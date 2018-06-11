Константин Никифоров. Слияние Bayer и Monsanto

30 мая регулирующие органы США дали зеленый свет поглощению немецким концерном Bayer американской Monsanto после того, как Bayer согласилась продать активы стоимостью около $9 миллиардов.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1IV1D7-ORUBS



“Сделка на сумму $62,5 миллиарда приведет к появлению крупнейшего в мире производителя гербицидов и генетически модифицированных семян.



Макан Дельрахим, глава антимонопольного подразделения министерства юстиции США, сказал, что продажа активов, на которую согласилась Bayer, стала “крупнейшим отделением активов, которого когда-либо требовали США”.

“Получение одобрения Минюста приближает нас к нашей цели – созданию одной из лидирующих компаний агросектора”, – заявил глава Bayer Вернер Бауманн.



Аналитики Bernstein сообщили, что одобрение Минюста может позволить Bayer закрыть сделку о покупке Monsanto к концу июня.



В рамках договоренностей с регулирующими органами Bayer согласилась продать подразделения с годовой выручкой 2,2 миллиарда евро ($2,6 миллиарда) своему конкуренту BASF за 7,6 миллиарда евро.



В заявлении Bayer говорится, что концерн ждет начала интеграции с Monsanto сразу после закрытия сделки о продаже активов – на это уйдет два месяца” ( конец цитаты).

Немцы уложились в установленные сроки. Об этом сообщают пресс- релизы ( одни и те же) на сайтах двух компаний.

http://www.news.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-closes-Monsanto-acquisition



“Leverkusen, 7 июня 2018 года – Bayer успешно завершил приобретение Monsanto в четверг. Акции американской компании больше не будут продаваться на Нью-Йоркской фондовой бирже, а Bayer станет единственным владельцем компании Monsanto. Акционерам Monsanto выплачивается 128 долларов США за акцию. JP Morgan помог Bayer организовать оплату покупной цены за крупнейшее приобретение в истории компании.

(…) «Сегодня большой день: для наших клиентов – фермеров по всему миру, которым мы поможем улучшать и увеличивать их урожай; для наших акционеров, поскольку эта сделка может оказаться очень выгодной; и для потребителей и более широкого общества, потому что мы получим больше возможностей помочь фермерам мира выращивать более здоровые и доступные продукты питания на устойчивой основе. Являясь ведущим инновационным двигателем в сельском хозяйстве, мы предлагаем сотрудникам по всему миру привлекательные рабочие места и возможности для развития », – сказал Вернер Бауманн, председатель правления Bayer Management. «Наши цели устойчивости так же важны для нас, как и наши финансовые цели. Мы стремимся соответствовать возросшей ответственности за то, что становимся лидерами в сельском хозяйстве, это углубляет наш диалог с обществом ».



«Сегодняшнее закрытие является важной вехой на пути к созданию ведущей сельскохозяйственной компании, поддерживающей производителей в их стремлении быть более продуктивными и устойчивыми на благо нашей планеты и потребителей», – сказал Хью Грант, уходящий в отставку председатель и главный исполнительный директор Monsanto. «Я горжусь тем, что мы сделали в Monsanto, и с нетерпением ждем результата в том, как совместная компания поможет продвинуть современное сельское хозяйство вперед».



Лиам Кондон, член правления Bayer Management, возглавит объединенный отдел производства сельскохозяйственных культур, когда начнется интеграция. До этого времени Monsanto будет работать независимо от Bayer”( конец цитаты).

В Байере не скрывают радости, можно сказать, восторга, по поводу завершения покупки.



http://www.news.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-closes-Monsanto-acquisition

“Это приобретение означает удвоение размера нашего сельскохозяйственного бизнеса, что делает Bayer лидером в этом секторе. Это невероятно важное время для сельского хозяйства; секторе, который имеет долгосрочный потенциал роста, обусловленный необходимостью ускоренных инноваций, которые Bayer будет иметь уникальные возможности предоставить.

Это приобретение является важным и логичным шагом в развитии нашей компании. За последние несколько лет мы сосредоточились на создании ведущих предприятий в области здравоохранения и питания. Укрепление наших позиций в сельском хозяйстве соответствует этой цели.

Мы отдаем себе отчет и принимаем повышенную ответственность, которые накладывает на нас лидирующее положение в сельском хозяйстве, и будем работать, чтобы оправдать эту ответственность посредством сотрудничества, диалога и прозрачности с нашими клиентами, нашими партнерами по научным исследованиям, и всем общество, в том числе нашими критиками.

В Bayer инновации станут движущей силой предоставления фермерам целого ряда новых индивидуальных решений, направленных на содействие развитию уровня сельского хозяйства и решению некоторых наиболее неотложных задач общества:

Приобретение представляет собой важный шаг вперед для нашего бизнеса в области растениеводства и усилит Bayer как глобальную инновационную компанию Life Science, занимающую лидирующие позиции в основных сегментах бизнеса. Но для инноваций требуемой величины требуется высокий уровень инвестиций, что является еще одной причиной того, что сочетание нашего опыта и ресурсов имеет решающее значение. Инвестиции, потраченные на НИОКР в других отраслях, таких как технологии и фармацевтические препараты, намного превышают инвестиции в сельское хозяйство. Наши значительные инвестиции в НИОКР позволят нам внедрить революционные инновации, которые помогут накормить голодную и растущую планету.

