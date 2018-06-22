Выборочные санкции

Никогда такого не было и вот опять.Находящийся под санкциями глава МВД РФ Колокольцев спокойно совершил рабочую поездку США. Как заявил Колокольцев, никаких проблем с пребыванием в США у него не возникло. Спокойно провел все мероприятия и улетел обратно. Даже отметил, что американцы все хорошо организовали.Несколько ранее, рабочие визиты в США совершали руковоидители ФСБ, СВР и ГРУ, где они проводили закрытую встречу с тогдашним руководителем ЦРУ Майком Помпео, который ныне возглавляет Госдеп США и является основным проводником внешней политики Трампа, которая так замечательно ускоряет распад существующего мироустройства.Как не трудно заметить, у силовиков своя атмсофера и для них в санкционном режиме делаются те или иные исключения.PS. В последние несколько дней оживились разговоры о скорой встрече Трампа и Путина. Ожидается где-то в середине июля. В ближайшее время в Россию прилетит Болтон, для обсуждения в том числе и этого вопроса. По Украине врядли будет какой-то прогресс, а вот по Сирии возможны новые сделки в рамках предшествующих заявлений Трампа.В процессе между тем продолжают муссировать всплывающие подробности скандала на G-7, где Трамп помимо всего прочего кидался конфетами в Меркель, заявляя, что пусть она теперь не говорит, что ничего от него не получила. По всей видимости эта тема еще длительное время будет являться поводом для различных спекуляций, так как провал попыток сохранить подобие благообразности среди “лидеров свободного мира” не на шутку перепугал атлантических интеллектуалов, которые увидили в хамском отношении Трампа к коллегам по G-7 угрозу реального распада евроатлантического сотрудничества. Так что уровень нападок на Трампа будет усиливаться, причем европейская мейнстримовая пресса будет радостно подхватывать ту волну, которую пытаются разгонять демократические медиа в США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com