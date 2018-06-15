Рыночная «Сатана»

Один вопрос порождает десятки других. Начнем с того, какие они «наши»? Успокоим особо бдительного читателя: речь не идет о национализации, реприватизации или иной форме смены собственности. Этой проблемы не касаемся, поскольку она общенационального масштаба и в отдельно взятом районе не решается.

Здесь же речь идет о предприятиях, которые некогда составляли славу Октябрьского района г. Барнаула, а ныне закрылись полностью или влачат жалкое существование в пределах 5–10 процентов былой мощности. Они созданы трудом октябрьцев и жителей других районов Барнаула. Они процветали экономически и создавали мощь страны, их финансовые результаты составляли базу государственного бюджета и личных доходов трудящихся. Сегодняшний их упадок составляет главную причину скудости государственной казны и бедности граждан.



Крупные предприятия не случайно называют градообразующими. Они дают жизнь всему, что есть вокруг. Даже трамваю. Сегодня остановка «Моторный завод» ликвидирована за ненадобностью, а подземный переход превратился в клоаку. Одновременно невостребованными стали десятки тысяч инженеров, техников, рабочих металлообработчиков и сборщиков. Трагедия для тысяч семей, принесенных в жертву капитализму. Одновременно на семейные расходы буржуазное государство сбросило содержание жилищ, полное возмещение стоимости коммунальных услуг, ввело платную медицину и образование, в тысячи раз подняло тарифы на городской транспорт и электроэнергию. Город большой, люди у нас терпеливые. Кто-то пошел искать судьбу на биржу труда, иной грузчиком в магазин или на рынок, кто-то дворничать. Жизнь продолжается и даже выявляет некоторые преимущества по сравнению с советским периодом. Например, раньше пассажиры толпились в очереди на остановке общественного транспорта, теперь транспорт теснится в ожидании места у посадки. Пассажиропоток скукожился. В жизнь вступает поколение, для которого нынешняя ситуация – привычная обыденность. Но от того не легче. Нет работы. Молодежь разъезжается. Демографический провал усугубляется негативным результатом миграции.



Особенно наглядно видна роль производства на селе. Прекращение существования производственного подразделения неминуемо влечет гибель поселения. Тысячи сел и деревень оставили после себя развалины строений и заброшенные погосты. Такими же руинами представлены сегодня многие промплощадки нашего района, города.



Это война. Хитрая, коварная, завуалированная. Привязанная по темпам ведения к срокам смены поколений, потому на первый взгляд незаметная и нестрашная. Урон, как по величине материального ущерба, так и по размеру людских потерь, превысил ущерб от последствий Великой Отечественной. Те немногие, кто понимал и осознавал суть происходящего, всё ждали и надеялись – вот-вот народ все поймет и проснется. Однако момент пробуждения затягивается, верх берет рутинная сила привычки. Есть опасения, что этот исторический процесс может принять необратимый характер. По оценкам авторитетных экспертов, точка невозврата находится в календарных рамках текущего президентского срока правления – 6 лет.



Для тех, кто еще не стал равнодушным к судьбе России и наших потомков, важно понять, что исторический процесс последних десятилетий есть результат осмысленного целенаправленного воздействия определенных общественных сил, враждебных нашему народу и стране. Это не стихийный акт морально-этического характера. Его целью является устранение населения как субъекта хозяйственно-исторического процесса и безраздельное использование в своих интересах наших природных ресурсов – земель, лесов, недр, доступ к которым является единственной гарантией возможности преодоления уже развернувшегося глобального мирового кризиса.



Вся суть гамлетовского «быть или не быть» в этом пункте невозврата. Потому что мировой капитал (силы, его представляющие) уже вступил в пользование российскими ресурсами. Пока только опосредованно – через российский олигархический капитал прокладочного типа: «хапнул-продал-наварил». Причем действует он в режиме наиболее дружественном и благоприятном для иностранного капитала, без ограничений допуская его на территорию страны.



Взять, к примеру, ключевой для любой страны рынок продовольствия. Сегодня в большинстве сегментов российского рынка продуктов питания и напитков наибольшая доля принадлежит иностранным корпорациям:



– почти 60% рынка молока;



– более 70% рынка соковой продукции;



– порядка 80% рынка замороженных овощей и фруктов;



– более 90% рынка плодовоовощной консервации;



– более 80% рынка пивоварения.



