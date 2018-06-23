Непобедимая команда Непобедимого

Источник: zvezdaweekly.ru

История появления оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в лицах и фактах.



На моем рабочем столе лежит книга «Дорога к «Искандеру-М»». Ее автор — Олег Мамалыга, главный конструктор этой машины и ветеран Коломенского КБ машиностроения, с которым я дружу без малого уже тридцать лет. А познакомились мы в далеком 1989 году, когда Олег Иванович, тогда конструктор ОТР-23 «Ока», по классификации НАТО — SS-23 Spider («Паук»), ходил по инстанциям, пытаясь спасти от уничтожения уникальный оперативно-тактический ракетный комплекс.

Презент для Рейгана

«Оку», созданную в КБ машиностроения под руководством лауреата Ленинской и трех Государственных премий, Героя Социалистического Труда генерального конструктора КБ Сергея Непобедимого, не имеющую аналогов в мире, способную поражать любые цели в радиусе 400 км, способную плавать, преодолевать любое бездорожье и грузиться в чрево военно-транспортного самолета, чтобы перелететь туда, куда необходимо военному командованию, включили в советско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Хотя ограничения этого соглашения распространялись на ракеты, летающие в промежутке 500 — 5.500 км.

Это Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе сделали американцам такой безответный «подарок», по их же просьбе. Даже несмотря на возражения тогдашнего министра обороны СССР Маршала Советского Союза Сергея Соколова и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Маршала Советского Союза Сергея Ахромеева. И тому, и другому это сопротивление потом вышло боком, но это тема другого разговора.

А Сергею Непобедимому ЦК КПСС приказал осуществить пуск «Оки» на дальность, превышающую 500 км, чтобы «сохранить лицо» перед заокеанскими партнерами и вписаться в параметры ДРСМД.

Генеральный конструктор КБ категорически отказался выполнить такое требование ЦК, сославшись на опасность взрыва двигателя и невозможность преодолеть заложенные в комплекс тактико-технические характеристики. А когда ему пригрозили выговором и даже исключением из партии за невыполнение указаний Центрального Комитета, свалился с инфарктом.

Олег Мамалыга, подменяя своего шефа, тоже пытался спасти ракету, обращался за поддержкой в самые разные СМИ, в том числе и в «Известия», где я тогда работал. Но ничего поделать было уже невозможно. Договор, подписанный Горбачевым и Рейганом, ратифицированный Президиумом Верховного Совета СССР и Конгрессом США, пришлось выполнять. И 239 пусковых установок ОТР-23 вместе с их ракетами, еще, кстати, не принятыми на вооружение, были взорваны в казахстанской степи под Сары-Озеком. Мне довелось присутствовать на этом печальном мероприятии. И я видел, как по лицам немолодых заслуженных мужчин, Героев труда и лауреатов бесчисленных премий, катились слезы…

Но, если кто-то думал, что в коломенском КБ, где под руководством Сергея Непобедимого было создано 28 видов оружия и боевой техники с различными их модификациями, многие из которых непревзойдены до сих пор — от противотанковых комплексов «Малютка», «Штурм» и «Хризантема», а также переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела» и «Игла» до тактических ракетных комплексов «Точка» и «Точка-У», той же «Оки», а еще комплексов активной защиты бронетехники «Арена» и защиты шахтных пусковых установок стратегических ракет «Мозырь», — смирились, то он просчитался.

Ученики и соратники Непобедимого никогда не складывали рук перед, казалось бы, непреодолимыми трудностями. И это была его «непобедимая школа».

На «поводке» из лавсана

Помню, Сергей Павлович рассказывал мне, как он в конце 1960-х по заданию тогда ещё сталинского наркома оборонной промышленности Дмитрия Устинова на два с лишним года отправился от чужих глаз долой в Оренбургскую степь для создания ПЗРК. Летняя иссушающая жара, зимние сорокоградусные морозы и бешеные метели с буранами не могли помешать их группе работать над уникальным на то время оружием. Даже когда у Непобедимого слегла с тяжелой болезнью жена, его не отпустили повидаться. Они вернулись в Москву только тогда, когда изготовленные их руками переносные ракеты завалили несколько израильских «Фантомов», чувствовавших себя безнаказанными в египетском небе.

А как было с противотанковым комплексом «Малютка», который, как известно, летит к цели по проводам? Каждый из этих проводков, управляющих ракетой, обмотан тоненькой китайской шелковой ниточкой. В 1960-х, когда отношения между Москвой и Пекином, мягко говоря, зашли в тупик, поставки специальной нити прекратились. Что делать?

Узбекский шелкопряд «производил» нить втрое толще, что превращало тросик, по которому шло управление ракетой, в веревку и, конечно, сводило на нет все преимущество «Малютки» перед конкурентами, затрудняло поражение бронированной цели. Выход Непобедимый нашел в лавсане.

Сегодняшние модники и модницы не знают, что это за материал такой, а в те годы костюм из забугорного лавсана был в моде писком номер один.