Покупая Monsanto и принимая во внимание дивиденды, наши предприятия в области здравоохранения и сельского хозяйства стали примерно равными по размеру в 2017 году, при этом общий объем продаж составил около 45 миллиардов евро, включая продажи Crop Science- около 20 миллиардов евро. Ожидается, что приобретение значительно повысит стоимость компании. Мы ожидаем положительного вклада в основной доход на акцию начиная с 2019 года. С 2021 года этот вклад, как ожидается, будет двузначным процентом. Кроме того, с учетом выбытия, мы ожидаем, что синергетический эффект увеличит на 1,2 млрд. Долларов США в EBITDA до специальных статей по состоянию на 2022 год” ( конец цитаты).

Одна из целей сделки- избавиться от скандально известного названия Monsanto

http://www.parismatch.com/Actu/Economie/L-allemand-Bayer-absorbe-l-americain-Monsanto-1533890

“Немецкая группа Bayer удалит марку Monsanto сразу после покупки, тем самым стерев имя, ставшее синонимом зла для противников агрохимических «новаций». «Bayer не станет поддерживать имя компании Monsanto », – сказал в понедельник немецкий специалист по фармации и агрохимии.

Будущий ассортимент товара может сохранить флагманские продукты, в том числе гербицид глифосат, продаваемый под брендом «Round Up», в «Monsanto» – это термин, который в течение десятилетий кристаллизует протесты экологов(…).

С другой стороны, Bayer подчеркивает приверженность фермеров и профессионалов таким брендам, как Dekalb (семена кукурузы, рапс), Seminis (растительные семена) или De Ruiter (растительные семена), которые не будут переименованы.

Агрохимический гигант, основанный на семенах, химических веществах и защите биологических культур, имеет совокупный оборот почти в 20 миллиардов евро с учетом выбытия видов деятельности в BASF, которые взвешивают около 2 миллиардов евро.

Слияние Bayer и Monsanto изначально приветствовалось органами по вопросам конкуренции из-за доминирующего положения нового предприятия в сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Байер приберет к рукам глифосат, спорный гербицид, канцерогенная природа которого является предметом противоречивых исследований. Недавно французское правительство обязалось прекратить использование этого вещества к 2021 году, без включения запрета в закон.” ( конец цитаты).

Появился еще один супермонстр

http://www.parismatch.com/Actu/Economie/Bayer-va-se-debarrasser-du-nom-Monsanto-1531124

«Кормление растущего мирового населения – это долгосрочная задача, в решение которой мы хотим внести свой вклад», – сказал во вторник Bayer Bern Werner Baumann в интервью Handerblatt Bayer. При закрытии сделки Байер подробно описал свое видение планеты к 2050 году, состоящей из десяти миллиардов ртов, требующих еды, на ограниченных пахотных землях и продолжающемся глобальном потеплении. С 115 000 сотрудников, 45 миллиардами евро в годовом совокупном доходе, из которых 19,7 миллиарда получены от агрохимической деятельности, компания будет лидером в своем секторе.

В прошлом году американская компания Dow Chemical вышла замуж за своего соотечественника DuPont, а затем китайская ChemChina купила швейцарскую Syngenta за 43 миллиарда долларов, две мегасделки, которые встревожили экологов.(…) Байер полагается на взаимодополняемость своих фитосанитарных продуктов и лидерство Monsanto в «заводских биотехнологиях», по словам Вернера Баумана, в двух областях, требующих таких исследований и разработок, которые приобретают позиции, имеют решающее значение. «Три новых конгломерата», DowDupont, ChemChina-Syngenta и Bayer, «должны контролировать более 60% рынка семян и агрохимикатов», «предоставлять практически все ГМО» и «хранить большинство патентов на растения », подчеркнул в прошлом году Фонд Генриха Бёлля, близкий к немецким зеленым.

Как и многие экологические ассоциации, эта организация опасается, что Байер и его два конкурента «навязывают продукты, цены и стандарты качества», закулисно влияя на политические решения.(…) Байер обещает «слушать» и «работать со» своими критиками, но настаивает на том, что сельское хозяйство «слишком важно, чтобы идеологические различия препятствовали прогрессу», по словам его начальника. Судьба глифосата- «горячая» тема для Европы.

Handelsblatt пишет, что исчезновение пугала- Монсанто может стать «началом нового обсуждения …на основе фактических данных роли генной инженерии в сельском хозяйстве, которая провоцирует сейчас очень контрастные реакции в зависимости от географии. Процесс идет вопреки недовольствам в Африке и Латинской Америке», а вот Соединенные Штаты и Азия «продолжают развивать свое сельское хозяйство несмотря на экологические проблемы», в то время как Европа отличается своей враждебностью к GMO. Подвел итог в понедельник президент Bayer France, Франк Гарнье, с AFP.” ( конец цитаты).

А ведь вопрос о безопасности для людей ГМО- продуктов от слияния компаний никуда не денется.