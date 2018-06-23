Главная » История, Невероятное в мире

Королева дикой Франции – Анна Ярославна

20:05. 23 июня 2018 Просмотров - 209 Один комментарий Опубликовал:

Нас всех приучают считать русских диким народом, почти зверями… Пора убрать кривые зеркала и узнать правду о великой истории русов и других коренных народов России… Один из фактов, к сожалению замалчиваемых, так как неудобен в деле фальсификации летописи (истории), судьба Анны Ярославны, дочери киевского князя Ярослава Мудрого, которая взялась за нелёгкий труд по просвещению французской нации.

Вот как об этом писал Морис Дрюон, французкий писатель:

Когда Анна Ярославна в середине XI века приехала из Киева во Францию, чтобы стать женой Генриха I унаследовавшего престол от Роберта Благочестивого, она писала отцу Ярославу Мудрому отчаянные письма. Жаловалась на то, что ее отправили в варварскую страну с мрачными жилищами, уродливыми церквами и чудовищными обычаями … Киев считал себя соперником Византии.

Источник: «Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега». Автор  Морис Дрюон,  Издательство: КоЛибри, Азбука-Аттикус Год: 2015

Как мы знаем, она прибыла из провинциального города Киев, великой и самой большой на то время страны Тартария. Раз этот провинциальный город России был соперником Византийской империи, тогда Россия была самым сильным, развитым и культурным государством, а значит, самым древним. Что подтверждает свидетель того времени Анна Ярославна. Как ни странно, совершенно противоположное говорят нам учебники истории…

Справка: Византийская империя (наследница Римской империи) в конце I тысячеления н.э. оставалась не только старейшим государством известного мира, но и наиболее мощным культурным и политическим центром обозримой Ойкумены, перекрёстком культур.

Источник: «Статус древней руси в системе представлений Византийской империи и его эволюция в IX-X вв.». Автор – Фогель Александр Сергеевич - кафедра экономической истории Самарского государственного экономического университета.

Видео про миссию русской девушки Анны Ярославны в дикой Франции:

Анна Ярославна – королева дикой Франции в 11 веке


Памятник Анне Ярославне в Санлисе (Франция)

Анна Ярославна – королева дикой Франции в 11 веке
 

Статуя королевы Анны, созданная в XVIII веке. Это единственное сохранившееся до наших дней скульптурное изображение королевы Анны во весь рост. Слова, написанные на постаменте, как нельзя лучше говорят о её месте в истории: Anne de Kiev - reine de France (Анна из Киева - королева Франции)…

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 2362 854
    XAPOH 23 июня 2018 в 20:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Хочется добавить, то что королева Франции, жена Генриха I и мать Филиппа Красивого стала называться Анной/Ханной после крещения. До крещения её звали Ириной Ярославичной Рюрикович.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>