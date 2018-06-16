Россияне подписывают петицию против повышения пенсионного возраста
09:53. 16 июня 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Российские профсоюзы обратились к Владимиру Путину с требованием не допустить повышения пенсионного возраста.
Как мы сообщали ранее, 14-го июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что повышение пенсионного возраста начнется с 2019-го года с переходным периодом. Планируется до 2028-го года повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 2034-го года до 63-х лет.
Граждане взволновались после этого заявления, инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Реакция не заставила себя долго ждать – Общероссийское объединение профсоюзов “Конфедерация труда России” создало в Интернете петицию против повышения пенсионного возраста My WebPage, которую может подписать любой желающий.
Петиция обращена к четырем адресатам:
Президенту Владимиру Путину;
Председателю Правительства Дмитрию Медведеву;
Председателю Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеславу Володину;
Председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко.
В настоящее время ее подписали почти 300 000 человек, и число подписантов непрерывно растет. По мнению граждан, многие россияне не доживают до пенсионного возраста, при этом исправно платят налоги. В петиции отмечается, что для повышения пенсионного возраста нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем.
Петиция представляет собой не просто протест, в ее тексте приводятся доводы в пользу отказа от повышения пенсионного возраста. Авторы документа приводят данные Росстата, согласно которым при сохранении существующих демографических тенденций до 65 лет не доживут 40% мужчин и 20% женщин.
Также в петиции сказано, что дефицит пенсионного фонда возникает из-за “серых зарплат”, с которых не платятся страховые взносы. По мнению авторов при легальной занятости населения не может возникнуть дефицита ПФ, поэтому предлагается решать проблему борьбой с неофициальной занятостью и усилением ответственности работодателей за “серую зарплату” и уход от уплаты налогов и сборов.
Источник: nashaplaneta.su