Можно ли доверять западным рейтингам коррупции?

Никто не отрицает факт наличия коррупции в России. Вот только не надо делать вид, что лишь в одной России существуют нечистые на руку чиновники. А то получается, что Запад – честный и чистый, а вот Росси-и-и-я…



Взять хотя бы общеизвестный факт: наличие в США официального института лоббирования. Т.е. дача взяток американским чиновникам там, за океаном, вовсе не считается преступлением.

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Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF. [2] Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 млрд евро в год (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»).



Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар [3] (полный отчёт) [4]. Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, [5] которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. — 3,9 % [6]).

В 2013 году по данным Европейской счётной палаты (ЕСП) страны-члены Евросоюза ошибочно потратили почти 7 миллиардов евро (7 % от общего бюджета ЕС в 148,5 миллиарда евро) — речь идёт о таких тратах, как выделение средств на обработку земель, непригодных для сельского хозяйства. При этом ЕСП не считает это неэффективным расходованием средств, растратами или мошенничеством.[7]



Результаты опросов

Половина европейских бизнес-организаций считает коррупцию в ЕС серьёзной проблемой, [8] половина опрошенных считает, что уровень коррупции в последнее время растёт [9], 8 % сталкивались с коррупцией лично за последний год.[10] Коррупция в ЕС распространена повсеместно, «зон, свободных от коррупции, нет». [11]

Согласно опросу Евробарометра [12] 76 % опрошенных европейцев считают, что коррупция в их странах распространена широко.

Результаты опроса Евробарометра о коррупции в странах ЕС (2016)



Коррупция в Австрии



70 млн евро отката за посредственные истребители

В 2012 году немецкая газета «Зюддойче цайтунг» опубликовала на своем сайте информацию, согласно которой 13 австрийских политиков и чиновников, возможно, получили откаты на сумму до 70 миллионов евро в ходе продажи Австрии 15 истребителей Еврофайтер. [13] Стоит отметить, что и сами истребители одни из худших по соотношению цена-качество.



Коррупция в Великобритании



Британские масоны помогали преступникам подкупать офицеров Скотланд-Ярда

В 2014 году британское издание The Independent сообщило, что преступные сообщества из Великобританииподкупали полицейских офицеров с помощью своих людей в масонских ложах. По данным издания, «опасные связи» стражей порядка стали предметом специального расследования, которое провели офицеры Скотланд-Ярда в 2002 году. Оно проводилось в рамках так называемой операции «Тиберий», которая была направлена на борьбу с коррупцией в правоохранительных органах. [14] [15]



Минобороны Великобритании истратило миллионы фунтов на неработающую компьютерную программу

В январе 2014 года Министерство обороны Соединённого Королевства в очередной раз подверглось критике за растраты. Десятки миллионов фунтов стерлингов были потрачены на специальную программу по рекрутингу военных в режиме онлайн, однако в итоге она не работает должным образом. [16]



Британское Минобороны потратило около 6 млрд фунтов на неисправное снаряжение и ненужный хлам

В 2014 году Министерство обороны Великобритании потратило около £6 млрд на неисправное снаряжение, непригодное к использованию оборудование и устаревшее программное обеспечение. Однако виновники этих трат не будут наказаны — в Минобороны утверждают, что не расходуют, а, напротив, экономят деньги налогоплательщиков.[17]



Евродепутата, боровшегося с коррупцией, посадили за коррупцию

В 2015 г. бывшего депутата от Партии независимости Великобритании в Европарламенте Эшли Моута посадили на 5 лет за незаконное присвоение почти 500 тысяч фунтов стерлингов. Как это принято на Западе, судья во время вынесения приговора ещё и зачёл осужденному мораль: «Ваша жадность и бессовестность могут сравниться лишь с вашим лицемерием, поскольку вы вели кампанию по борьбе с коррупцией и неправомерным использованием средств в организации, откуда вы сами брали деньги».



