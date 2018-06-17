Чубайс с косой: похороны. Дорого

Источник: versia.ru

С давних времён богата земля Русская героями. Здесь ничего нам выдумывать не надо – ни суперменов, ни бэтменов, ни человеков-пауков – все есть, все свои. Александр Невский, Михаил Кутузов, Георгий Жуков… Своим мнением поделилась теле- и радиоведущая Анна Шафран.



И речь не только о воинской славе. Наука, культура, искусство – у нас есть кем гордиться. Но редко кому удавалось завоевать таких масштабов поистине народную антиславу антигероя, как Чубайсу. И никакой Мутко здесь с ним не сравнится, этому любителю английского ещё расти и расти.

Судите сами. Человек не упускает ни единой возможности заявить о себе – постоянно в информационной повестке. На этот раз креативный гражданин вместе с «Роснано» предложил правительству и Центробанку России инвестировать пенсионные средства граждан в… наноиндустрию. По словам Чубайса, сейчас, когда первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорит о новом подходе к накопительным счетам, необходимо «снова поставить этот вопрос и снова всерьёз его обсудить». «Ресурсы пенсионной системы необходимо использовать как инвестиционный потенциал для развития страны».

Здесь хочется сделать паузу и задать несколько вопросов. Кто из нас может вспомнить хотя бы один успешный проект, реализованный Чубайсом и «Роснано»? Более того, в своё время не только мы, простые смертные, но и Счётная палата сильно усомнилась в эффективности «Роснано», увидев в компании только убытки и не найдя никаких инноваций. Один из самых ярких моментов: решение о финансировании проекта «Поликремний» в «Роснано» приняли, несмотря на отрицательные заключения профильных специалистов из Института химии силикатов и МИФИ. Проект в результате провалился, чего и следовало ожидать, чуда не случилось. Государство потеряло миллиарды рублей. Как полагают некоторые эксперты, доход «Роснано» в основном складывается не из того, что они изобрели и внедрили что-то новое, а из прокручивания госденег на банковских счетах.

Напомню и о несостоявшейся приватизации управляющей компании «Роснано», которую остановили сотрудники правоохранительных органов, обратившись к главе государства. Тогда мы узнали, что «в результате информирования органами ФСБ президента РФ не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО «Роснано» стоимостью 147 млрд рублей». В докладе генпрокурора значилось, что приватизация готовилась по заниженной цене.

А теперь приведу слова Чубайса из его рассуждений по поводу приватизации в России в период 90-х. «Приватизация в России до 97-го года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Мы её решили полностью (…). Каждый проданный завод – гвоздь в крышку гроба коммунизма. Дорого, дёшево, бесплатно, с приплатой – вопрос двадцатый…» Очень честно и цинично. Спасибо за искренность.

За долгие годы Чубайс убедительно доказал одно: похоронить любое дело, за которое бы он ни брался, у него получается быстро и эффективно. Теперь вот денег пенсионеров ему захотелось. Могильщик всея Руси.

Анна Шафран

Источник: nstarikov.ru