Виновата только Германия
17:07. 8 мая 2020 61 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Иронично, но в преддверии Дня Победы, именно Германия громче всех выступила против восточно-европейского ревизионизма, заявив, что только Германия является единственной ответственной за развязывание второй мировой войны.
Министр иностранных дел Хайко Маас написал по этому поводу целую статью, где решительно отверг попытки уравнять Германию и СССР в вопросе развязывания второй мировой войны. Так сказать попер против навязываемого США нарратива.
Глава МИД Германии Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом опубликовал статью в издании Spiegel под названием «Нет политики без истории». Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
«Попытки переписать историю самым постыдным образом за последние несколько месяцев требуют от нас ясного заявления, которое не должно было бы быть необходимым с учетом того, что исторические факты неизменны: именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост. Тот, кто пытается посеять сомнения по этому поводу и пытается назначить другие народы преступниками, ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны. Он эксплуатирует историю и раскалывает Европу», — говорится в тексте статьи.
Маас объяснил такую свою позицию в отношении истории Второй мировой тем, что миру необходимо избежать угрозы ревизионизма. «Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Вот почему, а не из соображений якобы какого-то морального превосходства — мы, немцы, в частности, должны выступить против того, чтобы нападавшие превращались в пострадавших, а жертвы становились преступниками»
https://www.rbc.ru/society/08/05/2020/5eb543e39a7947102acb2231 – цинк
Причины данного демарша немцев видятся в следующем:
1. Германия прекрасно понимает, что ревизионизм в Восточной Европе и попытки пересмотреть итоги второй мировой войны, направлены в первую очередь против РФ, в рамках осуществляемой США стратегии, где прибалтийские лимитрофы, Польша или Украина, являются инструментами американской политики, которые мешают крупному немецкому капиталу взаимодействовать РФ, что влечт за собой ущерб как интересам Германии, так и интересам ЕС, ибо эта политика позволяет формировать за счет зависимых от США членов ЕС, антироссийский блок, который препятствует не только нормализации отношений ЕС с РФ, но и ставит под вопрос выгодные Германии проекты вроде "СП-2", который лоббирует сама Меркель и значительная часть крупного немецкого бизнеса. При этом немцы видят, что те же самые страны, которые разоблачают "кровавого Сталина", всячески вставляют палки в колеса тому же "СП-2".
2. Также у немцев есть ясное понимание, что педалирование темы виновности Германии и СССР существует и для актуализации темы выплаты новых репараций и компенсаций, которые та же Польша, уравнивающая Третий Рейх и СССР, требует не только с СССР, но и с Германии. Поэтому немцы совсем не заинтересованы в том, чтобы этот вопрос становился вопросом актуальной политики, так как тему выплаты репараций и компенсаций (помимо уже выплаченных), Германия всячески пытается закрыть и более к ней не возвращаться. Но эта тема остается в повестке дня благодаря усилиям зависимых от США членов ЕС.
3. Эти идеи, которые раскалывают Европу. Они не появились сами по себе, а были заботливо взращены в Восточной Европе с помощью США, откуда в страны бывшего ОВД вернулись бывшие бандеровцы, лесные братья и прочие коллаборационисты, которые и начали в рамках "новой политики памяти", корни которой уходят в антикоммунистические программы ЦРУ, культивировать пропаганду коллаборационизма или даже открытого нацизма, начиная со школ и заканчивая телевизором. Естественно, все подобные режимы ориентируются прежде всего на Вашингтон, а не на Берлин. Их задача – формировать санитарный кардон между Западной Европой и РФ, сдерживать РФ и ослаблять ЕС, чтобы он не обрел военно-политической субъектности.
4. С другой стороны, одно дело осудить на словах, а другое дело – что-то предпринять на деле против того, что творится в Восточной Европе. Можно полагать, что все демаршем Мааса и ограничится.
При этом в самой Германии есть евроатлантическое лобби, которое не видит ничего плохого в восточно-европейской политике США, поэтому можно периодически отмечать как поддержку этой линии в немецких СМИ (вроде "Дойче Велле" или "Бильд"), так и работу в этом направлении со стороны целого ряда немецких НКО, вроде того же "Фонда Эберта", который культивировал в России трактовки аля "Коля с Уренгоя".
Тем не менее, важно отметить, что спустя 75 лет немцы официально помнят, кто развязал войну и кто в ней виноват. Пока что помнят.
PS. И да, в Кремле заявил, что Борис Джонсон в своем поздравлении, признал решающий вклад СССР в победе над нацизмом. Россия в свою очередь заявила о том, что помнит о помощи англичан с проводкой Полярных конвоев, которые сыграли важную роль в снабжении советской оборонной промышлености в годы ВОВ.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5851570.html
Во во немцы добрейшие люди а поляки или хохлы просто злодеи. Только одно но что хохлы что поляки,цх в случае заварухи будут бегать с нашим древним оружием и своей новой лопатой. А вот немцы не на фейковых танках и самолётах попрут а на вполне реальных. Как то забавно получается что самая “миролюбивая” нация в мире снова производит лучшее оружие в мире.
Бла-ародно, конечно, со стороны немцев, но не думаю, что виноваты только они. Европка почти в полном составе приветствовала нацистов, а Гитлера даже объявляли человеком года. Будущая королева Великобритании Елизавета позировала фотографам с нацистским зигованием, ейный папа-король был от фюрера в восторге. Потом, правда, жареный петух их таки клюнул. )
Вся Европа (особенно ее западная часть) были преисполнены нацистских идей о своем превосходстве и праве “белого человека” господствовать в мире. При этом “белыми” они считали (и считают по сей день) только себя, но ни в коем случае не славян или каких-нибудь мадьяр. Так что почти вся Европа виновата в начале ВМВ: одни страны толкали Гитлера на агрессивные действия своей моральной поддержкой, а другие напрямую вступали в союз с нацистской Германией. Я уж не говорю о том, сколько добровольцев почти из всех европейских стран воевали в составе вермахта.