Как полагал автор этого очерка, Клейн полностью затих после серии полученных им нокдаунов и нокаутов («Этот путаник Клейн», «И опять Клейн», «ДНК-генеалогия в кривых зеркалах», «Кто такие арии? К истокам путаницы», «Вызываю огонь на себя», «Сумбур вместо музыки», «Трагикомедия о том, как собирали подписи против ДНК-генеалогии», «Последний гвоздь в гроб норманнской теории», «О пчелах и их вкладе в науку», и других статей, в которых Клейн был не главным «героем», а на подтанцовке). Судья досчитал до десяти, Клейн не шевелился. Нормальный ход… Давно прошли слабенькие статьи Клейна «Была ли гаплогруппа R1a1 арийской и славянской», «О логических последователях «научного патриота» А.А. Клёсова», и «Происхождение славян, версия биохимическая», но они были настолько безграмотные, бессодержательные и лживые, что разбирать их – себя не уважать. Ну, не понимает Л.С. Клейн ни бельмеса в ДНК-генеалогии, образовывать его дело пустое, тогда зачем? Не понимает он, что гаплогруппа R1a никак не может быть славянской, её, этой гаплогруппы немало в странах центральной и западной Европы, на Ближнем Востоке, у уйгуров, пуштунов, евреев, китайцев, киргизов, таджиков, индийцев, да и вообще, у кого только нет, которые славянами никак быть не могут…







А Клейн как заклинившая шарманка год за годом повторяет, что «Клёсов утверждает, что гаплогруппа R1a1 славянская». Давно уже номенклатура изменилась, гаплогруппе R1a1 давно придан смысл архаичной, со снипом M459, носители которого жили между 18 и 8 тысяч лет назад, когда славян и в проекте не было, а Клейн все продолжает повторять «Клёсов утверждает, что гаплогруппа R1a1 славянская…», что «он отождествляет гаплогруппу R1a1 с русским народом…». Аууу…, у вас там все дома? Мало того, что носители R1a1 давно вымерли, в отличие от русского народа, так русский народ имеет много других гаплогрупп, наиболее представлены, помимо субкладов R1a, также гаплогруппы-субклады I2a, N1a1, R1b, J2, G2a и так далее. Либо Клейн этого не знает, либо умышленно перевирает, уж не знаю, что хуже.



Как та же заевшая шарманка Клейн повторяет, что я «занялся популяционной генетикой», не понимая, что ДНК-генеалогия – вовсе не популяционная генетика. Методологии у них принципиально различаются, кардинально различается расчетный аппарат. Не случайно Балановская повторяла – «его расчетов мы не понимаем», на что я неизменно отвечал, что учиться надо. Но поскольку она тоже необучаема, то проехали. Здесь не то важно, что не понимает, а что область науки другая, ей недоступная, никак не популяционная генетика. Здесь уже Клейну с Балановской надо согласовать позиции, а то какая-то ерунда получается. Но ерунда для них обоих (или для них обеих?) характерная.





Как-то, несколько лет назад, открыл я опять ту статью Клейна про «Была ли гаплогруппа R1a1 арийской или славянской», подумал, что, может стоить Клейна опять высечь за безграмотность, но взглянув на копию статьи, где напротив каждого абзаца на полях моей рукой стоит «неверно», решил, что мараться не стоит. Если была бы хоть какая основа для дискуссии, то, конечно, ответить стоило бы. Но на сплошную чушь в статье Клейна тратить время не стоит. Это же относится и к остальным двум его статьям. Ну какой смысл даже отвечать на клейновское, что «нельзя представлять себе гаплогруппы как народы»? Кто так представляет? Любой народ – это содружество разных гаплогрупп. Что «отождествление славян с ариями антинаучно и вредно»? Кто отождествляет? Славяне и арии относятся к разным эпохам, к тому же у современных славян имеется набор самых разных гаплогрупп. Но у ранних ариев основной гаплогруппой/субкладом была R1a-Z645, а у половины современных славян (России, Украины, Белоруссии, Польши) – R1a-Z645-Z280 и R1a-Z645-M458. Не тождество это, для половины современных славян-мужчин, а наследие, генеалогия. Потомки они древних ариев, а не тождество. Даже Клейн не станет утверждать, что он отождествляется с его дедушкой. Потомок он, повторяю, а не тождество. Ну что, на этом уровне Клейну растолковывать элементарные вещи? И вот на этом уровне – все статьи Клейна о ДНК-генеалогии. Детский сад. Это все равно, что написать «отождествление Киевской Руси с Российской Федерацией антинаучно и вредно». А Клейн фактически это пишет. Или «дедушка старый, ему все равно»? Но судя по прыти, еще не старый.



Дискутант из Клейна совершенно никудышный. В дискуссии Клейн вертится как уж на сковородке, что вызывает сострадательный смех. Или, скорее, иронические усмешки. Вот он в очередной раз сообщает, что я «отождествляю гаплогруппу R1a1 с русским народом», причем уже после того, как я его за это раскатал, причем не один раз. В этот раз он добавляет «несмотря на его (то есть мои – ААК) маскировочные признания, что у русских есть и другие гаплогруппы». Ну что, не уж на сковородке? Оказывается, я «признал» (!), причем «маскировочно» (!), что у русских есть другие гаплогруппы. Видимо, признал под давлением, наверное, самого Клейна (!). И после этого Клейн опять пишет про «отождествление». Общим местом является этическое правило, что ученый должен признавать свои ошибки. Отсюда совершенно ясно, что Клейн ученым быть никак не может, что понятие «этика» для него совершенно чуждо. Я это показывал много раз в своих критических статьях по Клейну. Обычная «методология» Клейна – брать в сети какое-то буквально нацистское «положение», кем-то высказанное, и приписывать его мне. На требование привести цитату из моих работ Клейн отвечает, что тот цитируемый им нацист вычитал, наверное, у Ю. Петухова, «а Петухов вычитал у Клёсова и переформулировал по-своему». Каково? За это раньше канделябрами били. Или отвечает, что видел в сети, найти не может… Какая уж там у Клейна «этика»… Не говоря о том, что Ю. Петухов умер до того, как автор этих строк занялся ДНК-генеалогией. Если кто не понял, то объясняю, что вычитать он у меня никак не мог. А Клейн верит, что мог. И что вычитал.



Так вот, после серии моих разгромных статей в отношении Клейна, его безграмотности в том, что он «осуждает», его наветов и лжи, Клейн на несколько лет затих. Может, о душе настало время подумать? Может, раскаивается? Вериги для смирения прикупил? Из тайной синагоги в православную церковь перешел? А может и того… по-английски, не прощаясь…



Но не тут-то было. На днях появилась статья Клейна в двух частях, о «проявлении научного патриотизма». Напомню, что термин «научный патриотизм» ввел автор этих строк несколько лет назад, и с тех пор этот термин не дает Клейну покоя. И понятно почему. Ну, не патриот Клейн, мягко говоря, причем непатриот принципиальный, убежденный. Можно и жестче сказать, и тоже будет правильно.



Чтобы читателю не показалось, что я это придумываю, что Клейн вовсе не такой, что это я предвзят по отношению к нему, приведу сходу цитату, которую Клейн дает в своей статье как показательную. Это – слова графа Бенкендорфа (1782-1844), генерала от кавалерии, героя Отечественной войны 1812 г: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот, мой друг, точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана». И после этого Клейн пишет: «Мне не нравится … тезис генерала Бенкендорфа…».



Ну, ясен пень, что Клейну не нравится. Он начал цитировать с того, что «тезис» принадлежит «николаевскому шефу жандармов». И в этом – весь Клейн. Это его стиль подачи материала – для отвлечения от сути привести нечто отвлекающее внимание, причем то, что Клейну представляется как нечто «компрометирующее». Суть Клейн по возможности не рассматривает, он прыгает мелким бесом вокруг, отвлекая, повторяю, внимание. Я у него непременно «химик», или «биохимик». Ничего в том плохого, разумеется, нет, моя прямая профессия принесла мне достаточную научную славу, научные награды и премии, и, что там говорить, финансовую независимость, и напрямую вывела на прочный фундамент ДНК-генеалогии. Кстати, я немало занимался свойствами ДНК, в частности, взаимодействием антираковых препаратов с ДНК, о чем опубликовал несколько книг в ведущих издательствах США и Англии. Но Клейн так никогда не напишет. Он стремится «компрометировать», что, мол, я не специалист. Суть моих работ в области ДНК-генеалогии он или не рассматривает, или искажает, передергивает, напрямую обкладывает ложью.



Вот и здесь, не суть высказывания героя Отечественной войны, боевого офицера Клейн рассматривает, он это высказывание обкладывает с одной стороны – что тот «николаевский шеф жандармов», с другой – что ему, Клейну, высказывание «не нравится». Все, дело сделано. Это, по аналогии, как если бы я, цитируя Клейна, предварял это тем, что Клейн был ранее осужден за гомосексуализм и приговорен к нескольким годам заключения. А что, всё верно, так и было. У большинства читателей уже возникает негативный, брезгливый настрой. Все, дело сделано. Это – по-клейнски, не так ли? Как, заголосят Клейн и его подпевалы, зачем это, это же нечестно! Не в этом суть цитаты Клейна! Ага, отвечу я, не суть. Посмотрите в зеркало.



