгоритмика, которая передаётся от поколения к поколению помимо генетического механизма биологического вида «Человек разумный». Культура модифицируется исключительно в результате деятельности живущих людей — их личностного развития и творчества и деградации.


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, война, гибридная, история, концепция, Культура, методология, образование, общество, ссср, управление, финансовый, экономика
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