Королева дикой Франции – Анна Ярославна

Нас всех приучают считать русских диким народом, почти зверями… Пора убрать кривые зеркала и узнать правду о великой истории русов и других коренных народов России… Один из фактов, к сожалению замалчиваемых, так как неудобен в деле фальсификации летописи (истории), судьба Анны Ярославны, дочери киевского князя Ярослава Мудрого, которая взялась за нелёгкий труд по просвещению французской нации.

Вот как об этом писал Морис Дрюон, французкий писатель:

Когда Анна Ярославна в середине XI века приехала из Киева во Францию, чтобы стать женой Генриха I унаследовавшего престол от Роберта Благочестивого, она писала отцу Ярославу Мудрому отчаянные письма. Жаловалась на то, что ее отправили в варварскую страну с мрачными жилищами, уродливыми церквами и чудовищными обычаями … Киев считал себя соперником Византии.

Источник: «Париж от Цезаря до Людовика Святого. Истоки и берега». Автор Морис Дрюон, Издательство: КоЛибри, Азбука-Аттикус Год: 2015

Как мы знаем, она прибыла из провинциального города Киев, великой и самой большой на то время страны Тартария. Раз этот провинциальный город России был соперником Византийской империи, тогда Россия была самым сильным, развитым и культурным государством, а значит, самым древним. Что подтверждает свидетель того времени Анна Ярославна. Как ни странно, совершенно противоположное говорят нам учебники истории…

Справка: Византийская империя (наследница Римской империи) в конце I тысячеления н.э. оставалась не только старейшим государством известного мира, но и наиболее мощным культурным и политическим центром обозримой Ойкумены, перекрёстком культур.

Источник: «Статус древней руси в системе представлений Византийской империи и его эволюция в IX-X вв.». Автор – Фогель Александр Сергеевич - кафедра экономической истории Самарского государственного экономического университета.

Видео про миссию русской девушки Анны Ярославны в дикой Франции:



Памятник Анне Ярославне в Санлисе (Франция)





Статуя королевы Анны, созданная в XVIII веке. Это единственное сохранившееся до наших дней скульптурное изображение королевы Анны во весь рост. Слова, написанные на постаменте, как нельзя лучше говорят о её месте в истории: Anne de Kiev - reine de France (Анна из Киева - королева Франции)…