Возвращаемся к последней, майской статье Клейна, в которой он выражает недовольство концепцией «научного патриотизма», назидательно учит, как искоренить патриотизм из изучения и преподавания истории, да и вообще из жизни, и по ходу в который раз рассматривает основы норманнизма. Как обычно, Клейн опять вертится как уж на сковородке, видимо, потому, что напрямую ни на один вопрос он ответить не может, вроде как осторожничает. Он давно усвоил, что упоминание моей фамилии в клейновском стиле и клейновском формате немедленно влечет с моей стороны ответ, который Клейну мало не кажется. Как, полагаю, и в этот раз. Знал, на что шел. Но его виляющий и лживый стиль является более отталкивающим, чем если бы он высказывался напрямую.



Итак, остановимся на концепции научного патриотизма. Клейн пытается представить дело так, что патриотизм и наука не совместимы. Цитирует Гёте, что «не может быть ни патриотического искусства, ни патриотической науки». Клейны живут тем, что выдергивают цитаты, жонглируют ими в нужное им время и в нужном им месте, не поясняя контекст; при выставлении им других цитат с противоположным смыслом лавирование интенсифицируют, всегда вывиливая и выкручиваясь. При напоминании им священной для русских, куда как патриотической песни «Идет война народная, священная война» тут же «парируют», что это не искусство, поэтому высказыванию Гёте не противоречит, и так далее, виляние продолжается. В своем выкручивании они беспардонно приравнивают «научный патриотизм» и «патриотическую науку», хотя первое – это патриотизм, а второе – это наука. В русском языке в подобных оборотах главным является второе слово, и, например, «популяционная генетика» это вовсе не «генетическая популяция». Но противно им это начинать растолковывать, потому что их виляние тут же возобновится с новой силой, продолжится бесконечное забалтывание очевидного. При этом они постоянно смещают акценты, уходят от основного вопроса.



Как уже упоминалось выше, автор этих строк ввел несколько лет назад понятие научного патриотизма вовсе не как эквивалент «патриотической науки», а в том случае в определенном контексте, а именно в том, что ДНК-генеалогия «описывает древние корни славян и современных русских, а Клейну … это как нож по сердцу». Эта концепция была далее развита в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (2016). Процитирую фрагмент из той книги:



В общественном смысле научный патриотизм – это укрепление интереса к своим корням, предкам, формирование взаимного уважения между разными народами. Суть научного патриотизма – в восстановлении исторической справедливости о происхождении народов и их роли в истории. Это сейчас – более чем актуальная задача в отношении буквально всех народов Российской Федерации, и не только их. В частности, ДНК-генеалогия призвана активно противостоять русофобам всех мастей в их непрекращающихся уже более двухсот лет попытках умалить значимость славян и русских в истории, в том числе с привлечением порочной концепции «норманизма», которую громил еще М.В. Ломоносов. ДНК-генеалогия резко сдвигает баланс в сторону научного патриотизма, показывает, что норманизм — это фантом, это мировоззрение «пятой колонны», русофобство по своей сути. В проявлении своего научного патриотизма крайне заинтересованы осетины, карачаево-балкарцы, ингуши и чеченцы, которые все хотят доказательств своего аланского происхождения. В проявлении научного патриотизма крайне заинтересованы крымские татары и татары в целом, башкиры, чуваши, марийцы и множество других народов, в том же исключительно заинтересованы таджики, киргизы, афганцы, армяне, грузины, крайний интерес проявляют народы бывшей Югославии – сербы, словенцы, хорваты, боснийцы, македонцы, черногорцы и другие. Многие возлагают надежды на ДНК-генеалогию и ее Проекты.



А что Клейн? А Клейн остается наперсточником, как обычно. Он пишет в своей последней статье – «Ни Бенкендорф, ни Клёсов не аргументировали свои декларации». Полагаю, что герой войны граф Бенкендорф не нуждается в моей защите, но какие, интересно, аргументации нужны в приведенном выше высказывании графа? Процитирую еще раз – «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение; вот, мой друг, точка зрения, с которой русская история должна быть рассматриваема и писана». Либо Клейну не дано понять нравственный, эмоциональный посыл этой «декларации», что мне лично не удивительно, либо он, как обычно, передергивает и ерничает. Он так выражает ненависть, неприятие истории России и русского народа. Это тоже не удивительно, Клейн есть Клейн. Он «на голубом глазу» сообщает, что я «не аргументировал свою декларацию», а на самом деле концепцию «научного патриотизма». Как это не аргументировал? А выше что, не аргументация? Клейн опять передергивает и лжет, блефует, рассчитывает, что люди не знают тему, не прочитают, забыли… Это – стиль и формат Клейна.



Еще немного для дорисовки портрета наперсточника. Клейн садится на любимого конька – подгадить истории страны и народа, уж не знаю, своей ли, но, как водится, в завуалированном, виляющем ключе. У любимого конька, видимо, системное несварение желудка и недержание его содержимого. Клейн вспоминает «фальшивое сообщение о 28 героях-панфиловцах», и (с видимым удовольствием) напоминает о том, как «один из ее якобы погибших «героев»… попался как немецкий полицай и был осужден». Ну и что? Да, ошибки бывают, речь о сержанте И.Е. Добробабине, командире стрелкового отделения, который был контужен, попал в плен, стал служить немцам, бежал, стал командиром стрелковой роты Красной армии, участвовал во взятии Будапешта и Вены, войну закончил в Австрии. Впоследствии лишен всех наград, в том числе звания Героя Советского Союза, которое получил «посмертно», и о чем не знал до конца войны. Осужден на 15 лет, вышел по амнистии через 7 лет. Ну и что здесь ерничать? История трагичная, и нисколько не умаляет героизма защитников Родины, которые в итоге победили в той страшной войне. А Клейн приплясывает, что, мол, нате вам, никакие не герои, а изменники-полицаи. Больше ведь никого не упомянул, только того, на котором можно с удовольствием оттянуться.



Как мы видим, Клейн назидательно учит, как искоренить патриотизм из изучения и преподавания истории, да и вообще из жизни. Не нравится он, патриотизм, Клейну. Заодно он затрагивает мифы. Подход у Клейна к этому своеобразный. Цитирую – «Мифы прошлого (из греческой мифологии или германской) – это факты истории, и они подлежат изучению наряду с курганами, черепками и пирамидами». Замечаете? Греческие или германские – там мифы правильные, их надо изучать. А русские былины и прочий героический русский эпос он, Клейн, даже не упоминает. Видимо, эти мифы неправильные. Некошерные. «Мифы, создаваемые современными историками », в том числе о героической обороне Москвы, поскольку Клейн тут же переходит к бою у деревни Дубосеково – «это фальшь». Здесь Клейн даже на немецкий язык перешел.



И дальше Клейн, как у него водится, пошел забалтывать тему рассуждениями и цитированиями «об абсолютной и относительной истине». Тут его хлебом не корми. Это плавно переходит в извивные рассуждения на несколько страниц убористого текста. Что сердцу ближе, как и мировоззрению – то и обосновывает. Удобную религию придумали инду… – пардон, Клейн. Со знанием дела говорит об «утверждении предвзятой идеи», «одностороннем выискивании нужных для этого фактов». О том, что «есть псевдоисторики, которые используют изложенную максиму как прикрытие для того, чтобы ни к каким истинам не продвигаться, а двигаться к удовлетворению своих симпатий и антипатий, национально или социально обусловленных». Может, перед зеркалом это писал? Там, перед зеркалом, в ходе того написания его и запечатлели.





