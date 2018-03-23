Война с Англией – это война с сувереном (хозяином) Российской Федерации

Причиной обострения отношений с Англией является вопрос суверенитета нашего государства, которым Россия реально не обладает. Вполне вероятно, что власть английского хозяина над нами значительно ослабла, поскольку планы Великобритании в отношении России явным образом провалились.

Проблема суверенитета России была разобрана мною в предыдущих статьях. С 1917 года все права на престол Российской Империи, права на нас и наше государство переданы Временным правительством Соединенному королевству Великобритании и Северной Ирландии. Уже больше ста лет они владеют нами скрытно с небольшим перерывом, когда Сталин этому воспрепятствовал.

Российская федерация как субъект международного права возникла вообще неизвестно когда. В материале https://cont.ws/@psewdo/860787 я разобрал с десяток возможных дат юридического возникновения России, и все не выдерживают никакой критики. При этом, Правительство России, все наши министерства, ведомства, суды и администрации зарегистрированы в международной системе UPIK, как коммерческие организации с весьма интересными видами деятельности, отличными от нашего понимания.

По данным вражеских сайтов, вещающих на русском языке, Ельциным и Медведевым было зарегистрировано несколько Российских Федераций с целью разграбления ресурсов Советсткого Союза, который юридически будет существовать до 2021-22 года. После этого все авуары СССР, пенсионные накопления, активы Сбербанка и ГосБанка СССР отойдут в количестве многих триллионов долларов нашему суверену, то есть Английской Королеве.

Все эти обстоятельства нужно понимать, реально оценивая международные скандалы, которые затеяла Великобритания. Мы стоим на пороге юридического уничтожения СССР и возникновения на нашей территории новой государственности, не производной от Советского Союза. Соответственно, здравые силы в нашей стране (надеюсь они есть) сейчас борются с Англией за две вещи.

Во-первых, это активы СССР. Со времен уничтожения исполнительных органов власти Советского Союза мы уже потеряли десятки триллионов долларов активов и государственного достояния. К примеру только по официальной сделке Гор-Черномырдин у нас было задарма вывезено сто метрический тонн ядерного топлива для АЭС, которые по коммерческим расценкам стоят 8,5 триллионов долларов. В течение тридцати лет у нас просто забирают все природные ресурсы, оставляя РФ лишь копейки для поддержания штанов. Полностью разграблен Эрмитаж и крупнейшие музеи, которые под видом реставрации отдали непонятно кому миллионы экспонатов. Большая часть госпредприятий СССР (хозяевами которых были мы по конституции и международному праву) за бесценок отданы международным барыгам. Сейчас вывозится под видом международного обмена коллекция семян Вавилова, стоимостью 8 триллионов долларов. 90 процентов крупнейших сделок наших крупнейших компаний проходят вне юридического поля России. И это лишь по крупному.

Нужно понимать, что с точки зрения международных дел все эти активы, физически перемещенные либо юридически переоформленные, принадлежат Советскому Союзу, учредителями которого остаются граждане СССР и их дети. Международное право работает очень четко, просто от нас скрыты реальные права учредителей и возможности получить свою долю в этом богатстве, которое в совокупности составляет ДЕСЯТКИ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ у нас украденных.

Как только произойдет юридический дедлайн (2021-22 год), к суверену (Великобритании) перейдут все права на имущество СССР, и она спросит со всех номинальных хозяев реальную плату за имущество, которое когда-то принадлежало нам. В этой ситуации англосаксам крайне важно парализовать Россию в грядущие три года, а лучше всего погрузить в пучину войн и революций, чтобы возмущаться и препятствовать было вообще некому.

То, что я и писал в предыдущих статьях и видео https://www.youtube.com/watch?… в начале года, сбывается опережающими темпами. В частности британцами всерьез поставлен вопрос об исключении России из СовБеза ООН. Раньше или позже это произойдет, поскольку Российская Федерация числится в ООН в отличии от других стран со звездочкой по ничтожному письму Ельцина, написанному на бланке РСФСР, а подписанному Президентом РФ. Устав ООН до сих пор никто не менял и членом СовБеза остается Советский Союз. Нас же будут выкидывать из ООН, скрывая реальную юридическую подоплеку и предъявляя безумные претензии типа преступлений против человечности, применения химического оружия или чего-то в том же духе.

