Эпоха Сталина 3. Борьба с бюрократией
Для справки:
Несправедливость получения дохода с ростовщических операций осуждалась во все времена всем мировым сообществом и церковью.
Одновременно в начале XX века мировое сообщество широко обсуждало требования – национализации земли, обращение земель, состоящих в частной собственности в общенародное достояние. Это социальное требование, деятельно проповедуемое в последние десятилетия XIX века американским публицистом и полит.-экономистом Г. Джорджем (Henry George) и его последователями в Англии, Германии, Австралии и друг. странах. Предложение Национализации исходит из того, что доход с земли, «поземельная рента», получается собственниками без всякой затраты труда или капитала, вследствие чего цены на сельско-хозяйственные продукты повышаются, и собственники лучших земель получают излишний доход.
НЭП, коллективизация, раскулачивание, чистка партии и еще ряд тем, которые по отдельности уже широко освещены в различных публикациях. Но все эти темы объединяет менее изученная сторона истории – это бюрократия, с остатками своих могущественных хозяйственных привилегий, грубое, невежественное, равнодушная, обвешивающая и обмеривающая, берущая взятками и подхалимством. И. Сталин, когда объявил о строительстве социализма, сделал поправку, что необходимо только преодолеть сопротивление «новой буржуазии».
«После войны она мировое явление. В каждой стране новая буржуазия обращает на себя всеобщее внимание. Она называется шиберами в Германии, нуворишами во Франции, гулаш-баронами в Скандинавии.
И везде новая буржуазия отличается одними и теми же характерными чертами. Она груба и некультурна, примитивно – бесцеремонна, бесконечно – алчна, она с трудом усваивает внешние отличия «высшего общества» и с наивным бесстыдством и безвкусием выставляет напоказ свое новое богатство.
Но везде она с молниеносной быстротой усваивает политическую систему буржуазии, подчиняя себе известные партии и известных политиков, и превращает их в opyжиe защиты и умножения приобретенных капиталов. В СССР новая буржуазия слилась с троцкизмом и три года велись многочисленные дискуссии с основным направлением сохранить за собой посты во властии всячески оттягивало реформы.
Но Россия обогнала весь мир. В России процесс обновления буржуазии зашел дальше, чем где-либо. В России не только некоторые старые элементы буржуазии, разоренные войной, уступили место новым, a весь класс, как будто нырнув под воду на пару лет, вновь выходит теперь на поверхность, радикально, преобразившись и по составу своему, и по характеру, и по политическим устремлениям».
Это пишет Дмитрий Далин в своей книге «После войн и революций», издательство «Грани», Берлин, и раскрывает ее мир.
«А эта новая буржуазия – кого-кого только в ней нет! Дезертиры пойманные и не пойманные, приказчики, наворовавшие товару в моменты реквизиции, paбoчиe, бросившие станок, понатаскав предварительно почтенную толику материала, крестьяне из подгородных, баснословно нажившиеся на молоке и овощах, агенты чрезвычаек, этих великих клоак, где происходит массовое самозарождение буржуазии, чиновники и «спецы» всех ведомств, не только готовые взять взятку, – но и умеющие заломить хорошую цену за услуги, кондуктора и машинисты, сумевшие использовать фантастические различия в ценах, уличные торговцы, предприимчивые швейцары, курьеры великих особ, уголовные преступники, содержатели домов свиданий, дипломатические курьеры, люди всех рангов и классов, всех национальностей и полов, начальники и подчиненные, следователи й подследственные, экспроприаторы и экспроприированные дворяне, мещане и крестьяне, люди без отца-матери, без роду и племени, но за то с тем громадным запасом авантюризма, который нужен, чтобы рискуя головой набивать себе карманы и выйти сухим из пучин великого водоворота. Все они познакомились за эти годы с местами заключения, подвергались облавам и розыскам, научились конспирации и шифру, прошли огонь и воду и медные трубы.
