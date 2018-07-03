Елена Рохлина: Сдать землю предков – не выход из ситуации !

Корреспондент: Уважаемая Елена Львовна, скажите пожалуйста, что Вы почувствовали после проигрыша Павла Николаевича Грудинина на президентских выборах, разочаровались ли вы вообще в тайных представительских выборах, нужна ли вообще реформа избирательного права в России?

Елена РОХЛИНА: Что П.Н. Грудинину не дадут шанса на второй тур стало окончательно ясно под конец избирательной компании: это и поток грязной лжи, который на него обрушился и нарастание нарушений со стороны власти в ходе избирательной компании. Но хотелось надеяться, что может, произойдут такие обстоятельства непреодолимой силы, которые смешают карты кремлёвских политтехнологов, хотелось надеяться, что народ наш выступит на этих выборах более категорично в отношении к олигархо-режиму. Да и считаю, что биться надо до конца - в любом случае. Выбирала первый раз. Долгое время имела статус члена избирательной комиссии с решающим голосом и о выборах в РФ знаю не понаслышке. Выборов как таковых в России нет, потому как всё продумано до мелочей, чтобы народное волеизъявление не состоялось, но даже в таких выборах, если бы сограждане массово проголосовали за Грудинина - было бы крайне сложно нарисовать Путину 76%, вообще бы крайне сложно было бы соврать, что за Путина проголосовало хотя бы 50% и настрой бы у общества - после крайне нагло сфальсифицированных выборов был совсем иным. Но к сожалению миллионы россиян голосовали за нынешнего президента, часть процентов ему приписали, а Павлу Николаевичу уменьшили процент проголосовавших, по моему мнению минимум в 2,5 раза. Из-за путинистов по убеждению и по принуждению - в обществе не возник резонанс возмущения выборами.

Немалую роль в подыгрывании власти сыграли различного рода - бойкотчики. Причём, что неприятно было, что бойкотировали они в основном не потому, что выборы в России нечестные, а потому, что их кандидат на выборах не присутствовал. Конечно, мы все расстроились, но впервые выборы в России были не только крайне бесчестные, но и очень живые и смогли консолидировать патриотическую общественности, помогли продемонстрировать образ будущего, который на данный момент устроил бы активное большинство нашего народа. Мы доказали самим себе, что способны на консолидацию в час пик, мы увидели друг друга массово и увидели сколько сограждан недовольны данной паразитической системой и готовы против неё голосовать и готовы подключиться к общественной работе, если вопрос стоит о смене системы.

Реформа избирательного права необходима, потому как если граждане не имеют прав на проверку коибов, если граждане не имеют прав на проверку избирательных участков, если считать голоса по факту может только ЦИК, если каждый раз вводятся очередные махинации в виде неподконтрольных открепительных талонов, если кандидаты в президенты не равны в своих правах и обязанностях - то выборы превращаются в переизбрание представителей действующей власти и в масштабное, противозаконное, антинародное деяние. Мы ожидали фальсификаций, но чтобы настолько власть плевала в лицо народу - такой вот цинизм нормальным людям не приходит в голову, осталось только стрелять в ограбленных и ведь и до этого олигархо-режим созреет, следующим этапом видимо будет открытая агрессия в сторону взбунтовавшихся ограбленных - против грабителей.

Корреспондент: Разрешите узнать ваше оценочное мнение о современных москвичах, кто они в данный момент истории, есть ли у них любопытство к политике, способны ли они на протест, верят ли москвичи слезам Донбасса?

Елена РОХЛИНА: Москвичей не зря подкармливают, не только потому, что они территориально близко от Кремля, а ещё потому, что они в силу обстоятельств различных - более политизированы. Как и все россияне - москвичи разные, но они более активны, более смелы, в Москве сосредоточены практически все оппозиционные организации и тут активисты чувствуют себя более защищёнными, надежда у меня на москвичей, всегда в столице всё решалось. Люди в основной своей массе - ведомы, россияне на игле у зомбоящика и если бы зомбоящик вещал, что нужно сопереживать донбассовцам и помогать им, то многие бы подключились, а так как эта тема манипуляторами сознательно не поднимается - то и к бедам Донбасса у большинства интерес упал.

Корреспондент: Какой политик в истории России или современной России является для вас кумиром, есть ли герой которому вы бы хотели подражать или ставили бы в пример для молодёжи?

Елена РОХЛИНА: Это нескромно прозвучит, но 20 лет 3 июля будет со дня гибели моего отца, отдам дань памяти ему. Лев Рохлин был бескомпромиссен в отношении режима-паразитов, захватившего власть в России. На деньги отцу было плевать, деньги отец мог рассматривать только в одном аспекте - всё должно идти на общественные нужды, а я солдат, мне много не надо. Генерал Рохлин готов был пожертвовать не только своей жизнью, его бы не устрашила бы потеря близких, лишь бы общество установило народовластие в России. Бесстрашный, стратег, но конечно недооценил звериный оскал режима. Вечно в проблемах людских, старался помогать всем обратившимся за помощью. Наверное, такой политик нужен России, воин, готовый отдать всё во имя идеи справедливости. Но в то же время отец понимал, что все мы разные, а значит надо учитывать мнения всех идеологических пронародных сообществ, потому к Льву Рохлину подтянулись и белые и красные и очень разные активисты. В пример ставлю всех лидеров, последовательно выступающих в интересах большинства, то есть в интересах народа.

