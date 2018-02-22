Легендарная, непобедимая
13:25. 22 февраля 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: brahman
К 100-летию создания Красной Армии, Министерство Обороны открыло отдельный сайт, на котором выложены рассекреченные документы к дате.
Проект Декрета Совета Народных Комиссаров от января 1918 года об организации Рабоче-Крестьянской Армии.
С правками Председателя Совета Народных Комиссаров В.И.Ульянова (Ленина)
Листовка Иркутского Губернского Комитета РКП(б) и Губернского Военного Комиссариата «Как Советская власть строит свою армию»
В листовке объясняется предназначение, задачи Красной Армии, организованной по декрету от 23 февраля 1918 года. На момент издания листовки в армии насчитывалось около шестисот тысяч человек.
Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 219 от 23 июня 1941 года с объявлением Указов Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» и «О военном положении».
Подписан Народным Комиссаром Обороны СССР Маршалом Советского Союза С.Тимошенко и заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенантом Н.Ватутиным
Указами Президиума Верховного Совета СССР военное положение вводилось в Москве, Ленинграде, Московской и Ленинградской областях, Белорусской ССР, Карело-Финской ССР, Крымской АССР, Украинской ССР, республиках Прибалтики, Мурманской области, Воронежской области и других, а функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности передавались военным советам фронтов, армий, военных округов или высшему командованию войсковых соединений.
Доклад в Государственный Комитет Обороны об организации партизанских отрядов. Датирован 03 сентября 1941 года
Формирование и руководство партизанскими отрядами предлагалось возложить на специальное Управление при Главупроформе.
Вербовкой и формированием партизанских отрядов должны были заниматься отделы, организованные при Военных Советах Округов.
Перед отрядами ставились задачи по действиям в тылу противника: уничтожение посевов, боевых складов, мостов, эшелонов с живой силой и техникой, боеприпасами, уничтожение и разрушение связи, беспощадная борьба с профашистскими элементами на местах.
Стихотворение «Ленинград» неизвестного военнослужащего 551-го стрелкового полка
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза командира пулеметного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка 13-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержанта Павлова Я.Ф.
10 октября 1942 года командование полка поставило перед гвардии сержантом Павловым Я.Ф. задачу по захвату дома на площади 9-го января в Сталинграде. Это здание имело стратегическое значение, так как с него можно было видеть весь город и обстреливать переправу через Волгу. В течение 30 суток Павлов вместе с тремя бойцами удерживали объект, отразив 40 контратак и уничтожив до батальона пехоты противника.
Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза стрелка-бронебойщика 260-го гвардейского стрелкового полка 86-го гвардейской стрелковой дивизии гвардии красноармейца Каплунова И.М.
21 декабря 1942 года гвардии красноармеец Каплунов И.М. подбил из противотанкового ружья 5 немецких танков. Вслед за этим на бойца пошли еще танки и, в результате разрыва снаряда ему оторвало левую ногу. Будучи тяжело ранен, Илья Каплунов продолжил бить врага и подбил еще 3 танка, когда ему оторвало левую руку. Истекая кровью, он нашел в себе силы бросить противотанковую гранату и подбить 9-й танк, после чего погиб как герой.
Донесение в Ставку Верховного Главнокомандующего командующего войсками Донского фронта генерал-полковника К.К.Рокоссовского о пленении бывшего командующего 6-ой немецкой танковой армией генерал-фельдмаршала Паулюса.
Датировано 31 января 1943 года
Приказ Народного Комиссара Обороны № 24 от 10 января 1943 года «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии»
Подписан заместителем Народного Комиссара Обороны генерал-майором А.Д.Румянцевым
Указом Президиума Верховного Совета СССР вводились новые знаки различия – погоны для личного состава Красной Армии. Были установлены полевые и повседневные погоны. Для генералов медицинской и ветеринарной службы и высшего начальствующего состава военно-юридической службы было определено наличие на погонах эмблем.
Приказ Военно-воздушным Силам Красной Армии от 23 сентября 1944 года «О применении тарана»
Приказом было предписано разъяснить всему летному составу ВВС Красной Армии, что истребители, стоящие на вооружении имеют отличное мощное современное вооружение и превосходят в летно-тактических данных все типы немецких самолетов. Следовательно, применение «Тарана» в воздушном бою с самолетами противника с более низкими летными качествами возможно в исключительных случаях и как крайняя мера.
Приказание начальника штаба 1-го Белорусского фронта об ознакомлении командующих армий фронта, начальников штабов армий, командующих родами войск, командиров корпусов и всех командиров дивизий с макетом Берлина, который дает наглядное представление о расположении города с его промышленными районами и прилегающими городами
Документ датирован 14 марта 1945 года.
Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К.Г.Жукова от 30 апреля 1945 года о боях за район Рейхстага и его главное здание.
В донесении сообщается о том, что части 3-й Ударной армии заняли главное здание Рейхстага и подняли на нем Советский флаг в 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года
На документе имеется резолюция Маршала Советского Союза К.Г.Жукова.
Постановление Военного Совета 1-го Белорусского фронта от 31 мая 1945 года «О снабжении молоком детей Берлина»
Документ предписывал обязать военных комендантов пригородных районов Берлина организовать снабжение молоком детей до 8-ми летнего возраста с привлечением местных сельскохозяйственных ресурсов, а интенданту фронта доставить и сдать городскому самоуправлению Берлина 5000 голов дойных коров из гуртов армий и фронта.
Приказ народного Комиссара Обороны СССР № 63 от 28 сентября 1945 года с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О признании утратившими силу Указов Президиума Верховного Совета СССР об объявлении в ряде местностей СССР военного положения»
Данный Указ сохранял военное положение в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, а также западных областях Украинской и Белорусской ССР.
Наградной лист на представление к званию Героя Российской Федерации (посмертно) рядового Вчерашнева С.Г.
Благодаря проявленному личному героизму и мужеству Вчерашнева С.Г., была выполнена задача по спасению с поля боя раненых солдат афганской армии и отбуксировки целого БРДМ-2. На своем танке механик-водитель Вчерашнев С.Г. обеспечил прикрытие нашей группы пехоты, котрая несла убитых и раненых, когда разрывом гранаты была пробита пушка танка и его смертельно ранило.
http://rkka100.mil.ru/ – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com