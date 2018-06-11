Об этом следует помнить
Откровения „друга Билла" мало отличаются от речи Адольфа Гитлера, посвященной плану „Барбаросса" — молниеносной войны против СССР, или от плана Даллеса начала 1945 года.
„…Последние десять лет в отношении СССР и его союзников убедительно доказали правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока.
Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы, правда, с одним существующим отличием — мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы
нелегко воссоздавать.
Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд. долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д.
Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д.
В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача в дальнейшем — оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии.
Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 млн. долларов, а затем еще такие же суммы, многие из политиков, военных также не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно — планы наши начали реализовываться.
Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, в стране, где еще недостаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько задач:
всячески стараться не допустить к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий;
особое внимание уделить президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях. И поэтому нельзя скупиться на расходы.
Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив занятие Ельциным поста президента страны на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем.
Для решения двух важнейших политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное „поливание" нынешнего президента не означает для нас поражения. Это будет лишь ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства.
Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем:
расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии;
окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии;
установление в оторвавшихся от России республиках режимов, нужных нам.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна — США".
***
Хулителям Путина (добровольным помощникам клинтонов): вы желаете нового Ельцина? Специалиста по клубничке и сдаче внайм дармовых земель? Вечного думца „коммуниста” дедушку Зю? А может сына юриста?
Или вам сразу за пару лет социализм соорудить (Путин же плохой – он этого не обещает)? Или за год? А ещё лучше – завтра?
Невзирая ни на нынешнее положение капиталистической России в капиталистическом же, и притом сильно глобализованном мире, ни на наличие прослойки русофобского чиновничества на всех уровнях, ни на отсутствие должной конституции – вообще ни на что?
И даже прозрачные границы вас не смущают? Ни финансовые, ни экономические, ни идеологические, ни смысловые, ни образовательные, ни медийные и т.п. – не смущают, нет?
И вы готовы строить новые Саяно-Шушенские, консервировать новые Чернобыли, поднимать новые „Курски”, собирать части разбитых самолётов, да?
Т.е. вам на среду наплевать – хотим социализма и всё тут?!! Среда в ваших построениях отсутствует как данность?
Да вы, ребята, крутые! Такие все… правильные и крутые… За народ, короче…
Источник: ss69100.livejournal.com