Корреспондент: Могли бы Вы идентифицировать нынешнюю российскую власть, что это за структура, на какой режим в СНГ она более всего похожа?

Елена РОХЛИНА: Бандитско-фсб-ая структура, назначенная быть смотрящими над бывшей державой под названием - СССР. Все страны СНГ подобие РФ и Грузия, Туркмения, Украина - в том числе. Практически во всех бывших советских республиках подобие эрефянской власти. И хоть и в Прибалтике власть тоже - ненародная и экономически прибалтийские республики сильно провалились, но мне кажется там больше правового порядка. Так что над этим стоит задуматься, почему всё так произошло, что прибалты больше всего рвались из СССР и не вошли в СНГ - умудрились не скатиться в тотально-дикий капитализм.

Корреспондент: Чем может закончится пенсионная реформа в России, вам досадно что ваше поколение власть посчитало недостойными пенсий в прежнем советском варианте, нужно ли понизить пенсионный возраст до 50 Лет?

Елена РОХЛИНА: Пенсионный фонд РФ сам по себе всегда был шарашкиной конторой, естественно неподконтрольный народу, проворовался вконец и подошло время более масштабного ограбления россиян. Пенсионная реформа - это открытый грабёж народонаселения, циничный геноцид в отношении простых россиян. Просто, жертва в виде народа всё терпит, выстроено клановое квазигосударство: из грабителей, их охранки и простого люда бесправного и олигархо-режим распоясался от безнаказанности и решил грабить в усиленных темпах обманутый и замордованный народ.

У нас самая богатая страна в мире, ресурсы которой позволяют выходить на пенсию легко так в 50 лет, но смотрящим нужно себе хапать и вышестоящим хозяевам отчислять награбленное - потому следующим этапом будет вообще отмена пенсий, отмена всех видов социальной защиты, прописанных в Конституции РФ. А пока, если будем выходить на улицы - то увеличат пенсионную планку не на 8 лет, а на поменьше и введут параллельно столько налогов, что и пенсии в виде подачек не позволят многим элементарно физически выжить. Но если выйдут миллионы против очередного пакета налогов на трудящихся, против пенсионной реформы - может паразиты и поостерегутся. Допускаю, что паразитам нужна будет очередная войнушка, чтобы отвлечь людей от возмущения режимом, а на войну паразиты всегда средства найдут. От народа многое зависит, пока народ согласился вымирать.

Корреспондент: Разделяют ли ваши дети, родственники, коллеги ваши политические идеалы, расскажите пожалуйста о вашем идеальном государстве, условно говоря какова ваша утопия?

Елена РОХЛИНА: Мои близкие родственники разделяют мою общественную позицию - конечно же. Что касается идеального государства, то рай на Земле не построить, в человечестве проблема, но у нас на сайте ПДС НПСР регулярно публикуется наш общий образ будущего как в тезисах, так в предлагаемых первоочередных преобразованиях, так в статьях от активистов : это усовершенствованный социализм я бы так его назвала, где советы и различные виды самоуправления, общинный труд - в приоритете; духовно-нравственная идеология, которую транслирует ответственные перед народом госструктуры: национально ориентированное государство, работающее в интересах коренных народов России.

Корреспондент: Нужен ли в России "профсоюз" политзаключённых, готовы ли стать председателем такого всероссийского правозащитного "профсоюза"?

Елена РОХЛИНА: Профсоюз политзаключённых невозможен при олигархо-режиме, потому как охранка олигархо-режима не признаёт наличие в России политзаключённых, но это не значит, что мы не должны стремиться образовывать различные: группы, союзы, организации по взаимопомощи. У паразитов одна программа, у нас другая. Главное, чтобы все активные граждане объединялись до бесконечности в различных формах взаимодействия. Важно, чтобы мы подтягивали к себе остальных сограждан, объясняя им, что только в нашем единении сила и необходимо массово осознать насколько агрессивна и опасна данная паразитическая система в России для всех россиян, застраховаться в паразитизме не получится, не вас так детей паразитизм медленно или быстро, но уничтожит как морально - так физически. Вообще-то в электронное рабство ускоренно нас заводят, а без свободы человек в какой-то момент перестанет быть человеком. Миссия по спасению всех россиян прежде всего лежит на русской нации - это тоже важно понимать. Понимать всё выше-перечисленное и брать ответственность на себя за происходящее - каждому неравнодушному человеку.

Корреспондент: Давайте представим гипотетическую ситуацию, когда в России, допустим в Крыму, появилась бы такое условное бытие, которое в вашем представлении является политически и экономически идеальным, то есть, вы бы были там желанной жительницей и имели все политические права гражданки или подданной, вы бы могли реализовать большинство своих социальных и творческих потенциалов, Вы бы уехали из столицы в такой анклав или остались в нынешней абсурдной Москве?

Елена РОХЛИНА: Не уехала бы, сдать землю предков не выход из ситуации.