Норманнисты и их оппоненты

Новые игры и фальсификации норманнистов вокруг стронциевого анализа

Он сказал, она сказала…

На Русской равнине потомков скандинавов нет

Рюриковичи не имеют к скандинавам или финнам никакого отношения

Забавно, как словесный поток Клейна пробрасывается очередными передергиваниями и откровенной ложью. Опять и опять его любимый конек подводит, оконфузивается не в то время и не в том месте. Вот Клейн пишет – «». Его, Клейна, стиль и формат. Характерно то, что здесь ложь навешана на ложь. Причем ложь не случайная, типа оговорился, а умышленная. Нет у меня вообще таких слов, цитаты не найти. Это – или дурашливый, или безграмотный «пересказ» Клейна. Нет славянского рода, эту ерунду Клейн повторяет из одной своей безграмотной статьи в другую. Род, по определению, это группа потомков, имеющих одного общего предка, патриарха. Род Смирновых, род Сидоровых, род Евстафиевых – это каждый раз «куст» родственников, у которых был изначальный (насколько сейчас, да и раньше известно) предок Смирнов, Сидоров, Евстафиев. У славян нет и не может быть одного рода, у них предковые корни расходятся в разные стороны. Клейн так и не смог это усвоить за последние десяток лет. Клейн же не читатель, Клейн писатель…Корни современных славян, причем корни разные, действительно уходят в палеолит, в разных концах Евразии. Не один род, подчеркиваю, а разных родов – род R1a, род I2a, род N1a1, и много других, более малочисленных. Род R1a у славян известен в виде многих ветвей, расходящихся от общего предка гаплогруппы R1a, и жил этот общий предок примерно 24 тысячи лет назад, по многим признакам – в Южной Сибири. Но славяне гаплогруппы R1a – только несколько подветвей потомков того патриарха, имя которого, конечно, неизвестно. Но известно то, что у него примерно 24 тысячи лет назад в Y-хромосоме появилась мутация в нуклеотиде под номером 21 миллион 311 тысяч 315, и в том нуклеотиде вместо тимина оказался аденин. Это и была мутация, а именно сбой при копировании этого нуклеотида, одного из 58 миллионов в Y-хромосоме. Иначе говоря, в копии на том месте должен был оставаться тимин, как завещали предкиа биологическая копирующая система ДНК вдруг дала спонтанный, непредсказуемый глюк, и фермент соорудил вместо этого аденин, причем не то, чтобы какую-то одну химическую связь вставил или снял, а вообще смастерил что-то химически не совсем близкое:Поскольку нуклеотидов всего четыре, то есть ошибиться фермент мог, только соорудив один из трех других вариантов, и вот получился аденин. Это и есть мутация. Для этой конкретной мутации есть индекс M420, и она есть в Y-хромосоме всех сотен миллионов носителей гаплогруппы R1a. А у миллиардов носителей других гаплогрупп, от А до Q, а также R1, R1b, R2, S и Т – такой мутации М420 нет. Она есть только у носителей гаплогруппы R1a, и именно только в указанной выше позиции. Наука здесь точная.Так вот, за прошедшие 24 тысячи лет потомки с этой мутацией, то есть безвариантные носители гаплогруппы R1a, разошлись по всей Евразии, за последние 400 лет попали и в Америку с Австралией, Новой Зеландией и Африкой, и в Антарктиде они есть, правда, по контракту. Так что они далеко не только славяне. Нет никакого тождества между славянами и носителями гаплогруппы R1a. Я Клейна уже десять лет этому учу, но он не обучаем. Учу и тому, что нет «славянского рода», славяне – «сплав» разных родов-гаплогрупп, но он и это не усваивает. Или просто придуривается, а на самом деле лжет. Тоже возможно.Теперь в отношении «арийской биографии», только не «славянского рода», а рода R1a. Опуская вольность, или вульгарность, или ерничание (обычное дело у Клейна) про «биографию», то да, корни ариев действительно в палеолите. И Клейн это прекрасно сам знает. Просто не может удержаться, чтобы своего любимого и желудком больного конька не пришпорить. Клейну известно, хотя он в лингвистике не силен, что арийские, они же пра-индоевропейские языки стали расходиться на ветви (по разным данным) между 6000 и 5000 лет назад, то есть в палеолите. Этому можно сопоставить по времени и по расхождению на миграционные пути гаплогруппу/субклад R1a-Z645 (образовалась примерно 5500 лет назад) и разошедшиеся от нее субклады R1a-Z645-Z280, R1a-Z645-M458 и R1a-Z645-Z93. Субклады Z645-Z280 и Z645-M458 – это половина этнических русских, первые восточные славяне, вторые западные славяне; хотя они во многом перемешаны на Русской равнине, но первые несколько сдвинуты к востоку, до Урала (еще восточнее – уже в основном переселенцы), вторые – к западу, выходя своим западным крылом через Украину и Белоруссию к Центральной Европе. Субклад Z645-Z280 образовался примерно 5000 лет назад, Z645-M458 – 4700 лет назад.Субклад R1a-Z645-Z93 образовался примерно 5000 лет назад, и это основной субклад у древних южных (степных и лесостепных) ариев, (ископаемых) скифов, у современных мужчин Алтая, Средней Азии (у большинства таджиков и киргизов), у татар, у индийцев, особенно в высших кастах (до 72%), и особенно у браминов (более 80%), в Турции, Иране, Сирии, в странах Персидского залива, на Аравийском полуострове. Это – потомки древних южных ариев, а современных носители субкладов R1a-Z645-Z280 и R1a-Z645-M458 – потомки ариев средней полосы, те и другие жили на Русской равнине, начиная с 5000-4500 лет назад, только южные арии в основном продвинулись на юг и восток, а арии средней полосы составили население фатьяновской культуры (4300-3500 лет назад), и далее в части разошлись на север, запад и юго-запад, и стали балтийскими славянами, дунайскими/балканскими славянами, славянами Пафлагонии и живших «близ Сирии» (как сообщала Повесть временных лет в переводе Татищева). Как видим, это все потомки исторических ариев, с гаплогруппой R1a-Z645.Так что прямые предки половины современных славян (гаплогруппы R1a) действительно жили в палеолите, и являются потомками ариев, а именно двумя из трех основных арийских ветвей. «Биохимик Клёсов» ничего не «придумал», как ерничает Клейн, а что ему, Клейну, остается делать? Не застрелиться же, в самом деле…Более того, не был бы автор этих строк биохимиком, может, наука этого еще не знала бы.Заметное место в своей последней статье Клейн уделяет внимание автору этих строк. Разместил фактически биографию. «Объективность» и «непредвзятость» Клейна оттуда просто выпирает, правда, реверсом. Как он научные статьи пишет, так и здесь, почерк один и тот же. Поскольку для Клейна имя И. Сталина является пугалом, он вставляет его в текст, видимо, для устрашения, для вызывания у читателя неприятных (по мнению Клейна) ассоциаций. Написал, что я получил Сталинскую премию, хотя прекрасно знает, что получил я премию Государственную, по науке и технике (1984). Сталинская премия была заменена на Государственную еще в 1966 году. Клейн пишет, что я «подвизался» как приглашенный профессор «при Гарварде». «Подвизался» – мелочь, конечно, но Клейна характеризует. Да пригласили, конечно, и работал там я там профессором 12 лет. Но просто, без ужимок написать об этом Клейн не может, человек такой. Клейн и здесь не обучаем – пишет, что я стал заниматься популяционной генетикой, хотя я попгенетикой никогда не занимался, да и не генетик я. Генетик ДНК-генеалогию бы не создал, там методология физической химии и ее раздела химической кинетики. Поэтому я и не являюсь специалистом в области популяционной генетики, и не нужно это мне. Архаичная область науки в том отношении, как ее исполняют попгенетики, мне она неинтересна. Научной школы там нет, а создавать ее при таких «ученых» – дело пустое. Академия ДНК-генеалогии уже несколько лет как передвинулась в Россию, в Москву, но дедушка старый, ему все равно.И дальше у Клейна опять глюки. Пишет – «». Во-первых, конечно, отождествляю гаплогруппу с родом, потому что как и у рода, и у гаплогруппы по определению был общий предок, у которого впервые прошла характерная снип-мутация. Это четко определяется при секвенировании Y-хромосомы, с точностью до одного нуклеотида из 58 миллионов. Но Клейн таких слов не знает, поэтому не в теме. Но глюк у Клейна не в том. А в том, что «во вторых». Во-вторых, нет «русского рода», Клейн опять либо не понимает, либо жульничает, передергивает. И то, и другое – плохо, но второе хуже. Не может быть «русского рода», потому что у русских не может быть общего предка. У русских много родов, сиречь гаплогрупп. Там и R1a, и I2a, и N1a1, и R1b, и E1b, и I1, и G2a, и J2, и ряд других. И у каждого был свой общий предок. Клейн этого, видимо, в самом деле не понимает. Или – дедушка старый, ему все равно. Но пишет.В-третьих, замечаете очередное передергивание у Клейна? Он начинает с «» (что, повторяю, ахинея в отношении «русского рода»), и тут же продолжает «». Это что, он не понимает разницы между родом и народом? Или опять жульничает? Или опять «дедушка старый, ему все равно»? И далее опять о «». Или для него русские и славяне – синонимы? Интересно, для Клейна поляки – славяне или русские? Кто из них по Клейну относится к «славянскому роду»? Или опять «дедушка старый…»? Не схватывает Клейн, что нет «славянского рода», я ему это уже около десяти лет повторяю, ну не схватывает он… И мелочь, в цитате «из меня» он умудрился сразу четыре строки пропустить, ерунда получилась. Или дела совсем плохи? Руки дрогнули? А ведь там поясняется, что такое «научный патриотизм». Видимо, потому Клейн так и не понял, что это такое.