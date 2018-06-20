Тайны 22 июня. Великая ложь о «ничтожных» немецких потерях

В военной истории очень часто всегда бывает так, что потерпевший грандиозное позорное поражение потом, спустя, десятилетия, а, иногда даже столетия, пытается вполне небезуспешно превратить свой крах в победу. Такие прецеденты имеют место, начиная со времён египетских фараонов. Сейчас, в эпоху глобальных СМИ и Интернета масштабы фальсификаций, в особенности, истории Второй мировой войны достигли грандиозных размеров.

Дошло до того, что в США и западных странах значительная часть населения, а иногда и большая(!), всерьёз убеждены в том, что Берлин взяли англо-американцы, а Восточный фронт был для гитлеровского вермахта второстепенным… Более того, особое внимание в этой кампании по фальсификации уделяется странам, не только входившим в организацию Варшавского Договора, и но и бывшим советским республикам, где с каждым годом число тех, кто начинает верить в такие измышления, только увеличивается.

К сожалению, можно с уверенностью констатировать, что деятельность всех тех, кто пытается противостоять этому явлению, включая само российское государство, до сих пор остаётся малоэффективной и эпизодической.

На самом же деле этот вопрос является основополагающим для всех антифашистских сил, поскольку одно дело, когда победа одержана путём беспримерного героизма и всемерного напряжения всех сил народа, а другое, когда враг повержен путём так называемого «заваливания трупами» и страхом перед пулемётами якобы стоявших за спиной войск «заградотрядов».

Такие лживые от начала и до конца утверждения разрывают связь поколений и заставляют людей, в первую очередь, русских терять веру в мощь своего народа, заранее обрекая их на поражения в продолжающемся глобальном противостоянии.

Инструмент фальсификаций и лжи в отношении Второй мировой войны является действенным способом внести раскол в общество и далее способствовать условиям формирования внутригосударственных конфликтов, способных напрямую угрожать безопасности государства.

Между тем в архивах сохранились абсолютно достоверные данные, свидетельствующие о гигантских потерях гитлеровской Германии, понесенных ею именно на Восточном фронте.

Не будем при этом забывать, что гитлеровцы здесь активно проводили политику тотального уничтожения мирного населения СССР и военнопленных РККА, чего нельзя никак сказать о советских войсках и их отношении к самим немцам. Помните “Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся…”?

Таким образом, превышение потерь среди граждан СССР над потерями граждан объединённой Европы, входившей в Третий рейх, было предопределено изначально. И тот, кто пытается в этом упрекать СССР и его руководство, просто совершает кощунство в отношении всех погибших.

Итак, обратимся к свидетельствам немецких архивов.

На 1 марта 1939 года в немецкой армии состояло 3,2 млн. человек . К 1 сентября 1939 года численность вооружённых сил Германии была доведена до 4,6 млн. человек, из них 2,7 млн. служили в сухопутных войсках, 1 млн. в резервной армии, остальные в ВВС и ВМФ.

Всего имелось к началу мировой войны 103 дивизии, то есть на обеспечение боевой деятельности одной дивизии задействовалось около 45 тыс. человек военнослужащих .

Такие скромные усилия сопровождались введением обязательной трудовой повинности для лиц от 18 до 25 лет. Число работающих женщин увеличено до 13,8 млн. человек, что составило треть всех рабочих и служащих. В Германии того времени неработающая женщина была редкостью.

Официально немцы называют свои потери убитыми в войне с Польшей 10572 человека, ранеными 30322 и пропавшими 3409 человек . Хотя по сводке BA/MA RH 7/653 потери убитыми в Польше 16843, а пропавшими 320 человек. Число пропавших в 10 раз уменьшено, а количество убитых в 1,5 раза больше.

В каждой оккупированной стране, не говоря уже о своих союзниках в войне с СССР, фашистская Германия привлекала для экономической деятельности население таких стран. Например, оккупация Польши дала Третьему рейху возможность смягчить трудовую повинность для своих женщин, потому что к работе были привлечены труду 420 тыс. пленных поляков, а в октябре 1939 года установили трудовую повинность всего населения Польши от 18 до 60 лет обоего пола.

Таким образом, утверждение о том, что против СССР воевала вся Европа, отнюдь не является преувеличением. И в ходе информационных войн современности этой самой Европе надо напоминать об этом на всех её языках.