Но «новый курс» eщe не капитализм, это только принципиальная победа новой буржуазии. Это период, когда из складок коммунистической мантии выходят на свет Божий скрывавшиеся в ней буржуазные элементы. Они расправляют свои члены, обзаводятся фирмами, компаньонами, утверждают за собой лавки и фабрики и, приступая лишь с большой опаской к капиталистической работе, консолидируются тем временем в особый класс, который как и всякий класс, скоро чувствует, где жмет сапог. Хозяйственно – организационное и политическое оформление новой буржуазии начинается лишь теперь, на наших глазах.
Ее давит большевизм и в отрицании его она готова идти очень далеко. Но плох он с ее точки зрения не тем, что он представляет режим суровой диктатуры, старое самодержавие наизнанку, не тем он давит новую буржуазию, что он не знает и знать не хочет свобод для политических организаций. Если ликвидация террора соответствует интересам и является сейчас лозунгом всех классов России, то новую буржуазию отнюдь не одушевляет идеал свободного демократического государства. Наоборот, преклонение перед «сильной властью» сделало среди нее большие успехи, несмотря на опыт большевизма.
Высокомерное презрение к людской пыли, из которой удалось подняться вверх новой буржуазии, она разделяет с большевистской доктриной, вгонявшей коммунизм в сопротивляющуюся массу нагайками, и патронами. С ним же она разделяет и нелюбовь к парламентаризму, к – «говорильням», ко всяческим принципам, и вместе с ним, наконец, она полагает, что с «нашим народом ничего не поделаешь, без палки никак невозможно!»
Больше того. С большевизмом ее соединяет и самоуверенное сознание, что история человечества с нее только и начинается. У ней нет корней в прошлом режиме, и не ее экспроприировал октябрьский переворот. Наоборот, не будь октября, этот слой не стал бы буржуазией, а продолжал бы и сейчас тянуть тяжелую лямку, и миллионов ему не видать бы как своих ушей.
У него нет потому, да и не может быть того огульно-ненавистнического отношения к революции, которое одушевляет разоренные элементы старой буржуазии. Новая буржуазия не принадлежит к «блоку экспроприированных», объединяющему всех от зубров до прежних либералов, устами своих идеологов провозглашающих, по отношению к большевизму, простой и откровенный лозунг: «напролом»!
Но она, желала-бы, чтоб революция закончилась с того момента, как она сделалась имущественным классом. И новая буржуазия, конечно, не прочь поговорить о том, «когда-же, наконец, слетят большевики». Но ее не одушевляют ни интервенции, ни блокады; а потребности реальной политики заставляют ее идти по совершенно другому пути.
Этот новый путь состоит в том, чтоб, покуда не удалось наложить руку на государственную власть, — исподволь, шаг за шагом подчинять себе самые важные для нее части советского государственного аппарата. Союз торговцев с милицией, покупаемый дорогой ценой, часто спасал и спасает от выполнения множества неудобных декретов, от обысков и реквизиций. Связь с чрезвычайными комиссиями, когда она удается, дает те же гарантии в квадрате. «Своя рука» в совнархозах охраняет от назойливого контроля и тяжелых арендных условий. Жилземотделы, ведающие распределением помещений, транспортные отделы ведающие городским транспортом, железнодорожное ведомство, управляющее перевозками, и т. д. почти без конца, – все это подкупается, соблазняется, арендуется, и втягивается материально и идейно, в сферу новой буржуазии.
Механики, химики, инженеры, адвокаты, жившие впроголодь на советских пайках, не покидают и сейчас, в массе своей, советской службы. Но они втягиваются уже, в качестве сотрудников, пайщиков, юрисконсультов в новый капиталистический мир.
