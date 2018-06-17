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Крах лекарственной медицины

22:20. 17 июня 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

Официальная "лекарственная" медицина не лечит болезни, а внедряет их в нашу жизнь через стереотипы. Предлагают не менять образ жизни, чтобы обойти болезнь, а подготовиться к этой болезни профилактическим лекарством и принять её как должное.
 
Убрать симптом болезни- не значит вылечить. Есть ли связь между кашлем и состоянием кишечника? МОК: а можно и дома. Почему болезнь приходит с возрастом. Для чего природные методы лечения не только замалчиваются, но агрессивно отвергаются в СМИ. Движение к истинному выздоровлению- медленно, но верно.
 
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