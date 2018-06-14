Эпоха дегенератов, наступившая в западном мире, прорывается в Россию

Источник: новости-россии.ru-an.info

Современный исторический период либеральных ценностей, если мы его переживем, будет определен в дальнейшем как эпоха деградации и дегенератов. Так как реализация либеральных идей приводит в итоге к доминированию дегенеративных социальных процессов. Каждый пункт комплекса либеральных ценностей оказался элементом единой системы алгоритмов деградации. Поэтому Европа уже одной ногой в могиле, а США в скором времени их догонят.



Свобода личности превратилась в тиранию меньшинства над большинством. Причем чем меньше меньшинство, тем больше у них возможности для защиты своей свободы, больше власти. Помимо того, что дегенераты и носители алгоритмов деградации в здоровом обществе всегда находятся в меньшинстве, либерализм дал им силы и власть бороться с большинством.

Так появилась довольно интересная идеологическая структура — миссионерство деградации. Причем над этой структурой работали довольно серьезные ученые. Они придумали окно Овертона, пиар, методы управления толпой, комплекс мер под названием «цветная революция» и… И применили весь этот «букет» у себя, потому что они делали все это счастье для себя. Ну а потом уже разнесли его по миру.

Поэтому полную дегенеративность этого пункта в системе либеральных ценностей я считаю доказанной.

Индивидуализм пропагандирующий, что интересы личности, разделяющей либеральные ценности, выше интересов общества. Это просто кульминация дегенеративной идеологии. Другими словами в обществе все равны, но если человек дегенерат, то законы ему не писаны. Любое общество, любое государство, любое соглашение и наконец совесть подразумевает, что человек признает ценность социальных отношений и ограничивает свои потребности настолько, чтобы эти отношения могли существовать. И агрессивное миссионерство для этого элемента системы либеральных ценностей приводит к «законному» разрушению всех выше перечисленных отношений, так как актором этого процесса является лицо, которое не способно к конструктивному созиданию.

Например цивилизованный человек не ходит в голым там, где ему это приспичит, потому что соотносит свои действия с мнением окружающих. Это банально не этично, противоречит нормам культуры, наконец общественное место не предназначено для подобного поведения. Но в рамках концепции индивидуализма либерал ходить голым там, где ему хочется. Такое поведение часто практикуется в современной Европе, можно найти много видеороликов на ютубе с точно таким или подобным поведением.

Тем самым либерал разрушает сложившуюся структуру социальных процессов. Но при этом не дает ничего взамен. То есть индивидуализм приводит к чистой деградации социальной структуры.

Правовое и политическое равенство подразумевает под собой формирование властных органов посредством выборов и предполагает, что у всех групп электората есть равные возможности.

Иными словами либералы не признают государственное управление наукой. И на этом основании они утверждают что у условного государственного процесса 2+2 итогом может быть не только 4, но и любое другое число, которое взбредет «просвещенному» в государственных делах электорату. Поэтому наравне с верным результатом «4» в выборах будут участвовать и другие варианты, которых будет намного больше и которые по факту будут ложными. Таким образом шансы принять правильное решение минимизируются настолько, насколько это возможно.

В итоге это вторая после индивидуализма по своей силе дегенеративная идея комплекса либеральных ценностей.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что либералы всего за 27 лет умудрились уничтожить множество, в прошлом, прогрессивных и сильнейших этносов нашего мира.

Терпимость и плюрализм. 2+2 теперь может быть равно не только 4. Да, это полная чушь, но смиритесь.

Вера в силу человеческого разума - этот пункт противоречит сам себе и всему выше перечисленному. Венец абсурда и вишенка на торте комплексной деградации. Если человек разумен, то зачем в это верить? Если человек разумен, то как он дошел то до жизни такой в Европе? И как он видя Европу и США сделал все это на Украине? И почему в США видя вообще все это ничего не меняют?

Все очень просто — мы живем в эпоху дегенератов, верить в их разум так же глупо, как следовать либеральным ценностям.

В итоге даже наше государство, которое родилось в криминальных 90-х и наследовало от тоталитарных режимов, монархизма и бандитизма множество неприглядных черт, выглядит вполне конкурентоспособным по отношению к странам запада. К счастью все эти травмы на теле нашей социальной структуры не дают развернуться либеральным процессам в полную силу. И поэтому, возможно, что мы дотянем до момента коллапса западной цивилизации и в таком случае у нас будет шанс свернуть на путь более конструктивного социального развития.

Источник: nstarikov.ru