Одной ногой в правительственной машина, другой в буржуазном обороте – это то именно, что нужно новой буржуазии. А за массой спецов и кое-кто из высших покровителей нового курса – новые генералы, и даже кое-кто из чекистов – присасываются и примазываются, к совбуржуазии, не переставая, впрочем, быть коммунистами высшей марки. Так тонкая сеть буржуазных интересов, заброшенная в среду советской бюрократии, приносит богатый улов. Так заинтересованность в новом способе производства подчиняет ту или иную часть советского аппарата интересам новой буржуазии.
Но эти успехи имеют свои пределы. Дальше определенного пункта они не могут и не смогут зайти. Ни подчинить себе политику власти, ни поставить себе на службу всю государственную машину новая буржуазия не может теми методами, которые я сейчас упоминал, и которые дают лишь некоторый простор для ее хозяйственных операций. Она не может мириться с коммунизмом как властью, – с одной стороны. И она не может заставить коммунизм целиком переродиться и выполнить ее потребности – с другой. Поэтому проникая в среду коммунистов, коррумпируя эту среду, новая буржуазия подготавливает разложение коммунизма и выделение из него слоя бюрократически-буржуазного, который, корнями уходя в революцию, бесконечно- далекий от старого режима, будет осуществлять потребности буржуазии в новой Poccии. Новой буржуазии не нужен ни старый режим, ни демократия, ни советский строй. Но она готова работать в любых благоприятных условиях и готова мириться и с республикой, и с монархией, если они откроют простор капиталистическому развитию».
Большинство читателей не понаслышке знают категорию людей, которых в «лихие девяностые» носили такое же имя – «новые русские». Современники восприняли это словосочетание с усмешкой, с долей иронии, кое-кто возможно с завистью. Но крестьянство 20 – 30 годов знали только два слова: барин и кулак, если под первым подразумевали интеллигента, государственного чиновника, грамотного хозяина – помещика, то под вторым, естественно, торговца, дельца, хапугу в конце концов. Слово «буржуазия» было для крестьян новым, слово «бюрократизм» также новым и только начинало входить в жизненный лексикон, поэтому и было применено привычное слово – «кулак» и «раскулачивание».
Так что «раскулачивание» 30-х годов – это борьба с коррупцией, спекуляцией, формализмом и прочими атрибутами бюрократии. Раскулачивание в данной статье – это борьба с бюрократизмом в широком смысле этого слова, как антинародная формация государственной власти.
В декабре 1927 года происходил XV съезд партии, два дня работы съезда были посвящены отчету Рабоче- крестьянской инспекции, которая сообщила о многочисленных бюрократических проявлений советского аппарата. Так, для того чтобы получить из таможни груз, документу на получение груза надо было пройти через 23 лиц претерпеть 110 разных операций. В народных судах часто мелкие дела проходят от 2 до 8 месяцев. В Вятской губ. бесспорное дело по землеустройству проходит 13 инстанций.
А вот факты, сообщенные XV съезду партии тов. Сталиным: «Вот вам крестьянин, 21 раз ездивший! в одно страховое учреждение для того, чтобы добиться правды и все-таки, ничего не добившийся. Вот другой крестьянин, старик 50-60 лет, 600 верст прошедший пешком для того, чтобы добиться ясности у уездного собеза и все-таки ничего не добившийся. А вот вам старуха, крестьянка 50-60 лет, прошедшая пешком 500 верст, исколесившая на лошадях более 600 верст по приглашению нарсуда и все-же не добившаяся правды. Таких фактов уйма. Перечислять их не стоит. Но это есть позор для нас, товарищи»!
«Съезд поручает всем партийным органам обеспечить расширение работы суда в области борьбы с бюрократизмом, неуклонно привлекая к народному суду работников государственного н хозяйственного аппарата, виновных в преступной бесхозяйственности, в недопустимых излишествах, в чиновничьем отношении к делу борьбы с бюрократическими извращениями, не допуская при этом никаких облегчений приговоров или отказа от ведения судебного следствия в силу рабоче- крестьянского происхождения, прежних заслуг, связи и прочее».
Одно из самых действительных средств улучшения аппарата и борьбы с недостатками – это была общественная критика, самое решительное бичевание всех гнойников аппарата, и это средство партия рабочего класса использовала всемерно.
Нигде в мире при капитализме нет, и не может быть, такой беспощадной самокритики, как в Советском Союзе. Почти 400 000-ая армия рабселькоров (корреспондентов), участвует в культурном строительстве, вместе с тем помогает выкорчевывать бюрократические извращения. Любой номер многочисленных газет изобилует фактами бюрократических коллизий против народных представителей и фактов разоблачений.
1927 г. ПЕТРОПАВЛОВСК. Обнаружены грандиозные злоупотребления среди судебных и следственных работников губернии, работающих в большинстве в отдаленных аулах. Судьи и следователи находились в тесной связи с баями и аксакалами (кулаками и помещиками), брали взятки, выносили из корыстных целей оправдательные приговоры.
Один не судей – Баксов, не просматривая, прекратил сразу тысячу дел. Судья Бижанов ездил по аулам, отбирал лошадей, вместо судебных заседаний устраивал охоты.
Следствие уже закончено. Вскоре предстоит суд. Но делу снято с работы и арестовано 48 процентов всех казахских судебно- следственных работников, а также много баев.
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1928 Москва. В уголовно – судебной коллегии Верховного суда СССР слушается дело обществ взаимного кредита. На скамье подсудимых 42 человека. Обвиняемых можно разделить на 3 группы — руководителей московского и торгово – промышленного общества взаимного кредита, нарушавших своими действиями государственные интересы в пользу крупного частного капитала, крупных спекулянтов – частников, незаконно использовавших через общества взаимного кредита государственные средства для своих спекулятивных операций, и группу работнинов Наркомфина РСФСР и Госбанна за взятки способствовавших сокрытию этих преступлений.
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1928 год. Саратовская прокуратура, 17 судебных работников изобличено во взяточничестве и других преступлениях, привлечены к суду…
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1929 год. Киев. Привлечены к суду 113 сотрудников и 49 частных торговцев, содержателей гостиниц и ресторанов. Киевская губернская милиция, заражённая взяточничеством сверху до низу.
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1929 год. Ростове на Дону Привлечено 53 сотрудника милиции. Суд приговорил 35 чел. от 5 до 1 года заключения. 18 оправдано.
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1929 год. Новосибирск. Осуждено 30 человек за бандитизм. Курировались исполкомом и райкомом партии.
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1929 год. Астрахань. Привлечено не менее 200 человек, в том числе 90 работников аппарата, 40 членов партии. Взяточничество, круговая порука.
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1930 САМАРКАНД, 26.Сегодня в Самарканде началось слушание выездной сессией Верхсуда СССР дела группы узбекских судебных работников, обвиняемых во взяточничество и разложении и систематическом извращении классовой сущности советского суда.
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1930 ХАРЬКОВ, 14 апреля. Чрезвычайная сессия Верховного суда УССР сегодня днем начала слушанием дело о крунных злоупотреблениях и хищениях, вскрытых органами ГПУ, в лесном хозяйстве Украины. На скамье подсудимых 127 человек. Всем им предьявлено обвинение по разным статьям уголовного кодекса, предусматривающее подрыв госпромышлености и торговли с контрреволюционными целями, взяточничество, подлоги и использование своего служебнoro положения и т. д.
92 обвиняемых признали себя виновными безоговорочно или частично. 35 обвиняемых упорствуют, вопреки очевидным уликам и фактам. 1
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1930 По делу работников Вологодского губФО и частников привлечено к уголовной ответственности свыше 100 человек. По коррупционным делам бюджет недополучил свыше 3,5 млн. рублей.
На том же XV съезде партии тов. Орджоникидзе был приведен ряд ярких примеров, которые характеризовали недостатки нашего аппарата. Недостатки эти, вернее, зло наших учреждений, это – бюрократизм, волокита, разбухшие штаты, чиновническое грубое отношение к посетителю, разбухшая отчетность и переписка, неправильная постановка дела и т. п. И привел ряд цифр.
