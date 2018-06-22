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Начало Великой Отечественной Войны в документах

12:05. 22 июня 2018 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:


Похвальная практика публикации тематических документов к памятным датам продолжается.
К 22 июня МО РФ уже традиционно опубликовало несколько порций документов посвященных Великой Отечественной Войне – боевые донесения частей первыми встретившими удар врага, приказы командования, наградные листы, а также соображения советских военоначальников по поводу причин неудачного начала войны.























Ответы военоначальников на эти вопросы можно почитать вот здесь http://june-22.mil.ru/june-22





























Документы Киевского Особого Военного Округа – http://june-22.mil.ru/kievskiy
Документы Западного Особого Военного Округа – http://june-22.mil.ru/zapadniy
Документы Ленинградского  Военного Округа – http://june-22.mil.ru/leningradskiy

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1941, 22 июня, великая отечественная война, документы, красная армия, мо рф
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