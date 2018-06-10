Горький и унизительный провал
21:03. 10 июня 2018 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/4244761.html и финального демарша Трампа обесценившего весь саммит.
Истерика нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана по поводу поведения Трампа на саммите G-7 в Канаде.
Достаточно зрадофильская статья, вполне в духе New-York Times, которой только дай повод развести демагогию на тему "Трамп сливает США" и "Трамп агент Путина", за что Трамп причисляет издание к "фейковым медиа".
Несмотря на всю свою напыщенность, большинство многосторонних саммитов скучны и не приводят ни к каким серьёзным последствиям. Один чиновник из Госдепартамента США, занимающийся организацией подобных встреч, описал свою работу как «управление нюансами», что должно говорить о величине ставок на подобных переговоров, пишет для The New York Times лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года Пол Кругман. Тем не менее, оговаривается автор, порой подобные встречи всё же несколько меняют обстановку в мире — в худшую или в лучшую сторону. Саммит G20 в 2009 году, на котором его участники согласились предоставить кредиты некоторым государствам в контексте финансового кризиса, помог предотвратить Великую депрессию в её реальных масштабах. Однако саммит 2010 года ознаменовал собой возврат к режиму экономии, который серьёзно замедлил восстановление экономики и, вполне возможно, отчасти подготовил почву для политического экстремизма.
Однако, по мнению Кругмана, катастрофы, подобной нынешнему саммиту G7, мир ещё не видел. Вполне вероятно, что эта встреча станет предвестником торговой войны, и, возможно, даже падения западного альянса.
При наиболее благоприятном исходе он подорвёт репутацию США как надёжного союзника в ближайшие десятилетия. Даже если Трамп, в конце концов, «с позором» уйдёт со сцены, все будут понмить о возможности того, что к власти может прийти кто-то, похожий на него.
«Что же произошло в Квебеке? Я уже вижу заголовки следующего содержания: Трамп занял воинствующую позицию в духе «Америка превыше всего», потребовав от наших союзников больших уступок, что было бы нехорошо. Однако реальность гораздо хуже», — пишет экономист.
"Он не ставил Америку превыше всего; лучше было бы сказать «Россия превыше всего». И он не требовал от наших союзников серьёзных изменений в политике — он требовал, чтобы они прекратили заниматься плохими вещами, которыми они не занимаются. Он демонстрировал не жёсткую позицию для защиты американских интересов; это была декларация невежества и политического безумия», — подчёркивает Кругман.
Трамп начал с призыва вернуть Россию в G7, что, по мнению автора, «просто нелепо». Кругман считает, что Россия всегда была «выскочкой», которая попала в группу крупнейших экономик чисто по стратегическим причинам и была исключена оттуда после «вторжения» на Украину.
Затем Трамп потребовал от членов G7 отменить «возмутительные и неприемлемые» пошлины на американские товары, что было бы непросто по той причине, что реальные тарифы находятся на очень низком уровне. Европейский союз, например, в среднем облагает американские товары всего лишь трёхпроцентной пошлиной.
Хотя в определённых секторах экономики каждая страна создаёт специальные торговые барьеры, трудно говорить о том, что такие особые случаи хуже, чем 25-процентные американские пошлины на лёгкие грузовики. По большому счёту, каждый член G7 обладает очень открытым рынком.
«Так о чём же, чёрт возьми, говорит Трамп?»— задаётся вопросом автор. Его советники по торговле неоднократно заявляли, что налог на добавленную стоимость, который играет важную роль во многих странах, — это форма нечестного торгового протекционизма.
Однако это утверждение, по словам Кругмана, абсолютно невежественно: НДС не дают никакого преимущества в плане конкурентоспособности — это лишь один из способов реализации торговых налогов. Именно поэтому они законны в рамках ВТО. И остальной мир не будет менять всю свою налоговую систему по той причине, что американский президент послушал советников, которые ничего не понимают. Иными словами, Трамп говорит о зле, которого не существует.
«Так кроется ли за поведением Трампа какая-либо стратегия? Ну, именно так он бы себя и вёл, если бы действительно был марионеткой Путина. Крики в адрес дружественных государств из-за грехов, которые они не совершали, не вернут американцам рабочие места, однако такими вещами занимается как раз тот, кто хочет порвать с западным альянсом», — пишет Кругман. Кроме того, оговаривается автор, есть и другой вариант. Возможно, Трамп просто играл на публику, потому что он терпеть не может проводить время в компании могущественных людей, которые ему не льстят и не предлагают взяток. По сути, это люди, которые не слишком скрывали своё презрение к человеку во главе страны, которая пока ещё остаётся великой державой.
«Что бы там на самом деле ни произошло, это был горький и унизительный провал. И мы все знаем, как Трамп отвечает на унижение. И вам действительно придётся придётся задаться вопросом о том, что будет дальше. Но единственное что можно сказать наверняка: нас не ждёт ничего хорошего», — подводит итог Пол Кругман.
https://russian.rt.com/inotv/2018-06-10/Obozrevatel-NYT-na-sammite-G7 – цинк
Стоит помнить, что авторитет Кругмана в США использовался в ходе предвыборной кампании 2016-го года для агитации против Трампа. Кругман еще тогда писал (все в той же NYT), что Трамп станет для Америки катастрофой, а вот с Хиллари у нее есть шансы (особенно ярко он топил за Клинтон в период праймериз, когда было необходимо сокрушить экономическую платформу Берни Сандерса, который за счет своего популизма числился в мейнстримовых медиа чуть ли не леваком-революционером). После неожиданной победы Трампа, Кругман и вовсе впал в черный пессимизм (или был в него материально введен), периодически будоража публику апокалиптическими прогнозами того, как Трамп все разломает и испортит, разрушив труд нескольких поколений. Разумеется, в свете нынешних экзерсисов Трампа, Кругман лишь более яростно будет агитировать против Трампа, благо поводов для этого более чем достаточно.
Ну и как не трудно заметить, вполне серьезные люди не свободны от пошлой мифологемы, что Трамп это агент Кремля и все происходящее это спектакль по контролируемому сносу существующей системы мироустройства, где Трамп выступает в роли тарана, разрушающего евроатлантический Запад изнутри.
Источник: colonelcassad.livejournal.com