Спрашивается: где тут место продукции тружеников алтайских полей, которые еще не теряют надежды вырваться из нужды и занять достойное место в жизни? Нет его и не будет!



Отечественные компании пока сохраняют лидерство на рынках мясопереработки и хлебобулочных изделий, однако в данных сегментах также прослеживается общий тренд – поглощение более мелких компаний крупными корпорациями, в том числе западными. (См. http://zavtra.ru/ blogs/peremen_ne_budet)



Приятно было сознавать, что основатель и владелец сети продовольственных магазинов «Мария-РА» – местный гражданин. И вдруг оказывается, зимнюю лыжню, традиционно проводимую этой фирмой, будет открывать сам владелец ее… уже гражданин Австрии!



В конце концов, это частный (хотя и важный) вопрос, который общей картины не меняет и поменять не может. Ключевой вопрос в том, что формируют и проводят в жизнь убийственную для страны социально-экономическую политику прямые враги русского народа и государства и их верные пособники-предатели. Результаты формирования обновленного медведевского правительства убедительно показали, что и вновь избранный (или в третий раз переизбранный) президент ничего сделать не хочет . Разницы нет.



Любой бизнес, в том числе и производство, нельзя вести без доступных кредитов. Поскольку производственный цикл последовательно проходит стадии закупки ресурсов, технологического процесса производства и, наконец, этапа реализации продукции, когда вложения возвращаются с прибавкой. Доступность кредита означает, что кредитная ставка не превышает рентабельности производства (обычно 15–18 процентов) и компенсируется из прибыли без ущерба для основного капитала заемщика. Если отечественные банки давали кредиты за 20%, то зарубежные – всего за 5–7%. Причем нашими же деньгами, так как правительство свободные (и не совсем свободные) средства загоняло туда под 3%. Санкции в основном заключались как раз в отключении российских заемщиков от зарубежных дешевых ресурсов. Заметим, что правительственная практика перекачки на запад бюджетных средств осталась прежней.



В России производить невыгодно. Например, тракторный завод, принадлежащий объединению «Ростсельмаш», находящийся в Канаде и получивший в 2012 году прибыль в размере 16,4 млн долл., в российских условиях имел бы убыток 21,7 млн долл., т.е. не мог бы работать. Именно налоги – главная статья, определяющая убыточность предприятия в России. Завод в Канаде в 2012 году заплатил в виде налогов 47,9 млн долл.; в России такой завод должен заплатить 74 млн долл., т.е. на 26,1 млн долл. больше. К тому же в Канаде заводу дают кредиты под 2,3% и электроэнергия в два раза дешевле. Убедительным доказательством истинного отношения власти к отечественному производителю является очередное повышение цен на ГСМ, которое уже стало традиционно привязываться к посевной кампании в сельском хозяйстве. Особенность нынешнего дорожания в том, что произошло оно на фоне заметного роста мировых цен на нефтепродукты и никакого экономического обоснования в качестве компенсации потерь на внешнем рынке не имеет.



Недавно освобожден от занимаемой должности губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, и мало кто нашелся из числа тех, кто мог бы сказать о нем доброе слово за 13 лет пребывания его на высшем должностном посту региона. Дело даже не в его человеческих качествах, которые оказались гадкими. Он олицетворял собой и последовательно проводил в жизнь именно эту политику столичного олигархического капитала. Даже те скудные ресурсы, которые выпадали на долю региона, вкладывались не в производство и улучшение жизни людей, а в туристическую привлекательность края. Не имея богатых доступных для продажи недр (как Кузбасс или Томск), он решил торговать природными ландшафтами, но не развивать собственное товарное производство. Результат известен: край прочно занимает последние строки среди регионов страны по уровню и качеству жизни населения.



Кстати, освободили его не за это. Главной причиной были неудовлетворительные показатели на выборах президента В.В. Путина. И лучшие результаты голосования за оппозиционного кандидата П.Н. Грудиниа.



Прислали нового назначенца . Но столичная власть остается по-прежнему олигархической и компрадорской во всех смыслах, а пойти против течения новый назначенец не может. Его прислали и посадили в кресло губернатора на определенных условиях. И эти условия остаются теми же самыми, которые удушили барнаульские заводы, обратили в рухлядь промышленную жемчужину России Рубцовск, душат тяжким гнетом финансов и цен аграрный сектор края. Это условия мирового капитала, порабощающего нашу Родину, которые колониальные .

Источник: www.sovross.ru