Источник: politichanka.livejournal.com

Сегодня я нашла точный ответ на вопрос, сколько лет назад появились украинцы. Оказывается, процесс появления украинцев как народа задокументирован, причем проукраинскими источниками.



В США ещё с 1893 года издается эмигрантская газета «Свобода» проукраинской направленности. Она издается до сих пор, и на официальном сайте этой газеты висит архив всех её номеров. Я проследила, когда эта газета впервые начала писать об украинском народе и нашла именно тот номер, где слово «русский народ», как ранее себя называли украинцы, внезапно поменялось на «украинский народ». Хотите узнать, что эта была за дата? Что называется, и ста лет не прошло…

Вот первый выпуск “Свободы” за 15 сентября 1893 года. Да, под заголовком цитата Шевченко. Но ещё ниже надпись: «Часопись для руского народа въ Америце». Русского, а не украинского!

Посмотрим ещё один номер за этот же год. Аналогично. Для русского народа. И даже язык мало похож на украинский, а скорее это малороссийский диалект древнерусского. Если кто-то из украинцев мне не верит, то сами залезть в тот архив, там этих номеров дофигища, это не подделка. Каждый год выходил по 50, а потом ещё и больше номеров. И нигде в номерах за 19-й век нет упоминания украинцев. Они себя называют русским народом.

А вот уже номер 20-го века, за 4 января 1900 года. «Для руского народа», «Руского Народного Союза». Они себя так и называют.

Смотрим номер за январь 1910 года. Тут они написано «Орган Руського Народного Союза в Америци». Ну ОК. «Руський», «Руский», но в любом случае не украинский.

А вот он, последний выпуск, где упоминается русский народ. За 13-е октября 1914 года. Правда, упоминается скромно: «Р.Н.». Но в правом верхнем углу можно прочитать «Русский Народный союз».

А в следующем номере, за 15-е октября 1914 года, аббревиатура «Р.Н» уже заменилась на «У.Н.». И рядом по-английски написано уже не «R», а «UKR». И в правом верхнем углу уже написано «Украинский народный союз»:

Уже после этого нигде не упоминается «руский» или «руський народ». Вот еще один номер, последний в 1914 году, в этом и всех последующих номерах пишут про украинцев.

Из всего этого можно сделать вывод, что украинцы появились не 140 тысяч лет назад, а ровно 100 лет назад, в 1914 году. До 1914 года даже они сами себя называли русским народом.

Источник: nstarikov.ru