Ладно, с научным патриотизмом разобрались, с арийскими предками славян в палеолите разобрались тоже. С тем, что Клейна от русского патриотизма колбасит, разобрались тоже. Что Клейн постоянно передергивает, лжет, от бессилия ерничает, что безграмотен в отношении ДНК-генеалогии и что необучаем – отметили тоже. Перейдем к норманнизму.Как показали последние без малого 300 лет, спорить о норманнизме – дело совершенно пустое, непродуктивное. Это спор разных (обычно двух) мировоззрений, спор всегда «по понятиям», спор патриотов с русофобами. Фактов в таком споре практически нет, есть исключительно идеологии. Эти споры сродни тем, что есть «наш доблестный разведчик» и есть «их гнусный шпион». Это – у патриотов. Норманнисту идеологически близок Запад, он вводит понятие «наш гнусный разведчик» и «их доблестный шпион». Вот и прикидывайте, чем и когда такой «спор» закончится. Ответ прост – никогда и ничем. Норманнист утверждает, что древнее имя Олег происходит от скандинавского Хельга, а патриот – что от русского Вольга. Фактов там и там – никаких, потому и пустая трата времени.Норманнисту по причине своего врожденного или приобретенного русофобства очень хочется, чтобы русские произошли от скандинавов, и не без причины, а потому, что Россия и русские вызывают у него ментальное отторжение. Патриотам мило обратное, и происходить от скандинавов им унизительно, тем более когда это никогда и никем не было показано. Норманнисты уговаривают патриотов – ну что вам, жалко что ли? Вон англичане от норманнов произошли, и ничего, не жалуются, а даже гордятся, чтут свое норманнское прошлое. Патриоты упрямо отвечают, что нам нет дела до англичан, пусть происходят от кого хотят, у них это дело с норманнами давно доказано, и они, англичане, не возражают. А у нас никогда и никем доказано не было, и с какой это стати мы будем происходить от тех, кого многократно били на поле боя. Вспомним хотя бы Карла XII. Или Наполеона, в составе армии которого были разные шведы.Сразу обозначу свою позицию – норманнисты вызывают у меня не только отторжение, но и брезгливость. Суета, с которой они хотят непременно возвысить древних скандинавов за счет принижения славян, для меня отвратительна, вызывает мое к норманнистам презрение. И дело не только в том, что никаких фактов в пользу норманнистов нет, там любые фантазийные интерпретации выдаются за «факты». Дело еще в том, что мне отвратительно их непременное желание передернуть, обмануть, выдать желаемое за действительное. Клейн – их типичный представитель. В последние годы Клейн принял другую тактику – он начал отрицать вообще существование норманнизма. Приговаривать, что норманнизма никогда и не было, это плод фантазий оппонентов, что «норманнизм лопнул как мыльный пузырь», в том смысле, что его как бы не было. Прием, конечно, смешной и примитивный, типа – ну не было норманнизма, о чем вообще речь? А раз не было, то и оппонентов нет и быть не должно. Всех просим разойтись. Просто рюриковичи были скандинавами, а славяне были неспособны создать ничего путного, ни ремесел, ни военного дела, ни торговли, ни мореплавания, ни дипломатии, ни государственного устройства. Просто по всей Русской равнине жили скандинавы, от которых русские и произошли, и скандинавов тех было видимо-невидимо. Вот они всё и создали, чем славяне стали пользоваться, разумеется, под управлением скандинавов. А как же иначе, когда славяне были такими несамостоятельными, и культуры у них никакой не было? Ну какая же это «норманнская теория»? Нет и не было такой.Именно это Клейн в очередной раз проповедует в своей последней, майской статье. Опять заводит свою шарманку, что никакого «норманнизма» никогда не было, тем более что за пределами России никто ему, норманнизму, не возражает (замечаете очередное передергивание? Что норманнизма якобы не было, но в то же время ему никто не возражает), что «солидные ученые» никогда «норманнистами» не были, и никаких соответствующих цитат у них не найти. Иначе говоря, Клейн опять начинает вилять как уж на сковородке. Цитат, разумеется, сколько угодно, но приводить их – все равно что кормить тролля, пардон, Клейна. Потому что тут же пойдет «парирование», или что тот, цитируемый автор – не «солидный ученый», или что это не о норманнизме, а о чем-то другом, и действительно, никто из «солидных ученых» не пишет типа «я норманнист». Стало быть, они вовсе не норманнисты.В относительно недавнее время крен профессиональных пропагандистов норманнизма стал смещаться, возможно, под воздействием результатов и выводов ДНК-генеалогии. Им стало яснее, что никаких доказательств основных положений норманнизма нет и вряд ли будут, исчерпались и истощились. Ни будет ни признания скандинавского происхождения Рюриковичей (об этом ниже), ни скандинавского происхождения Руси, ни русского государства. Они еще держатся за то, что скандинавов на Руси было видимо-невидимо, но ДНК-генеалогия и это выбила из рук норманнистов, как показано ниже. Поэтому уже любое присутствие скандинавов на Руси выдается за аргумент в пользу норманнизма. Норманнисты уже и за это цепляются. Только что прошла статья Русской службы Би-би-си (характерный источник, не так ли?), в который руководитель группы археологов в Гнёздовском заповеднике (вблизи Смоленска) сообщает, что они нашли череп женщины, которая «определенно» была скандинавского происхождения, и более того, «вероятно» происходила из Бирки (которое считается сакральным местом норманнизма) в древней Швеции.Автор этих «данных» рассказывает, что это удалось найти с помощью определения отношения изотопов стронция Sr/Sr, и это отношение характерно для Швеции и Бирки. Забавно, не так ли? Ниже немного остановимся на этом очередном жульничестве очередного норманниста, который раструбил о своей «находке» в «Русской службе Би-би-си», но сейчас спросим – ну и что, даже если что такое нашли? Скандинавская женщина в Гнёздове – это уже подтверждение норманнской теории? Да, измельчали норманнисты. Славяне по всей Европе в те времена гуляли, ну и что? Это говорит об определяющей роли славян в зарождении европейской государственности? Занятно, что находка женского черепа недалеко от Смоленска в совокупности с якобы рассчитанным соотношением изотопов стронция провозглашается в «шапке» статьи как подтверждающее «взгляды на формирование древнерусской народности и государства». В самом деле, оскудела «норманнская теория» своими пропагандистами…Теперь о жульничестве. Обычный читатель, ясно, и понятия не имеет, что там за стронциевый анализ отношения изотопов, и как это он показывает, что та женщина прибыла в Гнёздово из Швеции, а именно «вероятно» из Бирки. А дело в том, что отношение указанных изотопов стронция в эмали зубов характерно для региона, в котором рос – до подросткового или молодого возраста – обладатель тех зубов. Это соотношение определяется почвой того региона, значит – продуктами питания, собранными или полученными из той почвы, которая в свою очередь покоится на каменных отложениях в том регионе. В молодом возрасте рост зубов замедляется, соотношение изотопов стронция стабилизируется, и является показателем для конкретного региона. Все, кто выросли в данном регионе, имеют практически одинаковое соотношение Sr/Sr, которое определяется с весьма высокой точностью масс-спектрометрическими методами, и «чужак», который прибыл в данный регион уже после подросткового возраста, легко выявляется такими методами. Так что если упомянутая древняя женщина прибыла в Гнёздово со стороны, это можно выявить, если, конечно, то «со стороны» не характеризуется таким же соотношение изотопов, что в Гнёздово. Но вот определить, что она прибыла из Швеции, да еще из Бирки, можно только в том случае, если картировать всю Европу, а то и всю Евразию, а то и дальше, и это соотношение в Швеции-Бирке окажется совершенно уникальным.Беда в том, что такого картирования нет, и указания на Швецию-Бирку в принципе не получить. Что еще хуже, уже известно, что соотношение указанных изотопов в Швеции-Бирке вовсе не является уникальным. Посмотрим на данные. В Швеции (и в Бирке, в восточной части центральной Швеции) указанное соотношение варьируется от 0.7166 до 0.7262, в трех зубах ископаемой женщины там (названной женщиной-викингом) это соотношение оказалось 0.71842, 0.71623 и 0.71887, попав в современный интервал этих значений, но в его нижнюю зону. Авторы статьи предполагают, что она уже после подросткового возраста прибыла в Бирку, но откуда – разумеется, они сказать не могли. В отличие от залихватских выводов гнёздовского археолога по имени Василий Новиков, который объявил службе Би-би-си: «». Данные, разумеется, не приведены. Будем ждать публикации, тогда и повеселимся над очередным блефом норманнистов.А блеф потому, что в Чехии, например, это соотношение варьируется от 0.7062 до 0.7153 и от 0.7082 до 0.7147 (на разных территориях), то есть практически смыкается с тем, что найдено на востоке центральной Швеции, в Дании от 0.70844 до 0.71069, то есть пересекается с тем, что в Чехии. Костные останки в захоронении бронзового века в Дании имеют это соотношение, равное в среднем 0.710241, то есть опять, как в современной Чехии. В Германии это соотношение (по далеко неполным данным) варьируется от 0.7089 до 0.7108, то есть перекрывается и с Данией, и с Чехией. В Южной Скандинавии – от 0.7090 до 0.7108, определено по нескольким точкам. Короче говоря, если действительно определили соотношение изотопов Sr/Srдля ископаемого черепа женщины в Гнёздово, то максимум, что можно сказать, что она местная или пришлая, но уж никак, что она пришлая из Швеции, для этого нужно тщательно картировать всю Европу, а то и Евразию или дальше.