Победа над СССР и его оккупация должна была стать, если не конечным, но обязательным условием достижения целей мирового господства.

Германия к моменту нападения, кроме уже мобилизованных 7,4 млн. немцев могла призвать ещё около 8 миллионов. Но не менее 3-5 миллионов надо было оставить для работы в самой Германии, и организации оккупационного порядка на завоёванных территориях. Ведь работать в гестапо, СД, абвере и т.д. должны были только истинные арийцы. То есть, мобилизационный резерв в самой Германии в реальности составлял 3-5 млн. человек.

В Европе проживало ещё большое количество так называемых «фольксдойче», или этнических немцев из их числа можно было мобилизовать 3-4 млн. человек. Приток призывник давал ещё 0,6 млн. человек ежегодно. К приблизительной наибольшей численности вермахта можно было бы добавить призывников из числа покорённых народов, но их число не должно было бы из соображений боевой способности и устойчивости превышать 10-20%, может быть 30%, от общей численности.

Это дало бы ещё 2-3 млн. человек, а если война затянется, и мобилизационные ресурсы придётся использовать полностью, то и все 6 млн. человек.

Мобилизация в Германии в 1939 году началась со старших возрастов. Следовательно, при нормальном течении событий, то есть, при победоносном «Дранг нах Остен» мобресурс составлял бы 15-16 млн. человек, а при менее удачном стечении обстоятельств около 25-30 млн. человек (за 6 лет войны подросло бы около 3,6 млн. призывников), трудовые ресурсы Германии, даже без женщин и военнопленных, составляли 30-35 млн. человек. Кроме того, за время войны в немецкую армию призвали 0,5 млн. женщин, не считая вольнонаёмных.

К 1940 году население Третьего рейха увеличилось до 90 млн. человек, а с учетом сателлитов и покоренных стран достигло цифры в 297 млн. человек.

По официальным данным переписи населения 1939 года, в СССР проживало 170 млн. человек, после присоединения Западной Белоруссии, Западной Украины, стран Прибалтики, Буковины и Бессарабии население СССР на 1 июня 1941 года составляло чуть более 196 млн. человек.

Как известно, через Красную Армию в годы войны прошли около 34,5 миллиона человек. Это составило порядка 70% от общей численности мужчин в возрасте 15–49 лет в 1941 году.

К декабрю 1941 года СССР потерял 7% территории страны, на которой до начала ВОВ проживало 74,5 млн. человек. В июне-декабре того же года было эвакуировано около 17 млн. человек.

Таким образом, сухие цифры статистики говорят о том, что никаких «трупами завалили», «с палками на пулёметы» и прочих лживых клеветнических подобных измышлений не могло быть и не было в принципе, потому что число призванных в РККА было примерно сравнимо с мобилизационным ресурсом самой Германии, не говоря уже о странах-сателлитах Третьего рейха.

К слову, военнопленных этих стран – Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Венгрии, Румынии, Испании, Финляндии и т.д. по итогам войны на Востоке в СССР насчитали 1,1 млн. граждан европейских стран, среди них – 500 тыс. венгров, почти 157 тыс. австрийцев, 70 тыс. чехов и словаков, 60 тыс. поляков, около 50 тыс. итальянцев, 23 тыс. французов, 50 тыс. испанцев. Были и голландцы, финны, норвежцы, датчане, бельгийцы и многие другие.

Венгрия в ходе войны на Восточном фронте потеряла почти 810 тысяч человек, Италия – почти 100 тысяч, Румыния — около 500 тысяч, Финляндия – почти 100 тысяч.

Благодаря такой помощи Европы немцы смогли мобилизовать в армию 25% всего населения, а СССР мобилизовал «только» 17% своих граждан.

Если немецкие потери были минимальны, а Красная Армия, как утверждает Марк Солонин и ему подобные, в 1941-м году «развалилась», то почему тогда же осенью 1941 года в Германии был призван весь контингент 1922 года рождения и встал вопрос о призыве лиц 1923 года рождения?

Их призвали уже к лету 1942 года. В начале войны мобилизация началась со старших призывных возрастов, с контингента 1894-1906 годов рождения. Значит, с осени 1941 года было призвано только за время войны уже не менее 16 возрастов, это около 8,8 млн. человек немцев в границах Германии 1937 года, считая среднюю численность призывного возраста, как свидетельствует фельдмаршал Вильгельм Кейтель, в 550 000 человек.

