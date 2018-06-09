Военная активность США и НАТО в Восточной Европе. Май-июнь 2018
13:11. 9 июня 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На тему военной активности войск США и НАТО в Восточной Европе. Фото за вторую половину мая – начало июня 2018 года.
Учения Sabre Strike 18 проходят с 3-15 июня на полигонах в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Примерно 18 000 участников из 19 разных стран примут участие в восьмой итерации учений, распространенных в четырех странах. Долгосрочная совместная тренировка армии США и Европейского командования, предназначена для повышения готовности и взаимодействия между союзниками и региональными партнерами. Дополнительным фокусом Sabre Strike 18 является интеграция сил НАТО в многонациональный корпус – северо-восток, многонациональную дивизию – северо-восток и группы быстрого оперативного реагирования, дислоцированные в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эти подразделения являются частью общей стратегии НАТО по сдерживанию и обороне и призваны продемонстрировать решимость и способность Североатлантического союза действовать в соответствии с любой агрессией против своих членов. Многонациональный корпус – "Северо-восток" будет руководить и контролировать многонациональными частями учений.
Основные учебные мероприятия Sabre Strike 18 включают конвой 2-го кавалерийского полка из Германии в Латвию, поскольку они участвуют в различных аспектах учений; воздушные штурмовые операции в нескольких учебных зонах во время учений; и операции по пересечению мостов и рек для поддержки свободы передвижения.
Жители стран осуществления переброски, а также Германия и Чешская Республика могут ожидать увеличения военных конвоев на дорогах с конца мая до начала июля. Эти временные рамки охватывают ожидаемые передвижения от домашних баз и портовых сооружений до полигонов, событий и движений во время учений, а также подразделения, возвращающиеся на свои домашние базы и порты после завершения деятельности. В число участвующих стран в этом году входят: Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания, Великобритания и Соединенные Штаты а также НАТО.
Армия США Европа будет перевозить оборудование через Северный Рейн-Вестфалию в поддержку операции «Atlantic Resolve». 1-я бронетанковая бригада, 1-я американская кавалерийская дивизия из Форт-Худа, штат Техас, США, заменит в рамках запланированной ротации сил армии США в Восточной Европе части 2-й бронетанковой бригады и 1-й американской пехотной дивизии из Форт-Райли, штат Канзас, США. Тяжелая военная техника будет транспортироваться морем в бельгийский порт Антверпен. Разгрузка планируется начать или около 21 мая.
Впоследствии около 280 колесных транспортных средств, пригодных для использования на дороге, будут перевозиться по дороге из Антверпена в Польшу. Эти передвижения также пройдут через Северный Рейн-Вестфалия. Гусеничные транспортные средства будут загружаться на железнодорожные вагоны и перевозиться по железной дороге.
Военные передвижения могут временно нарушать дорожное и железнодорожное сообщение.
В рамках поддержки принимающих стран Вооруженные силы Германии оказывают содействие операции «Atlantic Resolve» через Совместное командование поддержки (JSCC). Они координируют помощь союзным и партнерским вооруженным силам во время их пребывания в Германии. В состав деятельности JSCC входят инфраструктура и удобства: хранилища и объекты, поставки, продуктов питания и жилье, ремонт, транспорт и обслуживание.
Операция Atlantic Resolve направлена на обеспечение мира и стабильности в странах Восточной Европы НАТО. С апреля 2014 года армия США в Европе руководила усилиями сухопутных войск от имени военных США, проводя непрерывные, расширенные многонациональные тренинги и сотрудничество в области безопасности с союзниками и партнерами в Восточной Европе. Многонациональная подготовка и сотрудничество в области безопасности осуществляются в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Болгарии и Венгрии. Учебные мероприятия улучшают функциональную совместимость, укрепляют отношения и доверие между союзными армиями, способствуют региональной стабильности и демонстрируют приверженность США НАТО.
3-й штурмовой вертолетный батальон 227-го авиационного полка 1-й воздушной кавалерийской бригады. Эстония.
Бульдозер 194-й инженерной бригады. Дравско. Польша.
Проверка оборудования 151-го экспедиционного батальона Национальной гвардии Южной Каролины. Болеславец. Польша.
