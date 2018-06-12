Пресс-конференция Трампа по итогам саммита в Сингапуре.По части вопросов Трампу фактически пришлось оправдываться за сам факт встречи с Ким Чен Ыном.Из интересного.1. Трамп не против посетить КНДР., так как Ким Чен Ыну можно доверять.2. Достигнута договоренность об обмене останками северо-корейских и южно-корейских солдат. Первоначально ее не планировали, но договорились уже по ходу дела.3. Ядерный потенциал КНДР по данным американской разведки очень значителен. КНДР при желании могла уничтожить Сеул.4. США не позволят Китаю, Европе и Канаде пользоваться собой. США недовольны тем, что Европа и Канада не ценят роли США в мире и пытаются нажиться на США.5. Процесс договоренностей о ликвидации ядерного оружия КНДР может занять годы. Трамп затруднился назвать какие-либо конкретные сроки.6. Совместные учения США и Южной Кореи были дорогостоящей провокацией против КНДР. Для США эти учения достаточно накладны.7. Заявления премьер-министра Канады дорого обойдуться как самому канадскому правительству, так и Канаде в целом. Наказывать будут долларом.8. У Трампа со всеми хорошие отношения – и с Ким Чен Ыном, и с Си Цзиньпином, и с Меркель. И даже с премьер-министром Канады. Он вообще за мир во всем мире.9. За ядерное разоружение КНДР должны заплатить Япония и Южная Корея. США платить не хотят.10. Санкции снимать не будут.11. В том, что КНДР стала ядерной державой, Трамп фактически обвинил всех своих предшественников, начиная с Клинтона.12. На тему смены режиа в КНДР, то Трамп прямо заявил, что он сейчас может сделать немногое и он предпочитает сосредоточится на конкретных делах вроде мирного договора и вопросе о ядерном оружии КНДР.

Источник: colonelcassad.livejournal.com