Следовательно, только в течении лета-осени 1941 года призвано не менее 1,4 млн. человек так численность вермахта на 22.06.41 была 7,2-7,4 млн. человек. И, наконец, если РККА «заваливала трупами», то почему после поражения под Сталинградом в Германии объявили о тотальной мобилизации?

И последний вопрос: в октябре 1944 в Третьем рейхе года была объявлена уже “сверхтотальная” мобилизация, и всех непригодных к службе мужчин от 16 до 65 лет собрали в батальоны “Фольксштурма”. Куда же подевались те несколько миллионы немцев и их союзников?

1945 год. Куда делись взрослые солдаты вермахта???

Вы не поверите, однако современным фальсификаторам и профессиональным лгунам современности успешно в прошлом оппонировали … наблюдатели США, которые на 11 декабря 1941 года оценивали потери немцев в Восточной компании убитыми в 1,3 млн. человек, что примерно в 8 раз больше немецкой цифры 167 тыс. человек на 1 декабря 1941 года…

Им, кстати, тогда вторили и сами немцы…

Имперский министр пропаганды доктор Йозеф Геббельс 29 июня 1941 года в дневнике записал: “Русские защищаются отважно. Командование их действует в оперативном отношении лучше, чем в первые дни”…

“Уже сражения июня 1941 г. показали нам, что представляет собой новая советская армия, — вспоминал генерал Блюментрит, начальник штаба 4-й армии, наступавшей в Белоруссии. — Мы теряли в боях до пятидесяти процентов личного состава…»

Генерал Г. Дёрр в книге “Поход на Сталинград” имел сведения о 100 тысячах убитых только за последнюю неделю января 1943 года в 6-й армии. Его данные косвенно подтверждаются количеством похороненных советскими войсками в Сталинграде 147,2 тыс. немецких трупов.

Ветераны вермахта Видер и Адам рассказывают: «В 1943 г. поражения Вермахта подавались победами. Показывались “кладбища” советских танков, автомашин, убитые и пленные. В кинохронике после нескольких выстрелов русские пускались в бегство. Но в кинозалах, где сидели раненые немецкие фронтовики, поднимался свист, крики — враньё! Ни один солдат или офицер не говорит теперь пренебрежительно об Иване, хотя еще недавно они так говорили сплошь и рядом. Солдат Красной Армии с каждым днём всё чаще действует как мастер ближнего боя, уличных сражений и искусной маскировки”

Генерал-полковник Г.Фриснер, командующий группой армий “Южная Украина”: «Совершенно справедливо, что высшее советское командование, начиная со Сталинграда, часто превосходило все наши ожидания. Оно мастерски осуществляло быстрый маневр и переброску войск, перенос направления главного удара, проявляло умение в создании плацдармов и оборудовании на них исходных позиций для последующего перехода в наступление…

И совершено «неясно» (а на самом деле понятно!), куда в трудах фальсификаторов исчезает огромное огневое превосходство Красной Армии особенно после 1942-го года, когда на направлениях основных ударов буквально через два-три метра выстраивалась артиллерия крупных, от 122 мм и выше калибров, а также знаменитые «катюши»? По кому наносили удары сотни и тысячи советских штурмовиков и бомбардировщиков? Ведь, в конце концов, не по Марсу, а по немецким войскам…

Наконец, если бы потери РККА были настолько большими, то, что мешало немцам в самые критические для них периоды, если бы их потери были бы столь минимальны, как утверждают лжеисторики, не объявлять тотальных и сверхтотальных мобилизаций, а просто призвать якобы имеющихся у них призывников и создать для себя на решающих участках фронта победный, хотя бы 3-кратный по всем канонам военной науки, перевес в численности для решающего наступления? Но ведь этих-то призывников так и не нашли…

Только это служит наглядным подтверждением того факта, что в реальности жертвы вермахта были гигантскими.

И остаётся констатировать, что в случае с фальсификациями потерь вермахта и РККА налицо искусно организованная массированная компания, проводящаяся в рамках информационной войны по пересмотру итогов Тегерана, Ялты и Потсдама и имеющая своей целью избавление от России как от геополитического конкурента.

Игорь Матвеев, военный эксперт, полковник