Этот пример приведен для того, чтобы показать отчаянное положение норманнистов, которые кидаются во все тяжкие, включая фантазийные интерпретации своих данных на уровне фальсификаций; впрочем, это для норманнистов было характерно всегда.Среди представителей естественнонаучного направления в науке общим местом являются высказывания, что история – это не наука. Обычно при этом добавляется, что где нет математических расчетов – там науки нет по определению. И не случайно на Западе с этим давно разобрались, там есть science, и есть humanity. Исторические науки – это humanity, то есть гуманитарные направления. Когда я такое слышу, я обычно (вяло) возражаю, что да ладно, типа будьте добрее, наука, конечно, потому что направлена на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. На что обычно мне (справедливо) отвечают, что без чисел никакой объективности не получится, будет «он сказал, она сказала».Спорить с этим трудно. Действительно, для меня как воспитанника естественнонаучной школы было малоприятным узнать, что в исторических науках наиболее часто встречающимся аргументом является «мнение». По мнению Иванова…, Петров считает, что…, Смит предположил…, Уильямс уверен в том, что…, и так далее. В науках естественных такой формат «аргументации» практически исключен. Мало кого интересует мнение того или иного специалиста, это удел исследований по истории науки. Достаточно привести формулу или уравнение, результаты расчетов, и что там кто думает по этому поводу становится далеко третьестепенным. Я не раз обращал внимание историков на то, что мнение меня не интересует, мне надо знать,это мнение было сформулировано, какие были. Мой опыт подсказывает, что у тех данных был отнюдь не один вариант интерпретации. На это я получал ответ, что «у нас это не принято». Ситуация с точки зрения естественников совершенно нездоровая.Вот, пожалуйста, с чего началась «норманнская теория». Обратите внимание на стиль изложения Иоганна Шумахера, секретаря Петербургской Академии наук (с 1724 года): «». Он «представляет»! Какие писатели, какие «сохраненные» свидетельства – ничего здесь не указано, есть исключительно его «мнение», и на основании его мнения делается вывод, который норманнисты мусолят уже 270 лет. Как будет показано ниже, мнение оказалось неверное, и это – на основании не разговоров, а количественных данных, конечно, немыслимых не только во времена Ломоносова, а еще несколько лет назад.Мнение Шумахера подхватил Герхард Миллер в своем сочинении, которое было представлено в виде речи на торжественном заседании Академии: «Происхождение народа и имени российского». Немногочисленные в то время русские академики (Ломоносов, Крашенинников, Попов) нашли речь «предосудительной России», и выразили свое мнение (опять мнение), что «». Даже Шумахер отметил, что речь написана «с большой ученостью, но с малым благоразумием».И «норманнская теория» действительно это демонстрирует. С тем отличием, что никакой учености у норманнистов нет. Есть мнения, которые они перетирают почти три столетия.Как уже обсуждалось выше, норманнистов и их оппонентов, которых условно называю патриотами, обычным делом является отсутствие фактов. Спорят на самом деле мировоззрения и идеологии, антипатриотизм и патриотизм. Научным патриотизмом последний назвать никак нельзя, это (симпатичная мне) убежденность в своей правоте. Антипатриотизм, она же русофобия, западничество в противовес России – тоже убеждение в своей правоте, но оно мне несимпатично. Это, разумеется, не аргумент с моей стороны, это восприятие, которое аргументом быть никак не может. Этот тип «спора» продолжается без малого 300 лет. Фактов, повторяю, нет и не было, за факты обычно обеими сторонами выдаются интерпретации. Они обычно симметричны, в том числе и для редких фактов, которые обе стороны трактуют в одну или другую сторону. Например, как уже упоминалось выше, норманнисты трактуют имя Олег как производное от Хельга, патриоты – как производное от Вольга. Или от другого русского имени. Доказательств нет, фактов нет, есть перетягивание каната.И так – всё остальное. Годами, десятилетиями и столетиями перетираются истории, изложенные Нестором, ибн-Фадланом, Ибн-Хордадбехом, Константином Багрянородным, причем обе стороны и не пытаются что-то опровергать, они игнорируют противоположные интерпретации и бесконечно повторяют свои. Это касается и названий днепровских порогов, и имен послов, и происхождения слова «рус», и пресловутые «гребцы», и так далее и тому подобное. Разумеется, этим путем здесь я не пойду. Мне, признаться, удивительно, как обе стороны не устают повторять одно и то же десятилетиями, если не столетиями. Видимо, мое естественнонаучное образование и соответствующая школа этого органически не принимают. Тем более что обе стороны бесконечно повторяют, что необходимо объективное и беспристрастное исследование темы. Разумеется, эту же фразу повторил в своей последней, майской статье, Клейн. Это он-то ратует за «объективное и беспристрастное»? Кроме как издевательство и бесконечное лицемерие это воспринять никак нельзя.Наиболее часто употребляемый оборот при «объективном и беспристратном исследовании темы» – это «признаю» или «не признаю». Вот и все «объективное» и «беспристрастное».Перечислим навскидку наиболее часто повторяемые положения этого бесконечного пинг-понга между норманнистами и их оппонентами, но, вопреки принятой практике в этой области квази-науки, я не буду в этих положениях разбираться. Пустое дело.Археологам на протяжении многих десятилетий не удалось обнаружить никаких следов скандинавов или их влияния в среднем и нижнем течение Днепра для периода до 860 года. Норманнисты это игнорируют. Бесконечно повторяются «скандинавские» имена послов, которые «Мы от рода рускаго» в разделе «Договор Ольгов» Повести Временных лет. Там же упомянуты «князь руский» и прочие варианты оборота «руские», равно как боги Перун и Волос, которыми Олег клялся при заключении договора с греками («роту учинил»). Боги эти не скандинавские. Норманнисты это игнорируют. Норманнисты бесконечно повторяют, что в мае 839 года к Людвигу Благочестивому, королю франков и императору Запада (814-840) из династии Каролингов прибыли послы, назвавшиеся «рос», в которых франки признали свеонов. При этом норманнисты умалчивают, что послы были от византийского посольства, непременно переводят «рос» как «русский», «свеоны» как «шведы» или «скандинавы», что, как утверждают оппоненты, вовсе не обязательно. Норманнисты при этом умалчивают о подробном исследовании этимологии «свеон», которого нет в древнем шведском языке, и которое многие выводят из славянских языков и переводят как «представители балтийских славян». Норманнисты обычно ссылаются на Тацита, но у того не «свеоны», а Suionum. На эту тему есть целые форумы с обсуждением разных точек зрения. Но опять мы имеем здесь не факт, как любят подавать норманнисты, а мнения. Днепровские пороги не будем и перечислять, бесполезно. Ибн Хордадбех называет русских славянами в своей «Книге путей и стран» (вторая половина 9-го века). Норманнистам это не нравится, и они оспаривают достоверность сообщений Хордадбеха, напирая на то, что тот был начальником почт Северной Персии, и что якобы другие арабские авторы различают русских и славян. Оппоненты подчеркивают, что Ибн-Хордадбех не ошибался. Обе стороны ломают копья в отношении «скандинавского каганата» и «русского каганата», но у них опять мнения, не факты.Норманнисты настаивают, что Ибн-Фадлан описывает не славянский, а шведский ритуал похорон «знатного руса» (сожжение в ладье), хотя другие норманнисты сообщают, что «ни в Скандинавии, ни в Восточной Европе этот обряд не был господствующим», а третьи высказывают мнение (именно мнение), что да, не был характерным, но потому, что применялся только для узкого социального слоя воинской аристократии. Согласимся, что такой акробатикой можно объяснить, как и опровергнуть что угодно. Тем более что тот «знатный рус» мог бы быть кем угодно, и тем более что Ибн-Фадлан записал то, что ему сказали другие очевидцы, которые не обязательно были из воинской аристократии. Норманнисты настаивают, что русы – это этнические скандинавы, хотя ДНК-генеалогия (см. ниже) наглядно показывает, что это не может относиться к русским и славянам. У норманнистов здесь явный сбой в «логической цепи», которая оказывается и не логической, и не цепью. Норманнисты считают (опять мнение), что варяги были скандинавами, их оппоненты это оспаривают, считая, что варягами были балтийские славяне. Некоторые приравнивают варягов и викингов, другие убеждены, что викинги были разбойниками, а вовсе не этносом, третьи уверены, что вопрос об этнической (да и любой) принадлежности варягов давно зашел в тупик, и завален грудой мнений (опять мнений). «» – эта цитата повторялась норманнистами бесчисленное количество раз, и оспаривалась их оппонентами, но только сейчас ДНК-генеалогия поставила крест на этом утверждении (см. ниже). Клейн постоянно утверждает, что у оппонентов норманнизма «преобладает идеологическая составляющая», забывая посмотреться в зеркало. Но ДНК-генеалогия оперирует фактами, что и будет в очередной раз показано ниже.То, что норманнистам подходит, объявляется «надежными источниками», то, что не подходит (по идеологическим причинам), объявляется, что «признать их надежными не могу». При этом поясняется, что время было тогда такое, что обстановка не способствовала надежности источника. Понятно, что так можно маневрировать как угодно, поддерживая что угодно и отвергая что угодно. Пример – комментарии Клейна в дискуссии по его последней статье. В ответе Клейну в той дискуссии справедливо отмечается, что «толк от этих однообразных препирательств – нулевой». Норманнисты повторяют, что название Ладоги имеет скандинавское происхождение, их оппоненты напоминают, какая цена этим упражнениям, и как часто подобные «происхождения» пересматривались и отвергались. А я скажу – да какая здесь разница в отношении «норманнской проблемы»? Что это дает, в том или другом варианте названия? В Европе масса славянских названий населенных пунктов, и что, славяне Европу основали? Ее государственность?Норманнисты педалируют слова Повести Временных лет, согласно которым «», и «» они тоже обитают, согласно тому же источнику. И еще – «(словенский князь),». Почти триста лет эти слова интерпретируют бесконечно разными вариантами, или даже не интерпретируют, называя Повесть Временных лет «официозной версией, имеющей очевидный и подтверждаемый политический смысл». Сюда же оказались подверстаны «фини», которые есть «руссы», что ни в каком варианте не проходит по современным данным как возможные предки Рюриковичей (см. ниже). Оппоненты норманнистов сообщают и приводят доказательства, что гнездовские «молоточки Тора» – точь в точь «секирки Громовержца» с южной Балтики, то есть не «скандинавские», норманнисты это игнорируют.Еще – норманнисты утверждают значимую роль скандинавов в возникновении слявянского государства, их оппоненты это отрицают. Это взаимное опровержение продолжается тоже почти триста лет, и толк тоже нулевой, потому что ни то, ни другое недоказуемо при отсутствии фактов, тем более что обе стороны за (отсутствующие) факты выдают интерпретации. В любом случае, данные археологии «значимую роль скандинавов» и их «значимую военную силу» не подтверждают. Норманнисты этот вопрос обходят, или обсуждают «по понятиям», без фактов. Типичный оборот – «влияние скандинавов опосредовано, но оно значительно». Когда фактов нет, норманнисты их заменяют идеологией. Естественно, русофобской.Надо сказать, что за века обсуждения «норманнской проблемы» выработался особый ментальный склад людей, «перетирающих» эту «проблему». Они бесконечно ходят по кругу, бесконечное количество раз повторяя одни и те же «аргументы». Они прекрасно понимают, что ничего нового не выработают и ничего друг другу не докажут. Но из этой ментальной ямы выйти не могут. Вот и по последней статье Клейна, в которой он затронул (бестолково, как всегда) целый ряд вопросов, комментаторы опять поехали по накатанной дороге, «перетирая аргументы» за и против норманнизма. Более сотни комментариев, и опять, разумеется, ничего нового. Но это еще немного. Незадолго до этого была дискуссия по тому же вопросу, в которой было более 1330 комментариев. Стиль – тот же. Участники во многом те же. Ничего нового.Поэтому в этом очерке я только приведу пару новых фактов (именно фактов) и их совершенно очевидных пояснений. Прекрасно понимаю, что норманнисты тут же сунут голову в песок, и ни комментариев, ни тем более покаянных признаний от них не последует. Да, собственно, эти факты я опубликовал еще лет пять назад, и так и получилось. Ни один норманнист их не упомянул, но – что новость – и не попытался их опровергнуть, или выставить что-то симметрично-норманнистское. Вот это и есть иллюстрация научного патриотизма – переход от пустой говорильни к фактам, полученным с помощью четкой научной методологии, которые разом сдвигают баланс от норманнизма к противоположному пониманию истории. Первый факт касается наличия якобы видимо-невидимо скандинавов на Русской равнине, второй – что рюриковичи (в их теперешнем отнесении профессиональными генеалогами) от скандинавов не происходят.И действительно, что до появления ДНК-генеалогии в этом отношении можно было бы сделать? Норманнисты утверждали, что древних скандинавов на Русской равнине было огромное количество (впрочем, термина «Русская равнина» они не выносят по причине своей русофобской сущности, Клейн много лет назад с возражениями против этого термина тоже отметился, причем тут же выяснилось, что он не понимает, где Русская равнина находится, пришлось его отсылать к энциклопедиям), начиная с оценки их в 20 тысяч человек (в работах начала 20-го века), потом это число выросло до 50 тысяч человек, потом до 100 тысяч, потом Л.С. Клейн оценил их число в 13%, что для Руси давало примерно их полмиллиона. Понимаю, что все эти числа норманнистами будут тут же оспорены, норманнисты же, но оспариваний не принимаю без сообщений, сколько же их было, с приведением соответствующих обоснований и доказательств. В пустые споры я не ввязываюсь. Оппоненты тоже не знали, сколько скандинавов на Руси было, но вяло оспаривали, что не так много. Одни утверждали, что в Гнёздово 96% археологических находок славянские, а остальные 4% отнести не получается, другие возражали, что скандинавов было четверть от населения Гнёздова, третьи указывали, что в Гнёздове из тысячи курганов только 60 оказались погребениями скандинавов. Я умышленно не даю имен авторов этих утверждений и ссылок, потому что не собираюсь ввязываться в эти споры, трехсот лет для того мне предствляется достаточным. Ниже приведу новые, количественные данные ДНК-генеалогии.Норманнисты утверждали, что Рюрик произошел от скандинавов. Их оппоненты это отрицали, но данных не было ни у тех, ни у других. Что толку тогда спорить? А ведь спорили веками. Ну как же, говорят норманнисты, нашли же в захоронениях скандинавские мечи и прочие предметы скандинавского происхождения? Не скандинавские, а франкские, утверждают оппоненты, да и вообще, во-первых, могли быть привезенные славянами после военных походов, а во-вторых, при чем здесь варяги и основание российской государственности? Славяне тоже ходили по Европе, ну и что? Педалирование норманнистами фактов нахождения скандинавских предметов (да и то не фактов, а интерпретаций, что это «скандинавские») идет в духе известной байки о пистолете Вальтер, найденном во Владивостоке, и послужившим основой «теории» о том, что немцы в Великой Отечественной войне дошли до Тихого океана. «Историки» типа Клейна всегда найдут «артефакты», которые можно согнуть под их идеологию и политические пристрастия.Я отношусь к послевоенному поколению, и любой ребенок того поколения рассказал бы, как после войны весь Советский Союз был наводнен немецкими елочными игрушками, которые узлами и чемоданами солдаты везли из Германии для своих родственников, девушек, жен, детей. А спроси о причинах такого обилия елочных игрушек у Клейна, Губарева, Петрухина, Жукова и других норманнистов, так они тут же выдвинут «теорию», как немцы после 1945 года кружились в радостных хороводах вокруг новогодних елок в России, и было тех немцев вокруг елок «сильнейшее присутствие». Ниже будут приведены данные ДНК-генеалогии.ДНК-генеалогия полностью отвергла «норманнскую теорию» в той части, согласно которой на Руси жили многие тысячи скандинавов. Основные факты (не интерпретации) следующие. Во-первых, в России, на Украине, в Белоруссии, Литве практически не найдено потомков скандинавов гаплогруппы R1a, которые в Скандинавии занимают по численности устойчивое третье место среди других гаплогрупп (две другие – I1 и R1b). Их гаплотипы имеют характерную метку, которая определяет носителей R1a в отдельный субклад R1a-Z284, называемый «скандинавским». Этого субклада в перечисленных славянских странах или вообще не найдено, как в Белоруссии и на Украине, ни одного человека, или найдены единицы, как в России (два человека, см. рис. ниже), среди многих сотен, то есть в количестве менее процента), и в Литве (один человек). Эти трое знают только своих прадедушек, которые родились в середине и во второй половине XIX века, что немыслимо для тех огромных количеств скандинавов на Руси, что дают норманнисты. Немыслимо, чтобы от них не осталось потомков.Во-вторых, передвижения «норманнов» шли на запад, на Британские острова, а не на восток, в славянские страны. Две карты, здесь приведенные (выполненные И.Л. Рожанским), соответствуют территориальным распределениям четырех основных субкладов гаплогруппы R1a-Z284. Видно, в каком направлении шли миграции (или военные экспедиции) древних носителей R1a, которых норманнисты называют «викингами», хотя такого этноса не было. По информативности это соответствует названию «морские разбойники». Так вот, от их прибытий на Острова остались исторические сведения, саги и сказания. От их якобы прибытий в Русь не осталось ничего, кроме косвенного упоминания в Повести Временных лет, которое можно трактовать разными способами, да словесная акробатика норманнистов. Разумеется, предки этих двух носителей «скандинавского» субклада могли прибыть на Русскую равнину когда угодно – и с войсками Карла XII, и с войсками Наполеона, и на воинскую службу или ремесленниками в Россию в средние века, в общем, разговор об этом смысла не имеет, тем более при таком их количестве. Для сравнения, десятки «славянских» ветвей гаплогруппы R1a покрывают на той же карте всю территорию России, Украины, Белоруссии, Литвы, Польши сплошным слоем.