Трамп над схваткой

Это четверостишье всегда вспоминаю, наблюдая за манерами президента Франции Э. Макрона, визит которого в США благополучно завершен. Пережив положенную долю издевательств от старшего товарища, президент Франции наконец-то отбыл домой:

https://vz.ru/politics/2018/4/26/919735.html

Более чем удивительная манера общения Дональда Трампа и Эммануэля Макрона вновь обратила на себя внимание. В ходе визита президента Франции в Вашингтон наблюдатели стали свидетелями настоящего политического шоу, которое сложно назвать иначе, чем глумлением Трампа над своим молодым французским коллегой. Подобной «тактильной дипломатией» отличается не только президент США. …Понятно, что Трампа раздражает как навязчивая манера Макрона, так и его весьма вероятный гомосексуализм. Трамп не открытый гомофоб (этим словом на Западе теперь обозначают и тех, кому не особенно приятно общение с гомосексуалистами), но как минимум и не поклонник продвижения гей-культуры. А Макрон, еще и скрывающий свою «нетрадиционную ориентацию» за браком со своей бывшей учительницей, вызывает еще меньше уважения. Не говоря уже о том, что политическое бахвальство Макрона буквально накануне его визита в США поставило Трампа в неловкое положение. Пресс-секретарю президента пришлось опровергать заявление француза, рассказавшего всему миру, что он убедил Трампа отказаться от вывода американских военных из Сирии. Но если Макрон появился в большой политике ниоткуда (бывшего банкира «подсадили» влиятельные люди, и еще четыре года назад он не был известен никому во Франции) и от этого сильно нервничает, то для многих других политиков странное поведение и неудачные жесты являются чуть ли не фирменным стилем.

Чего ради стоило так унижаться? Ставленник семейства Ротшильдов на посту президента Франции Э. Макрон, как бы не старался раздуть до небес собственную значимость, до уровня генерала Де Голля, ему в политике не дорасти никогда.

Дядюшка Дональд, как мог изощренно унижал этого посланника известного банкирского дома, прибывшего к нему для переговоров о списании $50 трлн. долгов, которые на них хотят повесить иезуиты (условный Ватикан). И даже списанные с нашего ЦБ через WellsFargo $32 трлн. не спасают от разорения известное банкирское семейство.

Как я уже писала, убитая при авиакатастрофе сотрудница упомянутого банка, вероятно, не последняя жертва. В отношении WellsFarg oпроводится расследование USS, поэтому сотрудникам банка лучше пока не ходить по темным переулкам. Преступники рубят концы, но, судя по всему, все подчистить не успевают. Уже всплыли другие неприятные делишки с участием менеджеров банка — выпуск в оборот долларов, как бы это помягче выразится, не вполне настоящих.

Американский регулятор тоже обозначил свой интерес к сомнительным операциям банка, пока мягко, всего на $1 млрд… Неожиданно приключилась авиакатастрофа, следом за которой для «решения вопроса» был делегирован Макрон.

https://khazin.ru/articles/150-rassledovanija/58437-ells-fargo-zaplatit-shtraf-vlastjam-ssha-v-1-mlrd

Wells Fargo заплатит штраф властям США в $1 млрд 4 Расследования 21.04.2018 Регулирующие ведомства предъявили штраф одному из крупнейших американских банков за обман клиентов при выдаче автокредитов и ипотеки. Управление контролера денежного обращения (OCC) и Бюро финансовой защиты потребителей США объявили о предъявлении Wells Fargo двух штрафов в объеме $500 млн. Как отмечается, клиентам банка навязывались дополнительные страховки вместе с кредитами, за которыми они обращались в Wells Fargo. Кроме того, по оценкам регуляторов, банк допустил нарушения при фиксации процентные ставки на момент выдачи ипотечных кредитов определенным клиентам. Регуляторы также заявили о том, что размер штрафа банку был увеличен из-за того “несвоевременного исправления нарушений”. Штраф Wells Fargo в размере $1 млрд стал наиболее крупным среди предъявленных американским банкам администрацией Трампа.

Кстати, все скандалы о связях Трампа с порноактрисами (а под чьим контролем в США индустрия развлечений? И какую партию финансировал «разоблаченный» Харви Вайнштейн, например?) были инспирированы со стороны банкиров, чтобы снизит влияние супруги Мелании и условных иезуитов на Трампа. Скандалы не помогли, на встречах с французским президентом Мелания присутствовала, а белые одежды ей к лицу.

Равноудалив внутри своей семьи обе линии влияния — и ротшильдовскую (дочка с зятем), и ватиканскую (супруга), Дональд Трамп занял место над схваткой и стал посредником в переговорах.