Вот эти данные: в народных судах РСФСР за 1926 г закончено! 1.427.776 уголовных дел. По этим делам привлечено 1.906.791 челов. Огромный процент – 34,6 этих дел прекращен и 25,4% – оправданы. А людей, как указал т. Орджоникидзе, все- таки вызывали, людей таскали, не подумали заранее, не разобрались толком, надо предавать суду или не надо.
Украина в этом отношении не отстает от РСФСР. За 1925-26 г. в УССР по уголовным делам было вызвано – 438.783 подсудимых, 2.074 470 свидетелей, по гражданским делам 1,5 миллиона и 5.869 экспертов. Всего, таким образом, по УССР вызывалось в судебные учреждения в течение года 4.011. 366 чел., или 15 проц. всего населения. А большинство этих дел оказались пустяковыми.
Поэтому партия и производила периодические чистки управленческого аппарата. Народный Комиссариат Финансов, благодаря точному определению, чем должны заниматься отдельные части наркомата и работники, уничтожил 150 структурных подразделений и тем самым упразднил 98 командных должностей, то есть – «завов» и «замов». В Наркомторге упразднено 180 структурных подразделений и 90 командных должностей. На Московско-Курской жел. дороге было 126 звеньев аппарата и 209 административных лиц; оставлено 68 административных лиц и лишь 70 самостоятельных частей (отделы, части, отделения).
Только пролетарская партия, ясно сознающая назначение советского государства и силу его аппарата, способна так беспощадно, смело и всесторонне выявлять недостатки в работе аппарата.
Задача эта целиком совпадает с основной задачей нашего социалистического творчества—с культурной революцией, которая началась с великого Октября и которая постепенно ширилась. В период индустриализации появились всевозможные курсы, законность приобреталась с опытом работы в коллективах, а также общего культурного уровня.
Культурная революция совершается без шума, иногда незаметно захватывая самые низы города и деревни – рабочих и крестьян. Еще в начале становления Советской власти Kомисcapиaт Внутренних Дел послал всем Губернским Советам телеграмму следующего содержания:
«Комиссариат Внутренних Дел имеет сведения от многих общественных организаций, что некоторые органы печати, не только буржуазной прессы, но и Известия губ., уездных Совдепов печатают распоряжения Советской власти, декреты, инструкции и другие постановления Совета Нар. Комиссаров с большим опозданием и не полностью, делая лишь хроникерские заметки.
Советская власть, как власть рабочих и крестьян, делает постановление и издает декреты исключительно в интересах пролетариата и крестьянства, который должен быть своевременно и подробно оповещен о всех шагах своего правительства.
Во исполнение этого, Народный комиссар внутр. дел предписывает всем Совдепам обязать и строго следить за тем, чтобы все постановления Совета Народных Комиссаров, центральных комиссариатов и местных Совдепов печатались полностью и своевременно в официальном отделе всех органов на первой странице.
Газеты, не желающие печатать постановления Советской власти, немедленно закрывать и редакторов привлекать к революционному суду за неподчинение власти рабочих и крестьян».
Открытость и доступность каждого жителя страны ко всем законам и распоряжениям правительства, что бы он мог самостоятельно ткнуть бюрократа в закон и потребовать выполнение закона или распоряжения.
Советская власть шла по пути рационализации государственного аппарата, решительного сокращения расходов на содержание аппарата, его улучшения, постепенного привлечения всех трудовых масс к управлению и контролю, облегчая всем этим борьбу с бюрократизмом.
Так в пятилетие 1923 – 1928 гг. ежегодные расходы на управление составляли 14% бюджета, в первую пятилетку 1928 – 1932 гг. – 5%, вторую 1933 – 1937 гг. – 4,3%, последующие года – 4,1%.
Источник: www.kramola.info