Мы начали это рассмотрение с гаплогруппы R1a, которой в современной России в среднем 48% среди мужского населения, но она есть и в Скандинавии – 16% у шведов, 26% у норвежцев, 15% у датчан, 5% у финнов. Но это другие ветви R1a, нежели в России. Как уже отмечено выше, в Скандинавии носители гаплогруппы R1a имеют характерную мутацию Z284, которой нет у славян и балтов. Половина русских имеют вместо этого мутации Z280 и M458. Первые – восточные славяне, вторые – западные славяне, по территориям их преимущественного расселения. Такие же мутации имеют половина украинцев и половина белорусов, и 40% литовцев и латышей. Мутаций Z284, скандинавских, у них нет.Норманнисты тут же скажут (и уже говорили, правда, норманнисты слабенькие, типа К. Жукова) – а как же гаплогруппа I1, а также R1b, последняя ведь есть в Скандинавии (22% в Швеции, 33% в Дании, 32% в Норвегии), есть и в России, вот они, мол, и были скандинавами, которых было видимо-невидимо на Руси. Это, конечно, забавно, и подразумевает, что на КПП Руси и/или Скандинавии проверяли гаплогруппы, и пропускали только тех скандинавов, у которых R1a не было, а R1a заворачивали. Вот их потомков на Русской равнине и не осталось. Ладно, примем такую версию, мы же ведь фактами оперируем, не домыслами. Факт про КПП науке не известен, но норманнисты оперируют именно домыслами, не фактами. Так вот, гаплогруппы R1b на Русской равнине не только мало (примерно 5% от мужского населения), но они почти все являются потомками ямной культуры (5500-4300 лет назад), с характерной мутацией R1b-Z2103. В Скандинавии таких нет, как почти нет и во всей Европе. Носители этой мутации, ямники и их близкие потомки, ушли 6-5 тысяч лет назад на Кавказ и далее в своей части в Анатолию и на Ближний Восток. Другая ветвь гаплогруппы R1b, а именно R1b-L151, добралась до Пиренейского полуострова (по Северной Африке и/или островам Средиземного моря) и заселила континентальную Европу как культура колоколовидных кубков (нижестоящие «параллельные» R1b-P312 и R1b-U106). Они остались в Европе, и приходили в Россию уже значительно позже, в средние века, как правило на службу российской короне – как военспецы (получая дворянство), ремесленники, ученые, дипломаты и так далее. Так что гаплогруппу R1b как «норманнскую» на Руси можно сразу списать.Гаплогруппа I1 на роль «скандинавов на Руси» тоже не подходит, хотя ее содержание составляет 37% в современной Швеции, 34% в Дании, 32% в Норвегии, 28% в Финляндии, но 4% в современной России. Дело не в том, что мало (хотя более чем за тысячу лет должны были намного преувеличиться), и не в том, что «норманнский КПП» пропускал почему-то только носителей I1, и заворачивал обратно R1a и R1b, но и потому, что гаплотипы группы I1 не показывают никаких признаков какой то ветви, характерной для Русской равнины. Всего на Русской равнине в составе тех 4% идентифицированы три основные субклада гаплогруппы I1 – CTS6364, Z58, и Z63. Схема субкладов приведена ниже.Мы видим, что все три основных субклада Русской равнины являются «параллельными», все расходятся от субклада DF29, который образовался примерно 4700 лет назад, а все три параллельных субклада образовались немедленно вслед за ним, примерно 4600 лет назад (датировки проведены по снипам). Никаких признаков того, что со стороны пришли «скандинавы», носители гаплогруппы I1, и перенесли ее на Русскую равнину, нет. Это был нормальный, равномерный процесс диффузии гаплогруппы I1 от некоего общего предка, который жил 3200±300 лет назад, как рассчитано по гаплотипам, зная скорости мутаций. То, что процесс расхождения гаплотипов гаплогруппы I1 был равномерным и симметричным, показывает дерево гаплотипов, приведенное в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (М., 2016, изд. «Книжный мир»).Современные скандинавские гаплотипы гаплогруппы I1 нисходят от субклада CTS6364 до субкладов L22 (Швеция), P109 (Норвегия), Z74 (Дания), а также являются параллельными субкладам Русской равнины (которые отмечены желтым цветом), как Z58, Z59, Z60 и Z73 (Дания)Другими словами, картина распространения субкладов гаплогруппы I1 представляется сложной, хотя в целом и симметричной, как показывает дерево гаплотипов. Она никак не соответствует приходу носителей гаплотипов из Скандинавии на территорию Русской равнины. Картина распространения гаплогруппы I1 в современной Европе (из 294 гаплотипов в базе данных) следующая:Башкортостан — 4 гаплотипа (у всех субклад Z58)Белоруссия — 11 гаплотипов (CTS6364 и Z63)Эрзя — 4 гаплотипа (в основном Z63, для остальных неизвестно)Евреи — 4 гаплотипа (все Z58)Карелы — 10 гаплотипов (почти все CTS6364-L22)Литва — 17 гаплотипов (в основном CTS6364)Польша — 116 гаплотипов (в основном CTS6364 и параллельные ему Z58 и Z63)Россия — 86 гаплотипов (в основном CTS6364, и параллельные ему Z58 и Z63)Татары — 13 гаплотипов (в основном CTS6364, Z58 и Z63)Украина — 29 гаплотипов (в основном CTS6364, Z58 и Z63)Мы видим, что по распределению гаплотипов Россия не отличается от Польши, Украины, Татарстана, хотя никто, по-моему, не сообщает, что скандинавов было «видимо-невидимо» на всех этих территориях.Что могло бы быть хоть каким-то обоснованием, что скандинавы в своей значительной части, а также Рюрик и рюриковичи имели гаплогруппу I1? Могло бы быть то, что у современных князей, членов Росийского дворянского собрания, предполагаемых рюриковичей (а официальными генеалогами это признано) есть заметная доля носителей гаплогруппы I1. Но таких нет. Если из полутора десятков князей, тестированных на ДНК, у одиннадцати есть гаплогруппа N1a1, общий предок которых жил во времена летописного Рюрика, то это обоснование, хоть и не абсолютное, что призванный княжить Рюрик имел гаплогруппу N1a1. Еще у нескольких князей есть гаплогруппа R1a, и общий предок основной группы жил тоже во времена летописного Рюрика. Но у них нет субклада Z284. Имеем, конечно, противоречие, конфликт вариантов, но хотя бы есть что изучать, из чего выбирать. А вот с гаплогруппой I1 никого нет, кроме пары явных самозванцев, отнюдь не князей, и которых никакие генеалоги не признают.Что еще могло бы быть хотя бы косвенным обоснованием? Да то, например, что было бы несколько предполагаемых рюриковичей, да хоть бы не рюриковичей, а группа людей с хорошей родословной и с гаплогруппой I1, у которых общий предок жил во второй половине I тыс н.э. Да хотя бы и не с хорошей родословной, а с любой, но хотя бы с намеком на происхождение от древних скандинавов. Но увы, нет таких. Подводим итог – байку о скандинавском заселении Руси можно закрыть за непригодностью.К сопутствующему вопросу о том, кто были рюриковичи, следует ответить так. Если Рюрик вообще существовал, и не был собирательной фигурой, или влиятельным воеводой древнего Новгорода, то первые рюриковичи, судя по гаплотипам, были выходцами с южной Балтики, славянами, носителями гаплогруппы N1а1. У шведов такой гаплогруппы вообще мало, около 7%, в Норвегии еще меньше, всего 2.5%. У южных балтов – примерно 40%. Принадлежность рюриковичей к южным балтам подробно рассмотрена в книгах «Происхождение славян. ДНК-генеалогия против «норманнской теории» (М., «Алгоритм», 2013, стр. 304-327) и «Занимательная ДНК-генеалогия» (М., «Вече», 2013, стр. 47-67).В предыдущих разделах описано, что «норманнская теория» в приложении к Русской равнине вообще не имеет никакого основания. Потомков норманнов нет ни в России, ни на Украине, ни в Литве, ни в Белоруссии, и нет сомнений, что их вообще не было, если не считать их возможный уровень ниже статистической детекции. Норманны ходили на запад, на Британские острова, но не на восток. Все байки о находках «скандинавского происхождения» имеют такой же ранг ценности, как то, что мы описывали выше – обилие елочных игрушек в СССР после завершения Великой Отечественной войны (а это помнит каждый послевоенный ребенок) свидетельствует о том, что весь СССР был наводнен немцами, водящими хороводы вокруг рожденственских елочек. Все те «скандинавские» мечи и женские украшения вполне могли быть трофеями, принесенными славянами с запада, а там славян, как известно, было множество. Об этом говорит и ДНК-генеалогия.Перейдем к рюриковичам. То, как их происхождение трактуют «норманнисты», вызывает только смех, и в какой-то степени сострадание к «науке», которой они, по их словам, придерживаются. Это сплошные подтасовки, передергивания, и рассуждения «по понятиям», а не по науке. А вот что имеется на самом деле. Есть две группы «рюриковичей», которых в той или иной степени признают официальные генеалоги. Одни из них, как оказалось, имеют гаплогруппу R1a. Это – князья Оболенский, Волконский, Барятинский, Шуйский, Белозерский, Пентекост-Волконский, Друцкой-Соколинский. Из них Шуйский, Друцкой-Соколинский и Белозерский показывают совершенно удаленные друг от друга гаплотипы, и их общий предок жил примерно 4300 лет назад. То есть тогда же, когда и общий предок любых русских людей гаплогруппы R1a. Четверо остальных – Оболенский, Волконский, Пентекост-Волконский и Барятинский имеют общего предка, который жил 1025±290 лет назад (Происхождение славян. ДНК-генеалогия против «норманнской теории». Алгоритм, М., 2013, стр. 304-312). Гаплотипы их, соответственно, следующие (в 37-маркерном формате):25 17 10 10 14 12 12 11 13 11 17 – 16 9 10 11 11 23 14 2112 15 15 16 –11 19 23 17 16 18 19 34 41 14 1113 2510 10 14 12 12 11 13 11 17 –9 10 11 11 23 14 21 32 12 15 15 16 – 11 11 19 23 17 16 18 1914 1113 25 17 10 10 14 12 12 11 13 11– 16 9 10 11 11 23 14 2112 15 15 16 – 11 11 19 23 17 16 18 1914 1113 25 17 10 10 14 12 12 11 13 11 17 – 16 9 10 11 11 23 14 21 32 12 15 15 16 – 11 11 19 2316 18 19 34 41 14 11Здесь отмечены 14 мутаций от их базового (предкового) гаплотипа13 25 17 10 10 14 12 12 11 13 11 17 – 16 9 10 11 11 23 14 21 32 12 15 15 16 – 11 11 19 23 17 16 18 19 34 41 14 11что и дает 14/4/0.09 = 39 → 41 условных поколений назад, то есть 1025±290 лет назад. Это – конец 10-го века нашей эры, плюс-минус три века, что не противоречит годам жизни легендарного Рюрика. Здесь стрелка – поправка на возвратные мутации, 0.09 – константа скорости мутации для 37-маркерного гаплотипа, условное поколение – 25 лет, именно для такой величины расчитывали величины констант скоростей мутаций.