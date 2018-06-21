Роль сказки в нашей жизни. Олег Беликов и Ольга Семёнова. Часть 2
Сказки и сказочные образы в жизни человека.
Авторы-сказители – Олег Беликов и Ольга Семёнова
Часть 1 – https://youtu.be/qc82ah0Xeko
Мы поговорили о взаимодействии сказочных образов с жизнью человека, попробуем разобрать глубинные образы, которые “заложили” в сказках наши пращуры для своих потомков.
Рассказали, какое воздействие несут сюжеты древних сказок, на судьбу человека и как понять глубинный образ, как можно менять события собственной жизни, найдя правильный ключ в тексте древних преданий.
Наши сказители состоящие в обществе профессиональных литераторов -”Союза журналистов России” поведали нам много интересного.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com