Эшли Моут, которому в момент приговора было 79 лет, был евродепутатом с 2004 по 2009 год. Он является рецидивистом: в 2007 году мистера Моута уже приговорили к 9 месяцам тюрьмы, что, впрочем, не помешало предприимчивому британцу продолжить исполнять свои депутатские обязанности.[18]



Коррупция в Германии

Результаты исследования компании Ernst & Young показывают, что по некоторым показателям коррупции Германия соседствует с Нигерией.[19]



Полмиллиона евро за отсрочку введения квот по выбросам СО2

В 2014 году Христианско-демократический союз, возглавляемый канцлером Германии Ангелой Меркель, получил пожертвование в 690 тыс. евро от семейства Квандт, контролирующего BMW. Перевод, ставший крупнейшей выплатой такого рода в этом году, удивительным образом совпал по времени с отсрочкой ужесточения в ЕС нормативов по выбросу СО2 в атмосферу для автопрома, которой добилась Германия.[20]



Президент Германии под судом за мелкое взяточничество

Бывший президент Германии (до 2012 года) и бизнесмен Кристиан Вульф обвиняется в 28 эпизодах «злоупотреблений властью» и получении «личной выгоды от служебного положения» во время нахождения на посту. В частности, экс-президента обвиняют в том, что его проживание в отеле Bayerischer Hof было за него оплачено знакомым бизнесменом в обмен на поддержку одного из коммерческих проектов. Вульфу грозит до трёх лет лишения свободы или денежный штраф. [21] С обвинительным приговором как-то не сложилось, видать подкупил кого надо.



Немецкие бизнесмены давали взятки чиновникам из Греции за оружейные контракты

В 2014 году немецкое издание Deutsche Welle сообщило со ссылкой на сведения агентства DPA, что компании из ФРГ замешаны в коррупционном скандале в Греции, связанном с оружейными закупками. В ходе допроса местный предприниматель Димитрис Папахристу, который работал в немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), назвал прокуратуре имена шести бизнесменов из трёх немецких фирм, которые давали взятки греческим чиновникам или знали о коррупционной афере. [22]



Германская прокуратура подозревает 30 полицейских во взяточничестве

В 2016 году прокуратура германского города Ганновер объявила, что подозревает 30 полицейских во взяточничестве. По версии следствия, они незаконно пользовались скидками в автомастерской при ремонте их личных автомобилей. [23]



Хищение средств, выделенных на восстановление Аквилы

В конце 2013 года выяснилось, что были расхищены средства, выделенные на восстановление города Аквила. Город Аквила серьёзно пострадал от землетрясения 2009 года, 90 % жителей города остались без крыши над головой.

На восстановление города были выделены 8 млрд евро, однако сейчас выяснилось, что при строительстве сметы завышались в 2,5-3 раза, а заново отстроенные дома сделаны так плохо, что опасны для проживания. Город утопает в строительном мусоре, 22 тысячи человек до сих пор живут во времянках. В растратах при восстановлении, разумеется, была замешана и знаменитая итальянская мафия.

Итальянские чиновники пообещали выделить на восстановление города ещё 8 миллиардов. [24]



Откаты при поставках вертолётов Индии

1 января 2014 года правительство Индии было вынуждено расторгнуть сделку ценой 753 млн долларов на поставку 12 вертолётов с итальянской корпорацией Finmeccanica. Сумма соглашения составляла 753 млн долларов. Вертолёты класса люкс предназначались для транспортировки VIP-персон, в том числе президента и премьера Индии.



Однако выяснилось, что участвующая в проекте фирма AgustaWestland (англо-итальянское подразделение Finmeccanica) для получения контракта давала взятки высокопоставленным чиновникам — общая сумма «откатов» составила 67,6 млн долларов. [25]



Миллиардная налоговая афера в итальянском отделении Apple

В 2013 году стало известно, что итальянское отделение компании Apple подозревается в крупной налоговой афере — более 1 млрд евро было скрыто от налоговой службы Италии.[26]



Коррупция в Латвии



Экс-президент латвийской ж/д попался на взятке

В 2015 году взятка размером в 500 тыс. евро была обнаружена в автомобиле экс-председателя правления LDz (Latvijas Dzelzcels, латвийской железной дороги) Угиса Магониса, который направлялся в Эстонию. [27]