Ни один из них не является по происхождению «скандинавом», у тех – своя гаплогруппа-субклад R1a-Z284, о чем мы рассказывали выше, которой на Русской равнине нет вообще, за исключением нескольких человек, которые и понятия не имеют, что они – «потомки скандинавов», и дальше своих дедушек никаких предков не знают. Никакого отношения к «шведским гаплотипам» они не имеют.В три раза большая группа среди князей, членов Российского дворянского собрания, имеют гаплогруппу N1а1. Это – одиннадцать человек, и гаплотипы их следующие (в 67-маркерном формате):14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 12 25 14 191415 15 –11 18 20 14 15 1634 3410 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 1222 14 10 12 12 18 721 2112 11 10 11 11 12 11 (Гагарин)14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 1214 19 28 14 14 15 15 –11 18 20 14 15 16 19 34 34 15 10 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 127 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Кропоткин)14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 12 25 14 1914 14 15 15 – 11 11 18 20 14 15 16 19 34 34 15 10 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Хилков)14 23 1411 13 11 1214 16 – 18 9 9 11 12 25 14 19 28 14 14– 11 11 18 20 14 15 16 19 34 34 15– 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Пузына)14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14– 18 9 9 11 12 25 14 1914 14 15 15 – 1118 20 1419 3410 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 127 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Путятин)14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 12 25 14 1914 14 15 15 – 11 11 18 20 14 15 16 19 3410 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 127 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Вадбольский)14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14– 18 9 9 11 12 25 1414 14 15 15 –11 18 20 14 1519 34 34 15 10 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 127 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Шаховской)14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 12 25 14 1914 14 15 15 – 11 11 18 20 14 1519 34 34 15 10 – 11 8 15 18 8 8 10 810 12 20 22 14 10 12 127 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Массальский)14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14– 18 9 912 25 14 19 29 14 14 15 15 –11 18 20 14 15 16 19 34 3410 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Ржевский)14 23 14 1113 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 12 25 14 1914 14 15 15 –11 18 20 14 15 1615 10 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 127 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11 (Лобанов-Ростовский)14 23 14 11 11 13 11 12 1014 16 – 18 9 9 11 12 25 14 1914 14 15 15 – 11 11 18 20 14 15 16 19 34 34 15 10 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 127 13 21 211210 11 11 12 11 (Корибут-Воронецкий)У них всех на все 11 гаплотипов 58 мутаций от базового гаплотипа14 23 14 11 11 13 11 12 10 14 14 16 – 18 9 9 11 12 25 14 19 28 14 14 15 15 – 11 11 18 20 14 15 16 19 34 34 15 10 – 11 8 15 18 8 8 10 8 11 10 12 20 22 14 10 12 12 18 7 13 21 21 16 12 11 10 11 11 12 11что дает 58/11/0.12 = 44 → 46 условных поколений, то есть 1150±190 лет назад, конец 9-го века нашей эры. Напомним, что легендарный Рюрик умер предположительно в 879 году. То есть попадание точное, если забыть о погрешности расчетов.То, что эти гаплотипы не «финские» – совершенно очевидно. В среднем по европейской части России доля гаплогруппы N1а1 у этнических русских составляет 14%, но потомков финнов среди них (в процентном отношении) очень мало. Это легко продемонстрировать по их гаплотипам, в которых есть или «славянская», или «финская» метка, набор из шести маркеров, DYS459a,b и DYS464a,b,c,d. У славян там преимущественно 9-9, 14-14-15-15 (с небольшими естественными вариациями в последней четверке), у финнов 10-10, 13-13-14-14. Это очень заметные различия, они расходятся на 13500 лет, и общий предок «славянских» и «финских» гаплотипов жил примерно 6750 лет назад (предположительно, в субкладе N1c1-L1026, который образовался 6100±1000 лет назад).Обратим внимание, как эти «шестерки» выглядят у князей Русского дворянского собрания:Ничего «финского» там нет.Теперь разберемся с тем, насколько гаплотипы русских князей гаплогруппы N1а1 могут быть «шведскими» или «скандинавскими». Цитата: «(то есть князей гаплогруппы N1а1, перечисленных выше – AAK),».Но это или ложь, или поразительное невладение материалом. Вот гаплотипы поляков, которые «», по словам «завлабораторией генетики». Из 425 гаплотипов группы N1а1 32 принадлежат полякам, у русских – 77 гаплотипов. Из этих 32 польских гаплотипов у 24 гаплотипов (75%) шестерка именно такая: 9-9, 14-14-15-15, то есть это сугубо славянские, южно-балтийские гаплотипы. Еще у четырех – однократная палиндромная мутация 10-10, 14-14-15-15, гаплотип славянский. Еще три польских гаплотипа – опять славянские, с другой палиндромной мутацией: 9-9, 15-15-15-15. Последний – опять славянский, еще с одной палиндромной мутацией – 9,9, 13-13-15-15, но пара девяток указывает на славянский, южно-балтийский вариант. То есть все 32 польских гаплотипа – славянские.Посмотрим на норвежские, шведские, эстонские гаплотипы. Среди 425 гаплотипов N1а1 их соответственно 10, 21, 3 гаплотипа, и еще 2 датских. Негусто. Обычно столь малое количество гаплотипов характерно для «туристов», которые еще не успели дать достаточно обильное потомство. И это понятно – носители гаплогруппы N1а1 продвигались с востока на запад, как со стороны финской, так и южно-балтийской. Это в Скандинавии не свои гаплотипы, все – мигранты с востока. Вот имеем – в Дании оба гаплотипа имеют 9-9, 14-14-15-15, то есть южно-балтийские. Оба – идентичные, то есть их общий предок жил в пределах последних двух столетий. Какие уж там рюриковичи… Три эстонских гаплотипа – опять южно-балтийские, вовсе не финские. У всех трех четверка 14-14-15-15, нехарактерная для финских гаплотипов, но характерная для славянских. Общий предок жил в начале нашей эры, что обычно для N1а1.Из 10 норвежских гаплотипов четыре – славянские, 9-9, 14-14-15-15, и еще два – продукты одношаговой мутации от них. То есть 60% славянских, южно-балтийских гаплотипов N1а1. Всего один гаплотип – финский, еще два – продукты палиндромных мутаций, которых у рюриковичей нет.Наконец, у шведов – треть славянских гаплотипов 9-9, 14-14-15-15; еще девять (в сумме – 16, три четверти от всех) – его мутированные производные; и пять гаплотипов (четверть от всех) – финские, 10-10, 13-13-14-14, которых у рюриковичей нет. Вот такая цена высказываниям норманнистов, что «у рюриковичей – шведские гаплотипы». Нет «шведских гаплотипов» вообще в природе, это – визитеры со стороны славян и со стороны финнов, но гаплотипов последних у рюриковичей нет. Вот так и получаем ответ: рюриковичи – либо носители гаплогруппы R1a, славяне, либо носители южно-балтийской, славянской ветви гаплогруппы N1а1.Со времени публикации книги «Происхождение славян. ДНК-генеалогия против «норманнской теории» (2013) прошло пять лет, Проект N1а1 разросся и увеличился до 1090 человек. Раздел «Скандинавы» после моей критики в книге «Происхождение славян. ДНК-генеалогия против “норманнской теории”» (М., 2013, 512 стр.) из Проекта убрали, и правильно сделали, это была прямая подтасовка. Но теперь ввели много подразделов «парарюрикиды» и один раздел «рюрикиды», в последнем – в основном князья Российского дворянского собрания, что приемлемо. «Парарюрикиды» созданы, видимо, для того, чтобы администратор проекта, Муковников, туда записался, больше никого из русских там нет. На диаграмме ниже «парарюрикиды» занимают верхнюю часть, там шведы, финны, норвежец, англичанин, у всех без исключения славянские гаплотипы типа 9-9, 14-14-15-15, как описано выше, финских или других ни у кого нет. Это – потомки балтийских славян. На той же диаграмме ниже – «рюриковичи», все относятся к субкладам N1a1-VL11, -VL12, -VL14, с датировкой образования субклада 950±250 лет назад, что не противоречит времени жизни легендарного Рюрика. Никаких скандинавов в этой группе «рюриковичей» нет. Более подробный анализ деревьев гаплотипов и снипов «рюриковичей» проведен в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия», где этому вопросу посвящены несколько разделов.Итог ясен, повторим еще раз название данного раздела – Рюриковичи не имеют к скандинавам или финнам никакого отношения. Что это означает? Это означает, что забит последний гвоздь в гроб «норманнской теории».

Источник: feedproxy.google.com