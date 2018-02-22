Легендарная, непобедимая

Листовка Иркутского Губернского Комитета РКП(б) и Губернского Военного Комиссариата «Как Советская власть строит свою армию»

Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 219 от 23 июня 1941 года с объявлением Указов Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» и «О военном положении».

Доклад в Государственный Комитет Обороны об организации партизанских отрядов. Датирован 03 сентября 1941 года

Стихотворение «Ленинград» неизвестного военнослужащего 551-го стрелкового полка

Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза командира пулеметного отделения 42-го гвардейского стрелкового полка 13-ой гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержанта Павлова Я.Ф.

Наградной лист на представление к званию Героя Советского Союза стрелка-бронебойщика 260-го гвардейского стрелкового полка 86-го гвардейской стрелковой дивизии гвардии красноармейца Каплунова И.М.

Донесение в Ставку Верховного Главнокомандующего командующего войсками Донского фронта генерал-полковника К.К.Рокоссовского о пленении бывшего командующего 6-ой немецкой танковой армией генерал-фельдмаршала Паулюса.

Приказ Народного Комиссара Обороны № 24 от 10 января 1943 года «О введении новых знаков различия для личного состава Красной Армии»

Приказ Военно-воздушным Силам Красной Армии от 23 сентября 1944 года «О применении тарана»

Приказание начальника штаба 1-го Белорусского фронта об ознакомлении командующих армий фронта, начальников штабов армий, командующих родами войск, командиров корпусов и всех командиров дивизий с макетом Берлина, который дает наглядное представление о расположении города с его промышленными районами и прилегающими городами

Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К.Г.Жукова от 30 апреля 1945 года о боях за район Рейхстага и его главное здание.

Постановление Военного Совета 1-го Белорусского фронта от 31 мая 1945 года «О снабжении молоком детей Берлина»

Приказ народного Комиссара Обороны СССР № 63 от 28 сентября 1945 года с объявлением Указа Президиума Верховного Совета СССР «О признании утратившими силу Указов Президиума Верховного Совета СССР об объявлении в ряде местностей СССР военного положения»

Наградной лист на представление к званию Героя Российской Федерации (посмертно) рядового Вчерашнева С.Г.

К 100-летию создания Красной Армии, Министерство Обороны открыло отдельный сайт, на котором выложены рассекреченные документы к дате.Приказом было предписано разъяснить всему летному составу ВВС Красной Армии, что истребители, стоящие на вооружении имеют отличное мощное современное вооружение и превосходят в летно-тактических данных все типы немецких самолетов. Следовательно, применение «Тарана» в воздушном бою с самолетами противника с более низкими летными качествами возможно в исключительных случаях и как крайняя мера. http://rkka100.mil.ru/ – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com