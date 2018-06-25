Выборы в Турции. Итоги

На президентских выборах Эрдоган набрал 52,8% . Основной оппонент набрал почти 31%. Оппозиция отказывается признавать итоги выборов, указывая на странности при подсчете голосов. Тем не менее лидеры других стран уже поздравили Эрдогана с победой.На парламентских выборах Эрдоган сохранил контроль над парламентом – несмотря на то, что его партия набрала несколько меньше, нежели на прошлых выборах, в союзе с националистами про-эрдогановский блок получит 54,5% голосов, то есть простое большинство в парламенте. Несколько подпортило праздник для Эрдогана прохождение в парламент курдской партии ДПН, лидер которой Демирташ сидит в тюрьме. Проэрдогановская пресса искренне надеялась, что курды не наберут необходимый процент, но ДПН достаточно легко прошла в парламент и обеспечила курдам легальный голос с турецкой политике, что несколько осложнит проведение жесткого антикурдского курса.В целом, несмотря на попадание курдов в парламент и достаточно небольшой процент сверх необходимых 50, Эрдоган добился ключевых целей – сохранил президентский пост и обеспечил на ближайшие годы большинство в парламенте, что позволит ему достаточно свободно действовать во внешней политике. Тем не менее, снижение процентов правящей партии и широкая поддержка оппозиции, указывают на серьезное недовольство внутренней политикой Эрдогана (особенно в крупных городах), что уже в ближайшие годы будет создавать для Турции целый ряд проблем. Инерция победного подавления государственного переворота постепенно выветривается, а оппоненты пережив чистки и репрессии против заговорщиков и "заговорщиков", все активнее выступают за смену текущего квази-националистического курса Турции с исламским уклоном. Но пока этого недостаточно, чтобы сокрушить Эрдогана.

Источник: colonelcassad.livejournal.com