Содаты 2-го кавалерийского полка входящие в силы повышенной мобильности и оперативной готовности. Часть должна быть готова к развертыванию на угрожающем ТВД в течении 48 часов после отдачи приказа. Вилсек. Германия.
Выгрузка танков 1-й танковой бригады в порту Антверпена. Всего через Антвперпен перебрасывается 87 танков "Абрамс", 138 ББМ, 18 САУ "Паладин" и более тысячи других автомобилей.
Всего в рамках текущей переброски через Антверпен прокачают 2,5 тыс. единиц техники. Основная часть этой техники осядет в Польше.
Смена командования в 44-м экспедиционном батальоне связи, который обеспечивает работу командных структур армии США в Европе. Графенхофер. Германия.
Батальон использовался для операций в 17 странах мира и имеет повышенный уровень оперативной готовности.
Пулеметчик 709-го батальона военной полиции, который будет участвовать в проведении учений в Польше. Графенхофер. Германия.
Части 1-й пехотной дивизии. Бемово. Польша.
Форсирование реки британскими солдатами. Бемово.
HIMARS 1-го батальона 623-го артиллерийского полка. в Бемово.
Бронетранспортер Striker-Dragoon 2-го кавалерийского полка. Чехия.
Бронетранспортер Striker 2-го кавалерийского полка. Польша.
Техника 2-го кавалерийского полка. Вилсек. Германия. В составе 40 конвоев, части бригады до 23 июня должны пройти маршем из Германии через Польшу, Чехию, Литву и Латвию в зоны учений.
Будет осуществляться переброска более 1000 единиц техники и 3000 личного состава.Основное развертывание для учений произойдет в Польше.
151-й батальон связи. Фестиваль для детей и студентов. Болеславец. Польша.
Запуск RQ-11 на учениях в Косово.
Там же.
2-й кавалерийский полк. Учения по действию в чрезвычайных ситуациях. Бемово. Польша.
Подполковник Тимоти Фергюсон, 8-й кавалерийский полк. Учения в Дравско. Польша.
Метеоролог 214-й бригады. Дравско. Польша.
Колонна техники 2-го кавалерийского полка. Вислек. Германия.
Координатор 1172-й группы управления движением техники 2-го кавалерийского полка. Польша.
Личный состав 7-го командования поддержки сухопутных войск на авиабазе в Повидзе. Польша.
Они должны обеспечивать работу многонационального штаба при проведении учений.
Бригадный генерал Тимоти Шериф. 263-е командование противовоздушной и противоракетной обороны. Дравско. Польша.
Руководит переброски комплексов ПВО "Пэтриот" из 7-го полка противовоздушной обороны из Баумхолдера в Дравско.
В рамках учений его комплексы должны прикрывать развертывание 12-й польской механизированной дивизии.
Офицер ПВО 12-й механизированной дивизии.
Обсуждение взаимодействия.
"Танковый биатлон" в Графенхофере. Германия.
Участники: 14-й танковый батальон из Австрии и у котороых есть Leopard 2A4; 1-й Рейнер де-Шассеров, 1-й охотничий полк, на Леклерках; 3-й танковый батальон Германии, на Leopard 2A6; 34-я бронетанковая кавалерийская бригада Польши, на Leopard 2A5; Шведская танковая компания Wartofta, полк Skaraborg, на Stridsvagn 122; танковый взвод с Украины из 14-й механизированной бригады, на Т-84; Королевские гусары Британии которые используют Челленджеры; и 2-й батальон США, 70-й танковый полк, 2-я бронетанковая бригадная боевая группа, 1-я пехотная дивизия, на М1А2 SEP.
По итогам учений Украна на Т-84 заняла последнее место.
Победители из 3-го танкового батальона Бундесвера. Второе место в общем зачете заняли шведы. Третье – австрийцы.
Разведчики 2-й кавалерийской бригады в Марьямполе, Литва.
Оператор тяжелого техники 15-го инженерного батальона. Польша.
Обучение польских связистов в Висбадене.
БТРы 2-го кавалерийского полка грузятся на паромы 130-го немецкого инженерного батальона. Чемно. Польша.
Авария в Литве. Столкнулись 4 БТРа, пострадало 13 американских солдат.
Еще много фото и видео здесь http://www.eur.army.mil/Newsroom/Videos-Photos/
Источник: colonelcassad.livejournal.com