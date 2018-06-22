Начало Великой Отечественной Войны в документах
12:05. 22 июня 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Похвальная практика публикации тематических документов к памятным датам продолжается.
К 22 июня МО РФ уже традиционно опубликовало несколько порций документов посвященных Великой Отечественной Войне – боевые донесения частей первыми встретившими удар врага, приказы командования, наградные листы, а также соображения советских военоначальников по поводу причин неудачного начала войны.
Ответы военоначальников на эти вопросы можно почитать вот здесь http://june-22.mil.ru/june-22
Документы Киевского Особого Военного Округа – http://june-22.mil.ru/kievskiy
Документы Западного Особого Военного Округа – http://june-22.mil.ru/zapadniy
Документы Ленинградского Военного Округа – http://june-22.mil.ru/leningradskiy
Источник: colonelcassad.livejournal.com