Следующей к Трампу на переговоры прибудет А. Меркель:

http://www.ng.ru/columnist/2018-04-26/7_7220_merkel.html

Немецкий канцлер Ангела Меркель отправляется с визитом в США. Ее будет сопровождать вице-канцлер Олаф Шольц, занимающийся в кабинете министров вопросами финансов. Обращает на себя внимание, что эта первая после вступления в четвертое канцлерство поездка Меркель за океан носит рабочий характер и продлится всего один день. До нее в Белом доме с «пышным трехдневным государственным визитом», как пишет газета Berliner Morgenpost, побывал французский президент Эмманюэль Макрон. Правда, перед этим он заехал в Берлин, где обсудил с Меркель в том числе и свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. Но тем не менее Макрон постарался представить свой визит в США как успех в плане укрепления личных контактов с Трампом. Газета отмечает, что поездкой Меркель завершается «европейская неделя» Белого дома. Из-за столь скромной (в отличие от Макрона) организационной стороны поездки канцлера возникает несколько вопросов, и связаны они с предшествующей ей публикацией в американской Wall Street Journal. В ней раскрыты детали предстоящих переговоров Меркель в Белом доме. Газета отмечала, что «руководство Германии, мол, хочет, чтобы администрация Трампа освободила немецкие компании от новых жестких американских санкций в отношении России». Помимо обеспокоенности по поводу санкций Меркель намерена предупредить Трампа о возможных экономических последствиях американской торговой политики. В ответ на мое обращение по поводу подлинности подобных планов Меркель в Вашингтоне во влиятельном Восточном комитете германской промышленности – предпринимательском союзе, курирующем в том числе и деятельность немецких фирм в России, – сказали, что данная публикация похожа на правду. Известно, что бизнес призывает правительство ФРГ оказать воздействие на США в пользу смягчения позиции или даже сделать для немецких фирм специальную оговорку, чтобы они не стали жертвами ухудшающихся российско-американских отношений. Известно, что ведущие концерны Германии ведут дела как с конкретными российскими лицами, так и с фирмами, которые оказались под американскими санкциями. Правда, в письменном ответе на соответствующий запрос «НГ» от Федерального ведомства по печати за подписью руководителя службы Йоханнеса Пеппинга лишь приводятся слова Меркель, которые она произнесла во время встречи в Берлине с Макроном. Она сказала: «Трансатлантическое партнерство для нас является важным, даже если имеются различия во мнениях. Для меня это будет одна из первых поездок, которые я совершу после повторного избрания на пост канцлера. И это для меня настоящая потребность. Мы живем во времена, когда имеются различия во мнениях, и, разумеется, мы будем эти различия обсуждать». Канцлер вновь подчеркнула, что Трансатлантическое партнерство ввиду многих недемократических явлений в мире «представляет собой большую ценность, которую я намерена поддерживать и сохранять». Итак, вывод, который можно сделать из подобного заявления, заключается в том, что между американским и германским подходами к существующим проблемам (можно допустить, что в их числе и санкции) действительно имеются различия. Но эти различия не должны мешать самому главному в в немецкой политике – трансатлантическому сотрудничеству. Можно допустить, что проблема санкций заботит германское правительство. Но с учетом сложных отношений между Меркель и Трампом (в пользу этого свидетельствует тот факт, что, по данным немецкого информационного агентства N-tv, с октября 2017 года по апрель нынешнего не состоялось ни одного телефонного разговора между канцлером и американским президентом) эту тему немецкие власти пытаются не акцентировать. Правда, отсутствие телефонных переговоров с Вашингтоном в этот период можно было бы также объяснить неясностью положения самой Меркель в плане утверждения ее канцлером. В любом случае пока Трансатлантическое партнерство явно довлеет над канцлером. В пользу этого свидетельствуют результаты последней встречи министров иностранных дел «большой семерки» в Торонто, в которой участвовал и глава МИД ФРГ Хайко Маас. На ней была еще раз подтверждена консолидированная санкционная политика ведущих промышленно развитых стран мира в отношении России. В складывающихся условиях скорее всего немецкому канцлеру трудно будет оспаривать в Вашингтоне принятые США меры. Но, по сути дела, за это несет ответственность именно немецкий бизнес, который после 2014 года согласился с утверждением Меркель, что политика имеет приоритет над экономикой. Теперь немецким предпринимателям приходится пожинать плоды своей былой опрометчивости.

Видимо, она, либо кто-то из членов ее делегации, уполномочена представлять вторую сторону конфликта.