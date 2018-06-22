ЧМ-2018, или не смешите мои пенсионные отчисления.

По результатам голосования в международной Федерации футбола в 2010 году, Россия победила уже во втором туре, набрав более половины голосов.

2 декабря 2010 года в Цюрихе, Швейцария, было оглашено имя страны-хозяйки чемпионата мира по футболу: ею стала Россия. Мы вправе думать, что по каким-то критериям (техническим, географическим, финансовым и другими) ФИФА справедливо определяет страну-победительницу, где планируется провести чемпионат среди лучших команд мира по футболу.

Так ли на самом деле? Кроме ФИФА есть скрытые структуры уровня концептуальной власти, где решения принимаются на «небесах». И решения принимаются не в пользу, точнее во вред, на уничтожение коренного населения, проживающего на территории России. Какую же пакость могут сотворить «сильные люди всего», какие же еще изощренные методы геноцида против русского населения могут применить представители «всевидящего ока»? Только началась футбольная феерия под рукоплескания миллионов болельщиков, как бы невзначай, под шумок, мол так надо, и живем мы слишком долго, правительство РФ во главе поднебесного Медведева Д.А.«засучив рукава» принялась латать пенсионную реформу, все во «благо народа».

Примечательно, что именно в 2010 году на Питерском экономическом форуме, озвучил "необходимость” повышения пенсионного возраста, в ту пору министр финансов Алексей Кудрин. Восемь лет прошло, и царь, который не царь, вернул Кудрина в первый эшелон государственной власти. Между тем в своей предвыборной программе, президент не счёл нужным сообщить народу, что планирует изменить своему категорическому обещанию – не допустить пенсионной реформы, пока он занимает пост.

Забыл? Нет. Обманули. Согласно выступлению, М. Хазина на радио Говорит Москва, от 18 июня, православного царя подло обманул, свеженазначенный им для продолжения важных государственных проектов, премьер-министр. Вот и верь теперь в людей, Вот и стой за честь мундира, Вот за службу и радей! Ранее Хазин сообщал по секрету, что Путин ограничен обязательствами перед олигархическими «элитами», и вынужден соблюдать договоренности. Как видим, эти обязательства перед «элитами» более важны, для него, чем обещание, данное Народу.

А ведь считалось, что Медведев не найдет общего языка с Кудриным, некоторые горе-журналисты даже осмелились назвать нового главу счетной палаты – могильщиком премьера. Поразительно, однако современные ученики Чичикова легко находят общий язык в теме юридического продления молодости рабов колониальной корпорации. Этот факт неизвестен хитро-патриотическим журналистам.

Случайно Кудрин первый заговорил о пенсионной реформе, случайно в тот же год ФИФА наградила РФ, ЧМ-2018, случайно Путин вернул Кудрина во власть, и оставил главой правительства Медведева, и конечно же случайно, за спиной у окрыленного победами сборной, национального лидера, коварный премьер объявил ему войну. Кто поверит что все это случайности?

Человек-пурга (нареченный с легкой руки президента) проявил чудеса дипломатической эквилибристики, в попытках отмазать, в очередной раз, опростоволосившегося предателя собственного народа. Оказывается, у обещаний гаранта конституции есть срок годности, судя по Новороссии, некоторые обещания тухнут быстрее. И не будем вспоминать о перекупленных российскими коллекторами, долгах крымского приватбанка…

Ему вторил Хазин, убеждая, что президент правит как царь, и поэтому не вмешивается, он слишком добрый и не хочет зачищать элиты, поэтому ждет, пока эти элиты сожрут с потрохами, нет, не себя, но весь народ. Который, согласно утверждениям ЦИК, дал главнокомандующему 76% кредит доверия, наивно ожидая решительной чистки социальных паразитов.

Прав-ли был Сергей Данилов, говоря – "не будь на Украине Евро-2012, не было бы и Майдана”. А ведь он предупреждал лепилу китайских пельменей об угрозе ЧМ-2018 в РФ. Но ведь и Ходос предупреждал, да всё без толку. Повелитель стерхов не любит, когда ему навязывают решение.

А ведь подсунут супостаты утвержденный законопроект на подпись президенту, как пить дать. И забудет он опять о своем праве вето, которое не вето, но применялось им многократно. Список законов, отклонённых Владимиром Путиным (53! шт.): 96700125-2, 96700255-2, 97074985-2, 97091427-2, 97801988-2, 98079253-2, 98015005-2, 98028849-2, 98053310-2, 98057045-2, 98105170-2, 99010862-2, 99028420-2, 99028770-2, 99041910-2, 99049555-2, 99054568-2, 99114121-2, 99044279-2, 99044358-2, 99062710-2, 99094018-2, 99109527-2, 5740-3, 6468-3, 22241-3, 42353-3, 44084-3, 80586-3, 122473-3, 146304-3, 146522-3, 153471-3, 165603-3, 189205-3, 235272-3, 302820-3, 90007878-3, 90016475-3, 90020093-3, 90023275-3, 90028743-3, 90045669-3, 90053198-3, 68101-4, 112345-4, 117143-4, 182778-4, 239867-4, 249809-4, 335958-4, 478182-4, 144546-6.

Список законов, отклонённых Дмитрием Медведевым (3! шт.): 184051-5, 289583-5, 366608-5. Но депутат ЕР, Е. Фёдоров с В. Пякиным популярно объяснят, почему в этот раз нельзя было не подписать. Ведь сказал же знаток суперсистем, что Медведев – оптимальный премьер-министр, и не поперхнулся. Хотя, он и Яшу Кедми воспел в лаврах великого «концептуала», и тоже обратка не замучила пока…

Каким образом задолго представители паразитической власти мира решили совместить проведение чемпионата мира по футболу в России и операцию повышения пенсионного возраста для жителей России? Есть ли какие-нибудь доказательства, кроме тех, что любую нечеловеческую гадость лучше проводить под эйфорию масс населения? Попробуем использовать против врагов Человечества их же оружие – нумерологические методы Кабалы.

Вспомним, что пенсионный возраст для мужчин поднимается на 5 лет с 60 лет до 65 лет; для женщин пенсионный возраст поднимается на 8 лет, с 55 лет до 63 лет.

Все законы Космоса развиваются по спирали, в которое изначально вложено золотое сечение или ряд Фибоначчи, как и движение всех небесных тел, включая луч света, совершается по спирали. Напомню ряд Фибоначчи: 1,1,2,3,5,8,13,21 и т.д.

Итак, самая первая игра Чемпионата мира 2018 года закончилась сокрушительной победой сборной России против команды Саудовской Аравии 5:0. Кто победил? Русские мужчины! Нате Вам русские мужчины дополнительные 5 лет к пенсионному возрасту!

Едем дальше, точнее будем пинать мяч «аккуратно, но сильно». Следующая игра сборной России закончилась победой над сборной Египта со счетом 3:1. Хороший подарок сделали спортивные мужчины для представительниц прекрасного пола – русских женщин, добавив к своим пяток лет еще 3 года изнурительного труда. Всего прибавка к пенсионному возрасту для женщин составила 8 лет.

Игра! Чистой воды игра! Игра для закулисных вершителей судеб, игра для депутатов Государственной думы, игра для футболистов и болельщиков! Сплошная нумерология через ряд Фибоначчи: 1,2,3,5,8. 1-я игра, 2-я игра, забили 3 мяча, забили 5 мячей, всего забили 8 мячей, аукнулось прибавкой к рабочей деятельности в 5 лет, в 8 лет (3+5). Так держать! Ура! Вперед Россия! Скачут и радуются любители футбола, лишь бы хватило энергии доскакать до того долгожданного момента, когда к заслуженному отдыху прилагается заработанная пенсия.

Взглянем еще раз на таблицу голосования ФИФА. Очевидно, что голосуют 22 человека. Дело в том, что 22 это сакральное каббалистическое число. Оно символизирует 22 верховных египетских жреца (иерофанта).

Футбол не просто игра, не просто коммерция, и не просто зомбирование зрителей. Это изотерическое моделирование борьбы двух команд иерофантов. 11:11. Именно 11 игроков в каждой футбольной команде. Футболисты — как креатуры или куклы этих жрецов на поле управления. И все они, черные и белые, пинают мяч (мяч - это наша планета Земля, в КОБ футбол рассматривается как модель жреческого управления планетой). Соревнования в футболе выстраиваются в виде пирамиды, составленной из команд в так называемые олимпийскую (play-off), групповую и круговую системы чемпионатов и отборочных турниров.