К сожалению, в СССР в то время лавсан не производили. Но Непобедимый добился, чтобы наше правительство закупило завод по производству лавсановых нитей в США. Кстати, санкции против нас действовали уже в те времена, поэтому официально американцы не продавали нам высокие технологии. Но выход был найден. Сначала через третьи страны лавсановый завод закупили для Непобедимого, а потом и для наших модниц. И «Малютка» стала бить по целям на Ближнем Востоке…

Сначала была «Сфера»

Олег Мамалыга и сотоварищи, ученики и сподвижники Непобедимого по Коломенскому КБ, после того, как взорвали их «Оку», а фирму оставил из-за подорванного здоровья, в том числе, и по другим причинам их знаменитый руководитель, не сложили руки. Приступили к созданию геофизической заатмосферной ракеты для исследования околоземного пространства и ближнего космоса. Назвали её «Сфера», и даже возили макет ракеты на авиасалон в Ле Бурже.

Если приглядеться, то было заметно, что «Сфера» поразительно смахивала на твердотопливную 9К714, которая входила в комплекс ОТР-23. Припоминаю, как в один из дней подготовки к открытию авиакосмического салона МАКС в Жуковском тогдашний начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии генерал-полковник Анатолий Ситнов, увидев на стенде коломенцев эту ракету, с возмущением приказал убрать её с глаз долой.

Тогда мало кто знал, что «Сфера» стала прообразом ракеты нового оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», над которым работали конструкторы КБ машиностроения.

Примечательно, что США, подписывая Договор РСМД, составили его условия таким образом, что воссоздать что-то похожее на «Оку» представлялось невозможным. Ограничения по габаритам, весу ракет и пусковых установок были такими, что и думать о новой оперативно-тактической ракете было невозможно. Но американцы никогда не понимали русского характера и не знали конструкторов команды Непобедимого, которые сумели так извернуться, что новый комплекс не нарушил ни одного ограничения ДРСМД, более того — превзошел по многим параметрам ликвидированный ОТР-23.

Во-первых, на пусковой установке «Искандера» теперь не одна ракета, как на «Оке», а две. Их подготовка к пуску осуществляется, когда они ещё лежат в кузове пусковой. Крыша закрыта, машина стоит, и представить, что мгновенье-другое, и в небо одна за другой уйдут ракеты, практически невозможно. Во-вторых, дальность пуска искандеровской ракеты — 500 км, а у ОТР-23 — 400 км. Кроме того, ракета «Искандера» обладает очень высокой точностью — она оснащена корреляционной головкой самонаведения, которая заставляет бить, что называется, в колышек. А сама головная часть может быть кассетно-осколочной, осколочно-фугасной, бетонобойной и специфической — какой именно, уточнять не будем.

В-третьих, для ракеты «Искандера» нет никаких препятствий, вроде ПРО или чего-то подобного. Она стартует к цели по баллистической кривой, а потом может «свалиться», как крылатая ракета, на траекторию, огибающую рельеф местности, лететь со сверхзвуковой скоростью, преодолевая средства ПВО/ПРО противника и систему РЭБ.

Такой полет с использованием элементов стелс-технологии и ложных мишеней специалисты называют квазибаллистическим. Коме того, «Искандер» может иметь и крылатую ракету, которая, не нарушая Договор РСМД, поражает цели на дальности не больше 500 км.

Отмечу, что ТТХ «Искандера-М» были заложены в постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР ещё в 1988 году по настоянию С.П. Непобедимого. Именно он доказал необходимость создания такого оружия взамен уничтоженной «Оки». А работали его ученики и сподвижники над этим проектом уже под руководством генерального директора и генерального конструктора КБ машиностроения Валерия Кашина.

Сегодня Кашин тоже Герой Труда, лауреат нескольких Госпремий, член-корреспондент РАН. Как в свое время Непобедимый, преподает в МГТУ имени Баумана. А ещё над созданием «Искандера-М» работали Олег Мамалыга, Николай Журавлев, Николай Гущин и многие другие. В проекте, кроме коломенцев, участвовали ещё 160 предприятий-смежников, в том числе, из Белоруссии. Руководство КБ по-прежнему умеет привлекать к совместной работе талантливых и ответственных людей.

Сегодня бригады ОТРК «Искандер-М» стоят на боевом дежурстве во всех военных округах. Коломенское КБ машиностроения вместе со смежниками из корпорации «Высокоточные комплексы» ежегодно сдает армии по два бригадных комплекта. Недавно бригада «Искандеров-М» появилась и в Калининградской области, что пришлось не по душе руководству НАТО.

А ведь мы предупреждали: не размещайте войска на наших границах, не разворачивайте системы ПРО, в пусковых стаканах которых могут быть спрятаны «Томагавки», не подтягивайте к нашим рубежам танковые бригады из США… Не прислушались.

Но конструкторы из команды Сергея Непобедимого умеют создавать оружие, способное отрезвить любого потенциального агрессора.