Футбол, медведи и информационная война

С медведем в открытом автомобиле! Русские футбольные болельщики шокируют защитников животных.

Москва — Россия стартовала в ЧМ победой над СА со счётом 5:0. Это громко отпраздновали при поддержке животных!

Как показывают видеозаписи, размещённые в твиттере, группа фанатов разъезжала по городу с медведем. Животное сидело рядом с мужчиной на заднем сиденье джипа и привлекало к себе внимание прохожих.

То, что, на первый взгляд, казалось костюмом, но на самом деле оказалось настоящим медведем, который играл на вувузеле и совершенно спокойно держал себя в суете забитых транспортом улиц столицы. Это вызвало критику в сети.

«Это разбивает моё сердце. Я не понимаю, как эти люди могут стоять и смеяться. Мне становится плохо, когда я смотрю на это насилие над медведем» — пишет участница твиттера. Другой участник критикует: «Победили 5:0, теперь празднуют, издеваясь над животным».

Действительно, это не первый случай с медведем, который подвергся критике. Медведь, подающий мяч судье перед началом игры третьей лиги, пару недель назад на Северном Кавказе, стал причиной негодований.

«В то время когда некоторые находят развлечение в таких сценах, насилие такого рода - это не просто легкомыслие», -сообщает Брайан да Кал из «Четырёх лап» из Великобритании. «Медведи – это дикие животные, у которых соответствующие специфические и комплексные потребности».

Принуждение к неестественным поступкам, тем более «перед огромной грубой уличной толпой», может стать причиной чрезвычайного стресса и может повлечь за собой тяжелые расстройства здоровья. На это указывает Брайан де Кал.

Bear. In car. Celebrating the #RUS win at the #worldcup. Oh and playing a vuvezella. Yup. pic.twitter.com/1FEvXLsyAe

— Rob Stone (@RobStoneONFOX) June 14, 2018