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Главные последствия выборов в Турции. И. Шишкин, С. Тарасов

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Итоги выборов в Турции. Как будет дальше развиваться политика Анкары в отношении Москвы? Какую политику с Западом будет строить Эрдоган? Почему для России важны эти выборы? Об этом беседуют ведущий Игорь Шишкин и редактор Восточной редакции ИА Regnum Станислав Тарасов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-smQ5z74xDw
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