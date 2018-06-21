Роль сказки в нашей жизни. Олег Беликов и Ольга Семёнова. Часть 1

Сказки и сказочные образы в жизни человека.



Авторы-сказители – Олег Беликов и Ольга Семёнова

Часть 2 – https://youtu.be/a_tD9AV06NQ



Мы поговорили о взаимодействии сказочных образов с жизнью человека, попробуем разобрать глубинные образы, которые “заложили” в сказках наши пращуры для своих потомков.

Рассказали, какое воздействие несут сюжеты древних сказок, на судьбу человека и как понять глубинный образ, как можно менять события собственной жизни, найдя правильный ключ в тексте древних преданий.



Наши сказители состоящие в обществе профессиональных литераторов -”Союза журналистов России” поведали нам много интересного.



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Источник: www.youtube.com