Стоит отметить что нумерологический код даты начала чемпионата 11:11 (2018.06.14). Случайность? Не думаю… Другие даты с кодом 11:11 это 2018.06.23, 2018.07.04, 2018.07.13, в эти даты вероятно моделирование грядущих событий. Однако датами ключевых моделируемых событий, вероятно является код 9:11. Это 2018.06.21 и 2018.07.11. Причем, 21 июня, так же является днем летнего солнцестояния, увеличивая притягательность даты для оккультных ритуалов. 21 числа Аргентина, страна-носитель солнца на флаге играет против Хорватии.

Пару слов об Аргентине. По одной из версий, третий Рейх подводным флотом эвакуировался в Патагонию, во главе с фюрером, там же имеют свои земельные поместья клан Бушей, и другие мафиозные кланы черной аристократии. Город Барилоче считается штаб-квартирой сионо-фашистов.

Есть такой футболист, наделенный богоподобным авторитетом и состоянием, это Лионель Месси. В СМИ достаточно информации об истерии окружающей эту персону вовремя ЧМ. Однако, неожиданный проигрыш Аргентины, подозрительно по времени совпал с публикацией второй порции компромата из панамского досье, в том числе и на Лионеля Месси. В этот же момент МВФ одобрил 50 млрд. транш тонущему Аргентинскому песо, что предвещает глубокий кризис сравнимый с 2001 годом. Так же в опубликованных панамских архивах оказалось досье о коррупции в ФИФА и общаке Ролдугина.

Проигрыш Великого Лео, и выбывание сборной Аргентины из дальнейшего хода ЧМ, без сомнения является ключевым событием, которое потянет целый каскад вторичных, не менее громких событий.

Вторая дата 11:11 - 23 июня 2018 года, праздник выпускников - Алые Паруса в Петербурге. Случайность?

Игра российской сборной скорее всего выстроена по модели защиты суверенитета и безопасности государства Израиль, в Сирии. Первый поверженный соперник – Саудовская Аравия, второй Египет. Третьим и главным геополитическим врагом Израиля является конечно Иран. Вне зависимости от исходов других игр, сборная РФ должна будет встретиться и победить сборную Ирана. Если прогноз подтвердится, то этническая и религиозная принадлежность ушей за организаторами ЧМ-2018 будет однозначно определена. Кто еще верит в случайность этой жеребьевки, и непредсказуемость побед?

Математическое вычисление цифрового корня кода юридического омоложения рабов – 911. (63 года женщинам дает девятку, 65 мужчинам дает одиннадцать). Характерный почерк исполнителей библейских пророчеств.

Разговор двух мужчин: - Василий, ты когда на пенсию пойдешь? – Знаешь, Иван, в 65, если доживу. А сейчас пусть каждый спросит себя про возраст, не забыв добавить «если доживу».

И в заключение, об автомоторном затухании Мозга господ мирового правительства, которое подвластно законам мироздания. В подобном явлении наблюдается спиралевидная карусель по затухающей с полной остановкой и рассеянием атомных структур Мозга в Космосе за не востребованностью подобной конструкции для будущего Человечества.

П.С.

Представители некогда лидирующих генотипов мозга, автомоторно продолжают исполнять библейские пророчества. Однако в условия отсутствия трансляции жизнесопровождения, все попытки манипулирования тщетны, и при исполнении приводят к совершенно неожиданным для бывших вершителей судеб, результатам.

Конечно-же, в сегодняшних реалиях инферно-фашизма, и до 60 лет мало кто способен дожить, пенсионная система — это атавизм, породившей ее паразитической системы, и потому обеим судьба сгинуть в анналах истории. Однако-же, здесь и сейчас, пока еще обладающие мощным ресурсом грубой силы, царьки инферно-фашизма, всё ещё способны утащить за собой в могилу большое количество дезориентированных и зомбированных эйфорией, людей.

Спасет только немедленное прозрение. Скорлупа индивидуального сознания должна быть разбита только изнутри, в противном случае, зародыш сознания не переживет качественный переход. Спасись сам, и многие вокруг тебя спасутся.

Д. Харюшин

А. Рехтин

Источник: veche.razved.ca