С олимпиадой произошло нечто подобное – нам предъявляли допинг, а на самом деле причиной отсутствия флага РФ на международных соревнованиях было юридическое закрытие Ельцинской РФ нашим хозяином (Английской королевой) в конце 2017 года. Мы не могли участвовать в Олимпиаде, поскольку юридически прекратило свое существование псевдогосударство РФ, бывшее членом международного олимпийского движения. Нечто подобное англосаксы планируют провернуть и СовБезом ООН, чтобы скрыть реальные обстоятельства текущего существования СССР.

Вторая проблема, из-за которой началась “война с Англией”, это юридическое оформление новой РФ, которая по всей видимости возникла 1.01.2018 года, о чем я писал https://cont.ws/@psewdo/860787… Англосаксы пытаются сотворить очередную колониальную структуру и наложить на нее максимальное количество юридических ограничений. Выборы 18 марта 18 года впервые произошли в новом государственном образовании РФ, и поэтому явка стимулировалась всеми невероятными способами вплоть до проведения повсеместно разного рода идиотских опросов и референдумов. Властям нужно было пристегнуть к новому гос. образованию максимальное количество людей через подписание в Книге списка избирателей.

Английская атака на нас предполагалась достаточно мощной: дело Скрипаля, отзыв дипломатов, бойкот или лишение чемпионата мира по футболу, химическая атака в Гуте, якобы силами Асада, американские атаки по правительственным войскам в Сирии, отзыв всех европейских дипломатов из России, все возможные санкции и способы гибридной войны. И это лишь первый раунд, который в значительной степени захлебнулся, поскольку не был к удивлению англичан поддержан ни Трампом, ни Израилем, который накануне получил по щам в небе над голландскими высотами.

Конечно, все это может быть лишь инсценировкой борьбы за активы Советского Союза. Дипломатические пикировки, бряцание оружием пока никак не меняет нашего бедственного положения и степени ограбления русского народа, не имеющего собственной государственности. С другой стороны, публично садиться в лужу Виндзорам нет никакого резона, а это по ходу уже произошло, поскольку их планы опорочить и затравить Россию натолкнулись на серьезные барьеры.

Вся борьба, если она есть, происходит под ковром вне зоны нашей видимости. Ключевым и удивительным для многих окажется сохранение Медведева на посту премьер-министра. В фирму “Правительство РФ” его назначила Английская королева, и Путин убрать его не может, не сломав всю колониальную структуру управления нами в целом.

В этом плане гибридная война с Англией нам на руку, поскольку любые иные способы взаимодействия (кроме военного) принадлежат нашим врагам на уровне самих форматов. Мы по сути ничего не можем сделать по освобождению от колониальной зависимости ни в юридической, ни в экономической, ни в дипломатической плоскости, поскольку наши противники определяют в них полностью правила игры и легко манипулируют ими.

Нам остается лишь война и в небольшой степени информационное воздействие, поскольку мировые и все крупнейшие СМИ нашей страны играют на стороне врага. То есть России и Путину сейчас только и остается воевать, чтобы выйти из колониального ига, а тут британцы дают нам все возможности для этого.

Текущая реперная точка войны с Англией – это назначение нового правительства. Если Медведев останется, то в работе колониальной администрации ничего не поменялось. Если Путин сумеет его убрать, что крайне маловероятно, то новая Россия, возникшая в этом году, берет курс на получение государственного суверенитета.

Под войной я конечно же имею в виду “комплекс мер”, а не удары ракетами по туманному альбиону. Наши невоенные способы подавления военных объектов в данном случае очень эффективны. Если подводка застревает во льдах или суперкорабль не может преодолеть Панамский канал или военные корабли НАТО вдруг врезаются в филипинские баржи, то это гораздо эффективнее, чем атаки ракетами. Противник в этой ситуации представляется дурачком из анекдота, который один металлический шарик сломал, а другой потерял. С таким дурачком никто не будет союзничать и воспринимать всерьез в военном плане.

Поэтому, судя по внешним признакам, пока события развиваются в наших интересах. Очень полезными для нас будут очередные санкции, поскольку все они лишь осложняют ограбление России, ломая текущие политические, юридические и экономические форматы. Удары по нашим олигархам, пригревшимся за кордоном, также крайне полезны, поскольку им придется возвращаться на родину вместе с уворованной кассой. Убийства предателей Скрипалей руками их новых хозяев – тоже хорошо: меньше будет новых изменников Родины.

Война с Англией, которую начал барон Мюнхгаузен в знаменитом фильме, сейчас идет во всю. С надеждой ждем “вечерней газеты”, где будет объявлено о нашей “независимости”.

Источник: https://cont.ws/@psewdo/891761