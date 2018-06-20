Футбол, медведи и информационная война

Чемпионат мира по футболу в самом разгаре – журналисты со всего мира освещают баталии на зеленом газоне. Но есть и такие, что приехали в Россию, для того, чтобы продолжить свою деятельность на ниве информационной войны.

На этот раз вместо «чеченских геев» западные журналисты стали защищать … русских медведей.

Предлагаю вашему вниманию перевод «шедевра» из германского издания «День 24» ( за перевод отдельное спасибо Олесе Мюллер)

Источник: www.tag24.de

С медведем в открытом автомобиле! Русские футбольные болельщики шокируют защитников животных. Москва — Россия стартовала в ЧМ победой над СА со счётом 5:0. Это громко отпраздновали при поддержке животных! Как показывают видеозаписи, размещённые в твиттере, группа фанатов разъезжала по городу с медведем. Животное сидело рядом с мужчиной на заднем сиденье джипа и привлекало к себе внимание прохожих. То, что, на первый взгляд, казалось костюмом, но на самом деле оказалось настоящим медведем, который играл на вувузеле и совершенно спокойно держал себя в суете забитых транспортом улиц столицы. Это вызвало критику в сети. «Это разбивает моё сердце. Я не понимаю, как эти люди могут стоять и смеяться. Мне становится плохо, когда я смотрю на это насилие над медведем» — пишет участница твиттера. Другой участник критикует: «Победили 5:0, теперь празднуют, издеваясь над животным». Действительно, это не первый случай с медведем, который подвергся критике. Медведь, подающий мяч судье перед началом игры третьей лиги, пару недель назад на Северном Кавказе, стал причиной негодований. «В то время когда некоторые находят развлечение в таких сценах, насилие такого рода - это не просто легкомыслие», -сообщает Брайан да Кал из «Четырёх лап» из Великобритании. «Медведи – это дикие животные, у которых соответствующие специфические и комплексные потребности». Принуждение к неестественным поступкам, тем более «перед огромной грубой уличной толпой», может стать причиной чрезвычайного стресса и может повлечь за собой тяжелые расстройства здоровья. На это указывает Брайан де Кал. Bear. In car. Celebrating the #RUS win at the #worldcup. Oh and playing a vuvezella. Yup. pic.twitter.com/1FEvXLsyAe — Rob Stone (@RobStoneONFOX) June 14, 2018 Комментарий под видео: Никто не предполагал увидеть медведя в автокорсо на улицах Москвы. К счастью, кажется, ни с животным, ни с фанатами не произошло ничего дурного. Но такая выходка могла бы плохо закончиться.

Источник: nstarikov.ru