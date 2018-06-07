Живая Земля. Дочь Галактики и Мать Человека. Андрей Новиков. Часть 1

Строение Галактики.



Автор-сказитель – Андрей Новиков



В передаче Андрей Новиков поведёт разговор о Мироздании:



1. Строение галактики. Как существо образует общество, общества превращаются в вещество, вещество создаёт существо. Сложенный уровень материи. Всё живое Род, Собор, Держава. Космическая матрёшка.



2. Строение Земли. Двигатель, привод, мастерские преобразования вещества. Образование атомарного вещества. Земная кора — кожа планеты, геологические и атмосферные процессы и их причины.



3. Взаимодействие Земли с организмом галактики. Существо, общество и вещество, цикличность развития на Земле, развитие геосферы, биосферы и ноосферы. Календарь. Организм Земли и место в нём человека. Жизнь — основа развития земных и небесных организмов, чувствование, планирование, сознание. Отличие сознаний. Кто мы в этом мире?



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Источник: www.youtube.com