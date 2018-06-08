Агент Дональд продолжает свои международные бесчинства.После того, как он публично разругался с Канадой, Францией и Германией по поводу торговой войны и тарифов на сталь и алюминий, он в пику Меркель ( которая выступила против присутствия России на G7) и Макрону (который рассказывал о том, что раз так, то другие могут проводить G-6 без США), заявил, что Россию надо пригласить на G-7 и вообще вернуть формат G-8.При этом сама Россия ранее уже заявляла, что вообще не заинтересована в этом формате, но предложения России все еще поступают. В Кремле, надо полагать, с интересом следят за этими внутренними дрязгами в лагере оппонентов, которые на фоне заявлений о необходимости сплотиться против России, перегрызлись из-за торговых тарифов и американского протекционизма.Все это весьма забавно подчеркивает нарастающие противоречия, которые не могут быть разрешены в рамках старой системы мироустройства. Верхи не могут управлять как прежде, низы тоже не хотят безоговорочно подчинятся как раньше, чувствуя слабину гегемона. G-7 или G-8 – это устаревающие на наших глазах форматы международных отношений.Из прочих чудесных откровений по поводу саммита G-71. Трамп отказался от встречи с Мэй по причине личной неприязны и попыток Мэй его поучать, дабы добиться для Британии торговых преференций.2. Кроме того, в своем Твиттере Трамп обрушился на Макрона и Францию, указывая на несправедливый характер сложившихся торговых отношений между США и Францией.3. Сам Трамп решил не оставаться на закрытии самиита, где 6 других стран объединились против интересов США и ведут обсуждение заявлений Макрона про G-6.Для карикатуристов этот разлад в "цитадели свободного мира" дает обильную почву для творчества.

Источник: colonelcassad.livejournal.com