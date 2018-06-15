Заявление Мааса о новой восточной политике – это завуалированное желание достроить СП-2

Источник: politros.com

Берлин нацелен на создание новой восточной политики. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его мнению, молчание между Соединенными Штатами Америки и Россией может плохо кончиться. Он назвал эту тишину «опасным безмолвием» и сказал, что Восточная Европа нуждается в новой политике. Об этом пишет РИА «Новости».



По словам Мааса, новые политические пути дадут представление, как действовать дальше, и укажут другие вехи сотрудничества с Россией, которые будут направлены на то, чтобы соблюдались интересы всех европейцев.

Глава МИД Германии сказал, что новая политика должна будет соблюдать баланс в разных сферах экономики, культуры, науки и безопасности, при этом учитывать нужды всех стран. Маас также отметил, что выбранный курс будет направлен на сотрудничество тех стран, которые «мыслят и чувствуют по-европейски». Кроме того, он также выразил надежду, что данная инициатива поможет откликнуться и другим странам Восточного партнерства, подразумевая при этом Грузию и Украину.

Общественный деятель, политолог Николай Викторович Стариков в интервью журналистам «ПолитРоссии» назвал высказывание Мааса о новом курсе политическим маневрированием.

«Для России было бы очень хорошо, если бы в общем антироссийском фронте, который сегодня демонстрируют западные государства, появилось несколько точек зрения, и появились бы разные позиции. Но, увы, на сегодняшний день позиция одна, которую во время встречи G7 ещё раз подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель – это продолжение санкций, продолжение давления, продолжение обвинений России в различных «прегрешениях». В этом смысле заявление министра иностранных дел Мааса следует рассматривать как выражение недовольства позицией, которую занимает США, но не более того», – сказал политолог.

Собеседник «ПолитРоссии» подчеркнул важность строительства газопровода «Северный поток –2» для Германии.

«Немцам важно любой ценой построить газопровод. Вот вокруг этой газовой трубы сегодня и разворачиваются основные политические баталии на европейском континенте. США стараются всеми силами не допустить этого строительства. Германия, наоборот, заинтересована в том, чтобы получить ещё одну нить снабжения российским газом, которая бы давала хоть какую-то независимость от американцев, поэтому это все политические маневры. Это заявление не стоит расценивать, как некую независимость Германии от США, это всего лишь политическое маневрирование. До тех пор, пока на территории Германии располагается огромное количество американских военных баз, а также военнослужащие Британии, Канады, Франции, говорить о полном суверенитете Германии невозможно», – заключил Стариков.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru