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Живая Земля. Дочь Галактики и Мать Человека. Андрей Новиков. Часть 1

09:37. 7 июня 2018 Просмотров - 148 Нет комментариев Опубликовал:

Строение Галактики.

Автор-сказитель – Андрей Новиков

В передаче Андрей Новиков поведёт разговор о Мироздании:

1. Строение галактики. Как существо образует общество, общества превращаются в вещество, вещество создаёт существо. Сложенный уровень материи. Всё живое Род, Собор, Держава. Космическая матрёшка.

2. Строение Земли. Двигатель, привод, мастерские преобразования вещества. Образование атомарного вещества. Земная кора — кожа планеты, геологические и атмосферные процессы и их причины.

3. Взаимодействие Земли с организмом галактики. Существо, общество и вещество, цикличность развития на Земле, развитие геосферы, биосферы и ноосферы. Календарь. Организм Земли и место в нём человека. Жизнь — основа развития земных и небесных организмов, чувствование, планирование, сознание. Отличие сознаний. Кто мы в этом мире?

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Источник: www.youtube.com

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