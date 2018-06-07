Живая Земля. Дочь Галактики и Мать Человека. Андрей Новиков. Часть 2
Строение Галактики.
Автор-сказитель – Андрей Новиков
В передаче Андрей Новиков поведёт разговор о Мироздании:
1. Строение галактики. Как существо образует общество, общества превращаются в вещество, вещество создаёт существо. Сложенный уровень материи. Всё живое Род, Собор, Держава. Космическая матрёшка.
2. Строение Земли. Двигатель, привод, мастерские преобразования вещества. Образование атомарного вещества. Земная кора — кожа планеты, геологические и атмосферные процессы и их причины.
3. Взаимодействие Земли с организмом галактики. Существо, общество и вещество, цикличность развития на Земле, развитие геосферы, биосферы и ноосферы. Календарь. Организм Земли и место в нём человека. Жизнь — основа развития земных и небесных организмов, чувствование, планирование, сознание. Отличие сознаний. Кто мы в этом мире?
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com