Вот для чего нам нужен Чемпионат мира по футболу
В России стартовал Чемпионат мира по футболу, но у многих остаются вопросы о том зачем он нужен и не слишком ли дорого обошёлся стране. Разберём этот и другие вопросы в сегодняшнем выпуске.
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Время-вперёд! #296 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/YnZ9SFbmME4
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В выпусках используются следующие композиции:
Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music
музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…
и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)
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Источник: www.youtube.com
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Кошмар! Это надо обязательно полить поносом! Где Серый с командой поливальщиков?!..
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“Ограбление пенсионеров в таком случае становится одним из заключительных аккордов перед запуском сценария распада – какой смысл тратить столь нужные в скором будущем ресурсы на бесполезное старичье, которому уже нет никакого применения, включая и выборы, ради которых их еще были вынуждены терпеть. Примерно так перед запланированным банкротством администрация начинает выводить активы и концентрировать их в сторонке, накапливая на балансе безнадежные долги.
Если так – то совершенно разумными вдруг становятся действия по строительству бессмысленных мегасооружений вроде Крымского моста, Олимпиады, чемпионата мира, газовых Потоков, которые никогда не окупятся: это всего лишь способ переброски гигантских сумм на счета своих собственных структур, которые и станут основой будущих улусов и эмиратов на месте нынешней России. Алекс Фэк в своем отчете по Потокам невольно зацепил эту особенность, указав на то, что все мероприятия по их строительству указывают на подрядчиков, как единственных выгодополучателей мегастроительства. Достаточно взглянуть на фамилии подрядчиков, как картина происходящего становится более чем очевидной. Все те же фамилии фигурируют во всех мероприятиях, на которые щедрым потоком из бюджета выливаются триллионы. И здесь речь уже не только о жадности: вне всякого сомнения, катастрофическое положение структур, под вывеской которых и совершаются столь чудовищные траты (вроде того же Газпрома) изначально заложено в проект вывода активов.” – https://el-murid.livejournal.com/3834228.html#cutid1
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Вот, чем мне нравится “Время вперёд!, так это своим неиссякаемым оптимизмом. Интересно, а сколько украли со строительства этих же стадионов? А со строительства гостиниц и т.п. А цены на чемпионате, это просто ужас, для кого этот праздник, уж точно не для нас. Лично мне этот чемпионат до лампочки, как ездили по железке со скоростью 40 км/ч, так и ездим, а весь мир уже так ускорился до скорости 600 км/ч. А то аэропорт “Платов”, а , кто летать будет с такими ценами на билеты?
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Я считаю Эль-Мюрид прав эти мегапроекты являются прикрытием для вывода бабла из бюджета,а вот куда пойдет это бабло отдельная интересная история.