Коррупция в Нидерландах



Растрата полученных от продажи газа денег

Деньги от продажи газа вкладывались в Нидерландах в специальный фонд. Подразумевалось, что этими деньгами будут пользоваться следующие поколения. Проведённая в 2014 году проверка однако показала, что деньги в объёме почти полтриллиона долларов были попросту растрачены, причём непонятно куда. [28]



Международный скандал с вакцинами против свиного гриппа

Ученый из Нидерландов, профессор Альберт Остерхаус, руководитель лаборатории, спонсируемой на зарубежные гранты, считается создателем «международной истерии по поводу вируса свиного гриппа» в 2009. Доказано, что Остерхаус имел персональную выгоду от миллиардов евро, вложенных правительствами различных стран в производство вакцин от этого вируса.



«Остерхаус, входящий в Стратегическую консультативную группу экспертов ВОЗ, был одним из тех, кто убеждал в опасности пандемии свиного гриппа, одновременно, возглавляя частную компанию „Европейская научная рабочая группа по гриппу“. Западные журналисты заявляют, что эта компания финансируется гигантами мировой фарминдустрии, производящими лекарства и вакцины от гриппа. „Novartis, Hofmann La Roche“ (у этой компании наше правительство покупало „Тамифлю“ во время эпидемии), „Baxter Vaccines“, „MedImmune“, „GlaxoSmithKline“ и „Sanofi pasteur“». [29][30]



Коррупция в Финляндии

Согласно заключению организации Transparency International, Финляндия входит в ряд наименее коррумпированных стран. Тем не менее громкие коррупционные дела не обошли и эту страну.



Высокопоставленный эколог уличен во взяточничестве

В 2010 году директор по техническим вопросам и окружающей среды Environment Services Олави Лоуко был уличен во взяточничестве, связанном с крупными строительными компаниями. Олави Лоуко вносил градостроительные предложения в Эспоо с 2001 года, прежде чем начал работать в Хельсинки, в департаменте недвижимости (Helsingin kiinteistövirasto).



Взятки давались во время поездок по стране и за границу по крайней мере в 2004—2008 гг. Государство потребовало от Лоуко выплатить штраф 7500 евро, в то время как каждая публичная презентация стройки стоила несколько миллионов евро.



Интересно, что Олави Лоуко продолжил работу, так как вотум недоверия выразила только партия True Finns (2 человека против 13). Бюджет 14-километровой ветки метро от Хельсинки до Эспоо, где Лоуко отвечал за строительство и охрану природы, составлял до 2014 года 800 млн евро, а по последним данным сентября 2015 года почти достиг 1 млрд евро. [31][32]



Глава антинаркотической полиции Хельсинки осуждён за контрабанду наркотиков

В декабре 2016 г. глава антинаркотической полиции Хельсинки Яри Арнио приговорён к 10 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Глава наркополиции не только лично организовывал контрабанду наркотиков в страну, но и возглавлял целую мафиозную структуру, которая давила на следователей, фальсифицировала доказательства и, до кучи, пилила деньги на поставках оборудования для полиции.[33]



Коррупция во Франции



Министр по бюджету уклонялся от налогов

Министр Франции по делам бюджета Жером Каюзак, в чьи обязанности входило наполнение бюджета страны, был уличён в уклонении от налогов — он имел тайный банковский счёт за рубежом, на котором хранилось €600 тыс. При этом Каюзак несколько месяцев категорически отрицал это, прежде чем экспертиза записей его телефонных разговоров подтвердила данные факты и он был вынужден признаться и уйти в отставку в 2013 году. На посту министра его задачей была дополнительная экономия 5 млрд евро и получение дополнительных поступлений в бюджет в размере 6 млрд евро.[34]



Коррупция в Чехии



Коррупция вызвала политический кризис в Чехии

В Чехии 14 июня 2013 группе высокопоставленных чиновников и депутатов были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий. В ходе крупной спецоперации были задержаны Яна Надева, (руководитель аппарата премьер-министра Чехии Петра Нечаса), двое представителей военной разведки и несколько бывших депутатов парламента. В ходе обысков, проходивших даже в здании чешского правительства, было изъято 150 млн крон и десятки килограммов золота.[35]